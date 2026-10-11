„Ugyanaz a szakácskönyv” – Takács Péter szerint Magyar Péter Gyurcsány útjára léphet

A Nemzetközi Valutaalap, vagyis az IMF ismét reformjavaslatokat fogalmazott meg Magyarország számára. A nemzetközi pénzügyi szervezet a magyar gazdaság helyzetének értékelése után az adórendszer, az állami támogatások, a nyugdíjrendszer és a kedvezményes hitelprogramok átalakítását is szorgalmazza. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a javaslatok között szerepel a rezsitámogatási rendszer felülvizsgálata, az adókedvezmények szűkítése, a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása és az állami vállalatok működésének újragondolása is.

Takács Péter a 2008-as IMF-hitelprogram és a mostani javaslatok között vont párhuzamot, Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc politikáját is összehasonlítva (Forrás: Facebook/Takács Péter)

IMF-javaslatok: ismerős forgatókönyv

A szervezet hivatalosan a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzésével foglalkozik, gazdasági helyzetértékeléseket készít, és szükség esetén hitelt is nyújthat a tagországoknak. A pénzügyi segítséghez ugyanakkor gazdaságpolitikai feltételek kapcsolódhatnak, a szervezet ajánlásai pedig komoly vitákat válthatnak ki arról, hogy a költségvetési egyensúly helyreállításának terheit kinek kell viselnie.

Takács Péter Facebook-bejegyzésében a mostani helyzetet a 2008-as IMF-hitelprogrammal állította párhuzamba. Gyurcsány Ferenc kormánya annak idején hatalmas hitelt vett fel a nemzetközi pénzügyi szervezetektől, az ezért cserébe előírt intézkedések pedig súlyos terheket róttak a lakosságra.

Két konyhatündér, ugyanaz a szakácskönyv”

– ezzel a címmel tette közzé bejegyzését Takács Péter, aki úgy véli, Magyar Péter a korábbi baloldali kormányfő szellemi örököseként ugyanabba az irányba vinné az országot. A fideszes politikus felidézte, hogy a 2008-as megszorítások között szerepelt a 13. havi nyugdíj és a közszférában dolgozók 13. havi illetményének eltörlése, a közszféra béreinek befagyasztása, az adóterhek növelése, a nyugdíjkorhatár emelése, valamint a gáz- és távhőtámogatások csökkentése. Akkoriban ezek az intézkedések hatalmas terhet jelentettek a magyar családok számára.

Takács Péter szerint Magyar Péter is ugyanazt a receptet követheti

A politikus a mostani IMF-javaslatokat is ebbe a történelmi keretbe helyezte. A jelenlegi ajánlások között szerepel

a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése,

a társasági adó emelése, az áfa- és családi adókedvezmények szűkítése,

a rezsicsökkentés visszavágása,

a kedvezményes hitelkonstrukciók megszüntetése, valamint

a nyugdíjkorhatár emelése és a korkedvezményes nyugdíjazás kivezetése.

Takács az állami tulajdonú vállalatok értékesítésének lehetőségét is kiemelte. Szerinte a javaslatok végrehajtása a korábbi kormányok idején visszaszerzett, stratégiai jelentőségű vagyonelemek eladásához is vezethetne.

A politikus szerint így a 2008-as és a 2026-os elképzelések között feltűnő párhuzam húzódik. Bejegyzésében arra kérdezett rá, vajon a Tisza-kormány végrehajtaná-e az IMF hatpontos reformcsomagját, és milyen következményekkel járna ez a magyar emberek számára.

Takács Péter választ vár a Tisza-kormánytól

A politikus azt is felvetette, hogy ha Magyarország már hozzájutott az uniós forrásokhoz, miért lenne szükség további hitelfelvételre, és mi indokolná, hogy az ország egy nemzetközi pénzügyi szervezet feltételeihez igazítsa gazdaságpolitikáját.

Kísérteties a hasonlóság nem?”

– tette fel a kérdést Takács, és a bejegyzés végén a Tisza válaszát sürgette.