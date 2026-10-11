IMF: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj? Válaszokat vár a kormánytól a Fidesz képviselője

„Az IMF nálunk mindig megszorítást és a függetlenség feladását jelentette. 2013-ban ezért fizette vissza idő előtt a hitelt az Orbán-kormány. Most úgy tűnik, ismét abba a folyóba lépnénk, amelybe a Gyurcsány–Bajnai-kormányok vezették az országot. Annak súlyos ára volt, és tartunk tőle, hogy egy újabb megszorítóprogram terhét ismét a magyar családok viselnék” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő.

Szentkirályi Alexandra válaszokat vár a Tisza-kormánytól, valóban végrehajtja-e az IMF gazdasági javaslatcsomagját és tervez-e hitelt felvenni a szervezettől (Forrás: Facebook)

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szeptember 23. és október 6. között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség. A valutaalap több területen is változtatásokat javasol:

Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.

Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.

Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.

Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.

Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.

A vizsgálódás kapcsán olyan hírek is terjedni kezdtek a sajtóban, miszerint a Tisza IMF-hitelt is mérlegelhet.

Ismerős program: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj

– értékelte a javaslatcsomagot Szentkirályi Alexandra, és közölte, két kérdésre vár választ:

Igaz, hogy a Tisza IMF-hitelt venne fel? Igaz, hogy végrehajtaná az IMF megszorító javaslatait?

„Ha a Tisza annyiszor „hazahozta” az uniós pénzeket, miért kellene IMF-hitel és újabb adósság? Ne sunnyogjanak! Mondják meg világosan: tárgyalnak-e IMF-hitelről, és melyik javaslatot akarják végrehajtani? Várjuk a választ! Magyarország jövőjéről nem lehet a magyarok feje felett dönteni!” – üzente a kormánynak Szentkirályi Alexandra.