A Fidesz jelöltje nyert az időközi választáson Nagykátán

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 100 százalékos feldolgozottság mellett 262 érvényes szavazat érkezett az 5. számú egyéni választókerületben. Ezekből Czakó Sándor Imréné, a Fidesz jelöltje 185 voksot szerzett, ami 70,61 százalékos eredményt jelent, míg kihívója, a Tegyünk Együtt ’Kátáért Egyesület színeiben induló Krámli József 77 szavazatot, vagyis 29,39 százalékot kapott az időközi választáson.

Czakó Sándor Imréné, a Fidesz jelöltje a szavazatok több mint 70 százalékával nyerte meg a nagykátai időközi választást (forrás: valasztas.hu)

Nagy fölénnyel nyert a Fidesz jelöltje az időközi választáson

A két jelölt között így 108 szavazat volt a különbség,

a Fidesz jelöltje pedig több mint kétszer annyi voksot kapott, mint kihívója. A választáson a választópolgárok 22,34 százaléka járult az urnákhoz.

Az időközi választást azért kellett megtartani, mert a körzet 2024-ben megválasztott képviselője, Molnár István június 25-én elhunyt. A nagykátai 5. számú választókerületben három jelölt indult: egy független jelölt mellett Czakó Sándor Imréné a Fidesz, Krámli József pedig a Tegyünk Együtt ’Kátáért Egyesület jelöltjeként mérette meg magát.

A nagykátai voksolás azért is kapott kiemelt figyelmet, mert

az áprilisi országgyűlési választások óta ez volt az első olyan időközi önkormányzati választás, amelyen a Fidesz saját jelöltet indított.

A párt jelöltjének kihívója Krámli József volt, akit a helyi Tisza Sziget is támogatott. A nagykátai eredmény különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a vasárnapi voksolás előtt a választás tétjét nemcsak a megüresedett önkormányzati képviselői hely betöltése, hanem a helyi politikai erőviszonyok alakulása miatt is jelentősnek tartották.