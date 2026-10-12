Úgy tűnik, választási ígéret marad, hogy a védőnők visszakerülnek az önkormányzatokhoz. Az Egészségügyi Minisztérium válasza alapján ugyanis ezen a területen a Fidesz politikáját folytatják – írta közösségi oldalán Soproni Tamás. Terézváros polgármestere elmondta: néhány hete azért fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez, mert a Tisza választási programjának 129. oldalán világos ígéret szerepel: a korábban elvett feladatokat visszaadják az önkormányzatoknak, és a felsorolásban név szerint szerepel a védőnői szolgálat is.

Terézváros polgármestere nem kapott választ az ígéret kapcsán Fotó: Soproni Tamás/Facebook



Újabb ígéret: "valódi parnerség"

A minisztérium hosszú választ küldött. Sok szó esik benne az önkormányzatok nélkülözhetetlen helyismeretéről, a velünk való együttműködésről és a „valódi partnerségről”.

Arról viszont egyetlen szó sincs, hogy a védőnőket valóban visszaadnák az önkormányzatoknak

– hangsúlyozta a polgármester. Majd rámutatott: ez azt jelenti, hogy a védőnők maradnak az államnál, az önkormányzatokkal pedig majd szépen együttműködnek.

Arról is írt, hogy a korábbi kormány 2023-ban döntött úgy, hogy a védőnői szolgálatot állami irányítás alá vonja. A polgármester szerint a döntést akkor sem tartották jó ötletnek. Elmondta: éppen azért örültek annak, hogy a Tisza világosan a decentralizáció és az önkormányzati hatáskörök visszaadása mellett tett vállalást.

A 129. oldalon nem az szerepel, hogy az önkormányzatokat majd jobban bevonják az állami rendszer működtetésébe. Az szerepel, hogy visszaadják a korábban elvett feladatokat. Ez lényegi különbség

– jegyezte meg, hozzátéve: bízik benne, hogy a miniszterelnök komolyabban veszi a Tisza programjának 129. oldalán tett vállalást – és természetesen a program többi ígéretét is –, mint ahogyan ebből a minisztériumi válaszból látszik

Egyszerű kérdés

A polgármester szerint választók joggal várhatják el, hogy a választási program több legyen egy kampányidőszakra szóló dokumentumnál.

Mi, önkormányzatok pedig joggal számítunk arra, hogy ha a kormány hatáskörök és feladatok visszaadását ígérte, akkor valóban vissza is adja azokat. A kormányváltásnak kevés értelme van, ha az új minisztériumok ugyanazokat a központosított rendszereket tartják fenn, amelyeket a Fidesz épített ki. Remélem, a Tisza ezen változtatni akar, és nem a Fidesz centralizáló kormányzását folytatja új szereplőkkel

– írta. Hozzátette: a védőnők ügyében továbbra is egy egyszerű kérdésre vár egy egyszerű választ: visszakapják-e a védőnői feladatok ellátását az önkormányzatok?