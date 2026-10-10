Súlyos terheket róhatnak a magyar családokra az IMF ötletei

Az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásait elemezte közösségi oldalán György László közgazdász. A Harmonikus Növekedésért Alapítvány (HNA) alapítója szerint a nemzetközi szervezetek által szorgalmazott változtatások szakítást jelenthetnek a 2010 óta követett magyar gazdaságpolitikai modellel, amely a válságok terheit elsősorban a nagyvállalatokra és a pénzügyi szektorra kívánta hárítani. György László szerint az ajánlások végrehajtása a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó családok számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.

A magyar középosztály és a hazai vállalkozások helyzetének romlásától tart György László az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásai miatt (Fotó:AFP)

A rezsicsökkentést és a kedvezményes hiteleket is érinthetik az IMF javaslatai

György László szerint alapvető különbség van a korábbi magyar gazdaságpolitika és a nemzetközi szervezetek által javasolt megközelítés között. Úgy véli, míg az előbbi a gazdasági növekedés fenntartásával igyekezett kezelni a válságokat, az IMF ajánlásai inkább a költségvetési kiadások visszafogására helyezik a hangsúlyt.

Bejegyzésében hat olyan területet emelt ki, amelyeken jelentős változásokat tart elképzelhetőnek:

Közszféra: a bérkiadások visszafogása, amely György László szerint a közalkalmazottak keresetét is érintheti.

Nyugdíjrendszer: a fenntarthatóság javítását célzó reformok, amelyek szerinte járulékemeléssel vagy a nyugdíjkiadások csökkentésével járhatnak.

Hitelezés: a támogatott vállalati és lakáshitelek fokozatos kivezetése.

Rezsicsökkentés: a kedvezményes energiafogyasztási küszöb mérséklése és a jövedelemhez kötött támogatások bővítése.

Banki különadók: a pénzügyi szektort terhelő egyes adók megszüntetése.

Személyi jövedelemadó: progresszívebb adórendszer kialakítása, az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésével.

György László szerint különösen a támogatott hitelek megszüntetése jelenthetne problémát a magyar kis- és középvállalkozásoknak, valamint az otthonteremtés előtt álló családoknak. Elismerte ugyanakkor, hogy a kamattámogatások későbbi kivezetése indokolható lehet, amennyiben a jegybanki alapkamat csökkenésével a piaci és a támogatott hitelkamatok közelebb kerülnek egymáshoz.