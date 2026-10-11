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IMF

IMF: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj? Válaszokat vár a kormánytól a Fidesz képviselője

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
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„Ismerős program: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj” – így értékelte a Nemzetközi Valutaalap gazdasági javaslatcsomagját Szentkirályi Alexandra. A fideszes képviselő válaszokat vár a Tisza-kormánytól arra a kérdésre, hogy valóban terveznek-e felvenni IMF-hitelt, és végrehajtaná-e a szervezet javaslatait.
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IMFSzentkirályi AlexandraTisza-kormány

„Az IMF nálunk mindig megszorítást és a függetlenség feladását jelentette. 2013-ban ezért fizette vissza idő előtt a hitelt az Orbán-kormány. Most úgy tűnik, ismét abba a folyóba lépnénk, amelybe a Gyurcsány–Bajnai-kormányok vezették az országot. Annak súlyos ára volt, és tartunk tőle, hogy egy újabb megszorítóprogram terhét ismét a magyar családok viselnék” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő.

Szentkirályi Alexandra válaszokat vár a Tisza-kormánytól, valóban végrehajtja-e az IMF gazdasági javaslatcsomagját és tervez-e hitelt felvenni a szervezettől (Forrás: Facebook)
Szentkirályi Alexandra válaszokat vár a Tisza-kormánytól, valóban végrehajtja-e az IMF gazdasági javaslatcsomagját és tervez-e hitelt felvenni a szervezettől (Forrás: Facebook)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szeptember 23. és október 6. között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség. A valutaalap több területen is változtatásokat javasol:

  • Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.
  • Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.
  • Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.
  • Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.
  • Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.

A vizsgálódás kapcsán olyan hírek is terjedni kezdtek a sajtóban, miszerint a Tisza IMF-hitelt is mérlegelhet. 

Ismerős program: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj

– értékelte a javaslatcsomagot Szentkirályi Alexandra, és közölte, két kérdésre vár választ:

  1. Igaz, hogy a Tisza IMF-hitelt venne fel?
  2. Igaz, hogy végrehajtaná az IMF megszorító javaslatait?

„Ha a Tisza annyiszor „hazahozta” az uniós pénzeket, miért kellene IMF-hitel és újabb adósság? Ne sunnyogjanak! Mondják meg világosan: tárgyalnak-e IMF-hitelről, és melyik javaslatot akarják végrehajtani? Várjuk a választ! Magyarország jövőjéről nem lehet a magyarok feje felett dönteni!” – üzente a kormánynak Szentkirályi Alexandra.

 

 

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