„A kultúrát szeretném képviselni” – megszólalt az Origónak a nagykátai időközi választás fideszes győztese

A nagykátai 5. számú egyéni választókerületben időközi választás után Czakó Sándor Imréné, a Fidesz jelöltje folytathatja a munkát az önkormányzatban. A 68 éves, korábbi tanítónő a voksok 70,61 százalékát szerezte meg, így több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint kihívója, Krámli József.

Czakó Sándor Imréné nyerte Nagykátán az időközi választást, most pedig elárulta, milyen ügyeket szeretne képviselni (Forrás: valasztas.hu)

Az időközi választás győztese továbbra is a közösségért dolgozna

Czakó Sándor Imréné az Origónak elmondta, hogy nem saját kezdeményezésére indult el a választáson. A körzet korábbi képviselőjének, Molnár Istvánnak a halála után keresték meg azzal, hogy vállalja a jelöltséget. A felkérésnek azért tett örömmel eleget, mert Nagykátán korábban is aktív közéleti és közösségi szerepet vállalt. Mint mondta, 68 éves, két éve ment nyugdíjba, előtte tanítónőként dolgozott, a közösségi élettől azonban nem vonult vissza. Konferál kulturális rendezvényeken, emellett a Katica Nyugdíjas Klub vezetőjeként is tevékenykedik. Korábban az iskolában is töltött be vezetői szerepet, így a nagykátaiak közül sokan személyesen ismerik.

Eleve közösségi életet éltem eddig is, illetve az iskolában is vezető szerepet töltöttem be”

– fogalmazott.

Szerinte az ismertségét elsősorban az elmúlt évtizedek munkája alapozta meg.

Az ismertséget ez hozta, hogy a körzetben elég jól ismertek, sok tanítvány is volt, tehát az életvitelemre mindenki rálátott”

– mondta.

A kultúrát helyezné előtérbe

Az új képviselő számára az egyik legfontosabb terület egyértelműen a kultúra. Elmondása szerint a helyiek ezt várják tőle, hiszen eddig is ezen a területen dolgozott a legtöbbet. Czakó Sándor Imréné ugyanakkor nemcsak kulturális ügyekkel szeretne foglalkozni. Az előző képviselő munkáját is folytatná, és a körzet mindennapi problémáira is figyelmet fordítana.

Elsősorban karbantartási feladatokat lát maga előtt. Mint mondta, a körzetben az utak alapvetően rendben vannak, még a mellékutak is aszfaltozottak, ezért inkább kisebb, de a mindennapokban fontos fejlesztésekre lehet szükség.

Szerinte olyan praktikus igények is felmerülhetnek, mint például az utcasarkok jobb kialakítása, amelyek kisebb beavatkozással is megoldhatók. Czakó Sándor Imréné egy nagyobb tervet is említett: a város Mátrafüreden található táborának fejlesztését. Elmondása szerint az iskolából sok gyermek táborozik ott, ezért szeretne részt venni a tábor felújításában és karbantartásában.