Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
imf

Súlyos terheket róhatnak a magyar családokra az IMF ötletei

13 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar középosztály és a hazai vállalkozások helyzetének romlásától tart György László az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásai miatt. A korábbi kormányzati gazdaságpolitikus szerint az IMF által javasolt változtatások a rezsicsökkentést, a kedvezményes hiteleket, az adórendszert és a közszférában dolgozók bérezését is érinthetik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
imfpócs jánosgyörgy lászlóeurostatnemzetközi valutaalaprezsicsökkentéseurópai bizottságMagyar Péterajánlás

Az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásait elemezte közösségi oldalán György László közgazdász. A Harmonikus Növekedésért Alapítvány (HNA) alapítója szerint a nemzetközi szervezetek által szorgalmazott változtatások szakítást jelenthetnek a 2010 óta követett magyar gazdaságpolitikai modellel, amely a válságok terheit elsősorban a nagyvállalatokra és a pénzügyi szektorra kívánta hárítani. György László szerint az ajánlások végrehajtása a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó családok számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.

IMF
A magyar középosztály és a hazai vállalkozások helyzetének romlásától tart György László az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásai miatt (Fotó:AFP)

A rezsicsökkentést és a kedvezményes hiteleket is érinthetik az IMF javaslatai

György László szerint alapvető különbség van a korábbi magyar gazdaságpolitika és a nemzetközi szervezetek által javasolt megközelítés között. Úgy véli, míg az előbbi a gazdasági növekedés fenntartásával igyekezett kezelni a válságokat, az IMF ajánlásai inkább a költségvetési kiadások visszafogására helyezik a hangsúlyt.

Bejegyzésében hat olyan területet emelt ki, amelyeken jelentős változásokat tart elképzelhetőnek:

  • Közszféra: a bérkiadások visszafogása, amely György László szerint a közalkalmazottak keresetét is érintheti.
  • Nyugdíjrendszer: a fenntarthatóság javítását célzó reformok, amelyek szerinte járulékemeléssel vagy a nyugdíjkiadások csökkentésével járhatnak.
  • Hitelezés: a támogatott vállalati és lakáshitelek fokozatos kivezetése.
  • Rezsicsökkentés: a kedvezményes energiafogyasztási küszöb mérséklése és a jövedelemhez kötött támogatások bővítése.
  • Banki különadók: a pénzügyi szektort terhelő egyes adók megszüntetése.
  • Személyi jövedelemadó: progresszívebb adórendszer kialakítása, az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésével.

György László szerint különösen a támogatott hitelek megszüntetése jelenthetne problémát a magyar kis- és középvállalkozásoknak, valamint az otthonteremtés előtt álló családoknak. Elismerte ugyanakkor, hogy a kamattámogatások későbbi kivezetése indokolható lehet, amennyiben a jegybanki alapkamat csökkenésével a piaci és a támogatott hitelkamatok közelebb kerülnek egymáshoz.

A rezsicsökkentés átalakítását szintén kockázatosnak nevezte, mert véleménye szerint a jövedelmi feltételekhez kötött támogatási rendszer a középosztálybeli családok kiadásait növelhetné.

Megjött az IMF: háromszorosára nőhet a rezsi és emelkedhet a nyugdíjkorhatár

A magyar gazdaságpolitika eddigi eredményei is veszélybe kerülhetnek

György László az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikai eredményeit is szembeállította a nemzetközi szervezetek ajánlásaival. Álláspontja szerint a 2010 után kialakított adórendszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy a családok és a hazai vállalkozások helyett nagyobb terheket rótt a pénzügyi szektorra és a multinacionális vállalatokra.

A közgazdász szerint

a különadók révén 2026-ban több mint 4000 milliárd forint többletbevételhez jut a magyar állam, amelyből a családtámogatásokat és a középosztály terheinek csökkentését is finanszírozni lehet.

György László az Eurostat adataira hivatkozva azt is kiemelte, hogy 2010 és 2025 között Magyarországon uniós összehasonlításban jelentősen emelkedett a családok rendelkezésre álló jövedelem, miközben a minimálbér vásárlóereje több mint kétszeresére nőtt.

A nemzetközi szervezet bérekkel kapcsolatos megállapításait különösen élesen bírálta. Szerinte ellentmondásos, hogy a választási kampányban még az alacsony bérek jelentettek problémát, most viszont a termelékenység növekedését meghaladó béremelkedést az infláció egyik kockázataként kezelik.

Az IMF október 8-án közzétett értékelése valóban figyelmeztetett a bérek és a termelékenység közötti különbség inflációs kockázataira. A szervezet ugyanakkor

  • a költségvetési hiány mérséklése mellett
  • a beruházások,
  • a termelékenység és
  • a gazdasági növekedés erősítését

is célként jelölte meg.

György László végül arra figyelmeztetett, hogy az adórendszer és a támogatási politika átalakítása szerinte

  • a megélhetési költségek emelkedésével,
  • a vásárlóerő csökkenésével és
  • a kisvállalkozások terheinek növekedésével járhat.

A szakértő úgy látja, a nemzetközi ajánlások követése alapvetően változtathatná meg a 2010 és 2026 között alkalmazott gazdaságpolitikai modellt.

Mit fogad el Magyar Péter az IMF javaslataiból?

Pócs János fideszes képviselő Facebook-bejegyzésben reagált a Nemzetközi Valutaalap reformjavaslataira. A politikus egy hat pontból álló összeállítást is megosztott, amely többek között említi

  • az adórendszer átalakítását,
  • a rezsicsökkentés szűkítését,
  • a kedvezményes hitelek kivezetését és
  • a nyugdíjkorhatár emelését.

Pócs János szerint az ajánlások olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vetnek fel, amelyekkel szemben az Orbán-kormány korábban más irányvonalat képviselt. Mint írta:

Magyar Péter és a Tisza megkapta az IMF „javaslatait”. Ott van benne minden, amitől az Orbán-kormány megmentette Magyarországot. 

Költői a kérdés: vajon mit fogad el Magyar Péter? – jegyezte meg Pócs János.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!