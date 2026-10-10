Hidvéghi Balázs: Az IMF adóemelést és megszorításokat sürget!

Az IMF adóemelést és megszorításokat sürget a magyar kormánytól! Nincs új a nap alatt, megint a magyar emberekkel akarják megfizettetni a számlát! – hívja fel figyelmet Hidvéghi Balázs Facebook-bejegyzésében. A fideszes országgyűlési képviselő szerint intő el, hogy, az adóemelések már most elkezdődtek, elég csak a KATA-sok adójának megduplázására gondolni.

Emlékeznek még, mi történt a 2008-as válság idején? Megérkezett az IMF. Befagyasztott bérek, elvett 13. havi juttatások, megnyirbált nyugdíjak és lefaragott támogatások. Most újra itt vannak! A rezsicsökkentés eltörlését, a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését és a családokat, dolgozókat védő adókedvezmények szűkítését javasolják! A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok egyszer már kiárusították hazánkat az IMF-nek. Ne hagyjuk, hogy ez még egyszer megtörténjen!

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Az IMF ajánlásai nehéz helyzetbe hozhatják a magyar családokat

Fotó: AFP

Ismert, az IMF közzétette a magyar gazdaságról szóló, 2026-os konzultációja után készült értékelését. A szeptember 23. és október 6. között Budapesten tartózkodó delegáció

négy fő területen javasol változtatásokat.

Az adórendszer átalakítása: az IMF szerint progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszerre, a tőkejövedelmek adóztatásának felülvizsgálatára, valamint a társasági adó szabályainak módosítására lenne szükség. A javaslat szerint a beruházások költségeinek teljes leírása javíthatná a vállalkozások beruházási ösztönzőit.

Az adókedvezmények szűkítése: a szervezet felülvizsgálná az áfamentességeket és a kedvezményes kulcsokat, miközben célzott támogatásokkal védené a rászoruló háztartásokat.

Az állami támogatások mérséklése: az IMF a támogatott energiafogyasztási küszöbök és a kamattámogatott hitelprogramok átalakítását is javasolja. A szervezet szerint ezek a konstrukciók torzíthatják a piaci ösztönzőket és a hitelkihelyezést.

A nyugdíj- és egészségügyi kiadások fenntarthatóbbá tétele: az előrejelzés szerint ezek a kiadások 2050-ig a GDP csaknem négy százalékpontjával emelkedhetnek. Az IMF a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését, a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését, a nyugdíjellátások felülvizsgálatát és az egészségügyi kiadások hatékonyabb felhasználását szorgalmazza.