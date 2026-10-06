Kemény időszak elé néznek az idősek, nehezebb lesz összehozni a nagybevásárlást a nyugdíjból

Továbbra is negatív tartományban van az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek árszínvonalát jelző Mfor Nyugdíjas Árkosár-index, ez azt jelenti, hogy a boltokban összességében még mindig olcsóbbak ezek a termékek, mint egy évvel ezelőtt – írja az Mfor. A lap szerint ez a tendencia a nyári aszály ellenére még néhány hónapig fennmarad, de az év végén vagy jövő év elején a szárazság termelőket sújtó hatása megjelenhet a boltok árcéduláin is.

Hamarosan egyre nehezebb lesz kigazdálkodniuk az időseknek az alapvető élelmiszerek árát (Fotó: Pixabay)

Olcsóbban vásárolnak az idősek

A lap októberi Nyugdíjas Árkosár-felméréséből kiderül, hogy a múlt havinál nagyobb mértékben, 285 forinttal emelkedett az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke október elejére, bár ez az 1 százalékos havi áremelkedés még mindig alacsonynak nevezhető. Az év tizedik hónapjának első napjaiban az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke 27 851 forint a három nagy hipermarketláncban mért, az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek árcédulái alapján. Ez azt jelenti, hogy

a nyugdíjasok az árkosárban szereplő termékekért a hipermarketekben 2237 forinttal olcsóbban jutnak hozzá, mint tavaly októberben,

a Nyugdíjas Árkosár-index értéke így mínusz 7,4 százalékra változott.

Ennek a negatív értéknek a fő oka a mezőgazdasági termékek termelői árának csökkenése. A termelőiár-esés júniusban érte el a minimumát, azóta pedig enyhe emelkedés tapasztalható, ami azonban még mindig bőven alatta marad az egy évvel ezelőttinek. Mivel a termelői árak változása a fogyasztói árakban csak hónapokkal később érvényesül, emiatt a polcokon jelentős áremelkedés egyelőre nem várható. A nyári aszály azonban egészen biztosan meg fog mutatkozni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által még nem publikált júliusi és augusztusi termelői árakban,

ez pedig valószínűleg az év végére, illetve a jövő év elejére fog begyűrűzni a fogyasztói árakba.

Az áresés másik oka a továbbra is erős forint, bár az utóbbi időszakban némileg gyengült, de a szeptemberi átlagárfolyam még mindig 6,8 százalékkal volt erősebb, mint 2025 kilencedik hónapjában, ez pedig olcsóbbá tette az importált élelmiszertermékeket is.