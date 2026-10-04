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szavazás

Ma újra megnyíltak a szavazókörök, hat településen választanak

55 perce
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Gersekaráton és Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. Hat településen tartanak ma időközi választást.
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szavazásválasztásjelölt

A Vas megyei Gersekaráton polgármestert és képviselőket kell választani, mert a képviselő-testület június 15-én a feloszlása mellett döntött. A községben a polgármesteri tisztségért öt független jelölt - Vojnovics Éva, a települést 2016 óta vezető Pászthory Istvánné, valamint Szabó Tamás, Varga Gyula és Kovács László - méreti meg magát. A négy képviselői helyért 18-an indulnak, valamennyien függetlenként. A választói névjegyzékben közel 580-an szerepelnek. Az önkormányzati időközi választáson reggel hattól este hét óráig lehet szavazni. 

Időközi választást tartanak ma több településen - képünk illusztráció Szavazófülkék - képünk illusztráció Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila
Időközi választást tartanak ma több településen - képünk illusztráció Szavazófülkék - képünk illusztráció
Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Porcsalmán azért kell időközi választást tartani, mert a képviselő testület június 19-én a feloszlásáról döntött. A településvezetői posztért négy független jelölt - Bajnai József, a települést 2006 óta vezető Kanyó Imre, Bagaméri László és Sőrés Sándor - indul, a négy képviselői helyért húsz független jelölt méretteti meg magát. A választói névjegyzékben közel kétezer helybéli szerepel.

A szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján a települést 2020 óta vezető Tisza Sándor Rajmund (Fidesz-KDNP) májusi lemondása miatt írtak ki időközi polgármester-választást. A tisztségért hat független jelölt indul: Bálint Norbert, Tisza Andrásné, Tóth Zita, Székely István, Tamási Margit és Jámbor Zoltán. A közel 2700 választásra jogosult szavazó három szavazókörben voksolhat.

A Bács-Kiskun megyei Kunbaracson azért kell új képviselő-testületet választani, mert a 2024-ben mandátumot szerzett négy független képviselő közül három - Kigyósi Krisztián, Vörös László Ferenc és Szabó László - a június 26-i ülésen lemondott tisztségéről. A megüresedett három hely közül egyet az egyéni listán a következő legtöbb szavazatot elért Kaldenekker Ferenc György kapott meg, több jelölt azonban nem maradt, így időközi képviselő-választást kellett kiírni. Az időközi választáson heten indulnak: hatan függetlenként, egy jelölt pedig a Mi Hazánk Mozgalom képviseletében. A választói névjegyzékben közel 560-an szerepelnek.

A Pest megyei Nagykátán az 5. számú egyéni választókerületben kell új képviselőt választani, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Molnár István (KDNP) június 25-én elhunyt. Az időközi választáson három jelölt indul: egy függetlenként, egy a Fidesz és egy a Tegyünk Együtt 'Kátáért Egyesület jelöltjeként, a választói névjegyzékben közel 1200-an szerepelnek.

A szintén Pest megyei Budaörsön pedig szavazategyenlőság miatt megismétlik az időközi képviselő-választás szavazását. A 6. számú egyéni választókerületben szeptember 6-án tartottak időközi képviselő-választást, mert a kerület 2024-ben megválasztott képviselője, Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) május 21-én elhunyt. A választáson hat jelölt indult, a legtöbb (171-171) szavazatot Tóth Benedek független jelölt és Lévai István Attila, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület jelöltje kapta. Mivel az egyéni választókerületben a két legtöbb szavazatot elérő jelöltre azonos számú szavazat érkezett, a választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást meg kell ismételni.

A választási eljárásról szóló törvény 2024. december 31-én életbe lépett módosítása óta ez lesz az első alkalom, hogy szavazategyenlőség esetén nem új időközi választást rendeznek, hanem megismétlik a szavazást. A megismételt szavazáson öt jelölt indul, a választói névjegyzékben közel 2200-an szerepelnek. Az ismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a szeptember 6-ai szavazás névjegyzékén is szerepeltek, vagy időközben nagykorúvá váltak vagy választójogot szereztek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabercel roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ez a választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmarad.

 

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