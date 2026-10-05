„A kultúrát szeretném képviselni” – megszólalt az Origónak a nagykátai időközi választás fideszes győztese

A nagykátai 5. számú egyéni választókerületben időközi választás után Czakó Sándor Imréné, a Fidesz jelöltje folytathatja a munkát az önkormányzatban. A 68 éves, korábbi tanítónő a voksok 70,61 százalékát szerezte meg, így több mint kétszer annyi szavazatot kapott, mint kihívója, Krámli József.
Az időközi választás győztese továbbra is a közösségért dolgozna
Czakó Sándor Imréné az Origónak elmondta, hogy nem saját kezdeményezésére indult el a választáson. A körzet korábbi képviselőjének, Molnár Istvánnak a halála után keresték meg azzal, hogy vállalja a jelöltséget. A felkérésnek azért tett örömmel eleget, mert Nagykátán korábban is aktív közéleti és közösségi szerepet vállalt. Mint mondta, 68 éves, két éve ment nyugdíjba, előtte tanítónőként dolgozott, a közösségi élettől azonban nem vonult vissza. Konferál kulturális rendezvényeken, emellett a Katica Nyugdíjas Klub vezetőjeként is tevékenykedik. Korábban az iskolában is töltött be vezetői szerepet, így a nagykátaiak közül sokan személyesen ismerik.
Eleve közösségi életet éltem eddig is, illetve az iskolában is vezető szerepet töltöttem be”
– fogalmazott.
Szerinte az ismertségét elsősorban az elmúlt évtizedek munkája alapozta meg.
Az ismertséget ez hozta, hogy a körzetben elég jól ismertek, sok tanítvány is volt, tehát az életvitelemre mindenki rálátott”
– mondta.
A kultúrát helyezné előtérbe
Az új képviselő számára az egyik legfontosabb terület egyértelműen a kultúra. Elmondása szerint a helyiek ezt várják tőle, hiszen eddig is ezen a területen dolgozott a legtöbbet. Czakó Sándor Imréné ugyanakkor nemcsak kulturális ügyekkel szeretne foglalkozni. Az előző képviselő munkáját is folytatná, és a körzet mindennapi problémáira is figyelmet fordítana.
Elsősorban karbantartási feladatokat lát maga előtt. Mint mondta, a körzetben az utak alapvetően rendben vannak, még a mellékutak is aszfaltozottak, ezért inkább kisebb, de a mindennapokban fontos fejlesztésekre lehet szükség.
Szerinte olyan praktikus igények is felmerülhetnek, mint például az utcasarkok jobb kialakítása, amelyek kisebb beavatkozással is megoldhatók. Czakó Sándor Imréné egy nagyobb tervet is említett: a város Mátrafüreden található táborának fejlesztését. Elmondása szerint az iskolából sok gyermek táborozik ott, ezért szeretne részt venni a tábor felújításában és karbantartásában.
A nagykátai 5. választókerületben vasárnap 262 érvényes szavazat érkezett. Czakó Sándor Imréné 185 voksot, vagyis 70,61 százalékot kapott, míg Krámli József 77 szavazattal 29,39 százalékot ért el. A választási részvétel 22,34 százalékos volt. Az időközi választást azért kellett megtartani, mert a körzet 2024-ben megválasztott képviselője, Molnár István június 25-én elhunyt. A mostani voksoláson Czakó Sándor Imréné mellett Krámli József és egy független jelölt indult.
A frissen megválasztott képviselő így most új szerepben folytathatja azt a közösségi munkát, amelyet Nagykátán már évtizedek óta végez. Első tervei között a kultúra támogatása, a körzet karbantartása, a játszótér állapotának megőrzése és a mátrafüredi tábor komfortosabbá tétele is szerepel.