Kemény időszak elé néznek az idősek, nehezebb lesz összehozni a nagybevásárlást a nyugdíjból

Továbbra is negatív tartományban van az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek árszínvonalát jelző Mfor Nyugdíjas Árkosár-index, ez azt jelenti, hogy a boltokban összességében még mindig olcsóbbak ezek a termékek, mint egy évvel ezelőtt – írja az Mfor. A lap szerint ez a tendencia a nyári aszály ellenére még néhány hónapig fennmarad, de az év végén vagy jövő év elején a szárazság termelőket sújtó hatása megjelenhet a boltok árcéduláin is.
Olcsóbban vásárolnak az idősek
A lap októberi Nyugdíjas Árkosár-felméréséből kiderül, hogy a múlt havinál nagyobb mértékben, 285 forinttal emelkedett az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke október elejére, bár ez az 1 százalékos havi áremelkedés még mindig alacsonynak nevezhető. Az év tizedik hónapjának első napjaiban az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke 27 851 forint a három nagy hipermarketláncban mért, az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek árcédulái alapján. Ez azt jelenti, hogy
a nyugdíjasok az árkosárban szereplő termékekért a hipermarketekben 2237 forinttal olcsóbban jutnak hozzá, mint tavaly októberben,
a Nyugdíjas Árkosár-index értéke így mínusz 7,4 százalékra változott.
Ennek a negatív értéknek a fő oka a mezőgazdasági termékek termelői árának csökkenése. A termelőiár-esés júniusban érte el a minimumát, azóta pedig enyhe emelkedés tapasztalható, ami azonban még mindig bőven alatta marad az egy évvel ezelőttinek. Mivel a termelői árak változása a fogyasztói árakban csak hónapokkal később érvényesül, emiatt a polcokon jelentős áremelkedés egyelőre nem várható. A nyári aszály azonban egészen biztosan meg fog mutatkozni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által még nem publikált júliusi és augusztusi termelői árakban,
ez pedig valószínűleg az év végére, illetve a jövő év elejére fog begyűrűzni a fogyasztói árakba.
Az áresés másik oka a továbbra is erős forint, bár az utóbbi időszakban némileg gyengült, de a szeptemberi átlagárfolyam még mindig 6,8 százalékkal volt erősebb, mint 2025 kilencedik hónapjában, ez pedig olcsóbbá tette az importált élelmiszertermékeket is.
Az árrésstop azonban továbbra is érdekes kérdés, ugyanis Magyar Péter országjárásának pénteki, kisvárdai állomásán azt mondta, meg kell fontolni az árrésstop kivezetését, mert szerinte tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat. Míg a szakemberek egyöntetű véleménye szerint a rendelkezés eltörlésének nem lesz számottevő hatása az inflációra.
Varga Mihály jegybankelnök már júniusban arról beszélt, a pénzromlási ütem idén és jövőre is a 3 százalékos cél alatt marad, ami az érvényben lévő árrésstopok kivezetése esetén is így lenne.
Az Erste vezető elemzője, Nyeste Orsolya szeptember elején még nem számolt az árrésstop kivezetésével, de úgy fogalmazott, ha meg is történik a kivezetés, akkor is – a világpiaci túlkínálat és az erős forint miatt – csupán egy-két hónapon keresztül lenne pár tized százalékponttal magasabb a fogyasztóiár-index, ami éves szinten nem okozná az infláció megemelkedését.
A krumpli ára nőtt most a leginkább
Havi szinten az alma ára 13,3 százalékkal, míg a banáné 12,3 százalékkal csökkent, miközben a krumpliért 11,6 százalékkal kell többet fizetni, mint szeptember elején. Ezeknek a termékeknek az ára változott csak 10 százalékot meghaladó mértékben egy hónap alatt.
Éves összevetésben azonban már jelentősebb az ármozgás, az árkosárban összesen nyolc terméknél volt 10 százaléknál jelentősebb árcsökkenés:
- az alma 50,4 százalékkal,
- a sertésmájas 38 százalékkal,
- a narancslé 28,6 százalékkal,
- a tejföl 20,4 százalékkal,
- a tojás 18,1 százalékkal,
- a banán 17,2 százalékkal,
- a cukor 14,2 százalékkal,
- a tej 12,4 százalékkal
lett olcsóbb. Ezzel párhuzamosan mindössze egyetlen termék esetén mértek egy év alatt 10 százaléknál nagyobb drágulást:
a burgonyáért 18,9 százalékkal kell többet fizetni.
A KSH adatai szerint pedig e termék termelői ára egy márciusi rövid távú minimum után (ekkor 28,2 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2025 márciusban) májusban már megközelítette az egy évvel korábbit, júniusban már 22,9 százalékkal, júliusban pedig 34,1 százalékkal meg is haladta a tizenkét hónappal korábbi értéket.
A kosár értéke csökkent, míg a nyugdíjak nőttek
- Az Árkosár-index szerint a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt termékek ára 7,4 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, míg a nyugdíjak ugyanezen idő alatt 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) nőttek.
- Két évet vizsgálva azt láthatjuk, az árkosárban szereplő élelmiszerek ára 5,2 százalékkal csökkent, míg az időskori ellátások 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőttek.
- Három év alatt a nyugdíjasoknak 0,8 százalékkal kell többet a hipermarketek pénztárainál hagyniuk, ezzel párhuzamosan a nyugdíjak 21 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 18,7 százalékkal) lettek magasabbak.
- Négy évet vizsgálva, a nyugdíjasok pénztárblokkjain 0,4 százalékkal magasabb érték szerepel, a postás azonban 51,1 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyede nélkül 42,7 százalékkal) többet hoz nyugdíjként.
- Ötéves időtávon a nyugdíjasoknak 39,4 százalékkal drágult a havi nagybevásárlás, ezzel párhuzamosan a havi juttatásuk 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) nőtt.
- Ha hat évet nézünk, akkor az árkosaras élelmiszerek 61,4 százalékkal lettek drágábbak, a nyugdíjak pedig 81,5 százalékkal (a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve 64,2 százalékkal) lettek magasabbak.