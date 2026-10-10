Súlyos terheket róhatnak a magyar családokra az IMF ötletei

Az IMF és az Európai Bizottság gazdaságpolitikai ajánlásait elemezte közösségi oldalán György László közgazdász. A Harmonikus Növekedésért Alapítvány (HNA) alapítója szerint a nemzetközi szervezetek által szorgalmazott változtatások szakítást jelenthetnek a 2010 óta követett magyar gazdaságpolitikai modellel, amely a válságok terheit elsősorban a nagyvállalatokra és a pénzügyi szektorra kívánta hárítani. György László szerint az ajánlások végrehajtása a dolgozó, gyermeket nevelő és vállalkozó családok számára is kedvezőtlen következményekkel járhat.
A rezsicsökkentést és a kedvezményes hiteleket is érinthetik az IMF javaslatai
György László szerint alapvető különbség van a korábbi magyar gazdaságpolitika és a nemzetközi szervezetek által javasolt megközelítés között. Úgy véli, míg az előbbi a gazdasági növekedés fenntartásával igyekezett kezelni a válságokat, az IMF ajánlásai inkább a költségvetési kiadások visszafogására helyezik a hangsúlyt.
Bejegyzésében hat olyan területet emelt ki, amelyeken jelentős változásokat tart elképzelhetőnek:
- Közszféra: a bérkiadások visszafogása, amely György László szerint a közalkalmazottak keresetét is érintheti.
- Nyugdíjrendszer: a fenntarthatóság javítását célzó reformok, amelyek szerinte járulékemeléssel vagy a nyugdíjkiadások csökkentésével járhatnak.
- Hitelezés: a támogatott vállalati és lakáshitelek fokozatos kivezetése.
- Rezsicsökkentés: a kedvezményes energiafogyasztási küszöb mérséklése és a jövedelemhez kötött támogatások bővítése.
- Banki különadók: a pénzügyi szektort terhelő egyes adók megszüntetése.
- Személyi jövedelemadó: progresszívebb adórendszer kialakítása, az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentésével.
György László szerint különösen a támogatott hitelek megszüntetése jelenthetne problémát a magyar kis- és középvállalkozásoknak, valamint az otthonteremtés előtt álló családoknak. Elismerte ugyanakkor, hogy a kamattámogatások későbbi kivezetése indokolható lehet, amennyiben a jegybanki alapkamat csökkenésével a piaci és a támogatott hitelkamatok közelebb kerülnek egymáshoz.
A rezsicsökkentés átalakítását szintén kockázatosnak nevezte, mert véleménye szerint a jövedelmi feltételekhez kötött támogatási rendszer a középosztálybeli családok kiadásait növelhetné.
A magyar gazdaságpolitika eddigi eredményei is veszélybe kerülhetnek
György László az elmúlt másfél évtized gazdaságpolitikai eredményeit is szembeállította a nemzetközi szervezetek ajánlásaival. Álláspontja szerint a 2010 után kialakított adórendszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy a családok és a hazai vállalkozások helyett nagyobb terheket rótt a pénzügyi szektorra és a multinacionális vállalatokra.
A közgazdász szerint
a különadók révén 2026-ban több mint 4000 milliárd forint többletbevételhez jut a magyar állam, amelyből a családtámogatásokat és a középosztály terheinek csökkentését is finanszírozni lehet.
György László az Eurostat adataira hivatkozva azt is kiemelte, hogy 2010 és 2025 között Magyarországon uniós összehasonlításban jelentősen emelkedett a családok rendelkezésre álló jövedelem, miközben a minimálbér vásárlóereje több mint kétszeresére nőtt.
A nemzetközi szervezet bérekkel kapcsolatos megállapításait különösen élesen bírálta. Szerinte ellentmondásos, hogy a választási kampányban még az alacsony bérek jelentettek problémát, most viszont a termelékenység növekedését meghaladó béremelkedést az infláció egyik kockázataként kezelik.
Az IMF október 8-án közzétett értékelése valóban figyelmeztetett a bérek és a termelékenység közötti különbség inflációs kockázataira. A szervezet ugyanakkor
- a költségvetési hiány mérséklése mellett
- a beruházások,
- a termelékenység és
- a gazdasági növekedés erősítését
is célként jelölte meg.
György László végül arra figyelmeztetett, hogy az adórendszer és a támogatási politika átalakítása szerinte
- a megélhetési költségek emelkedésével,
- a vásárlóerő csökkenésével és
- a kisvállalkozások terheinek növekedésével járhat.
A szakértő úgy látja, a nemzetközi ajánlások követése alapvetően változtathatná meg a 2010 és 2026 között alkalmazott gazdaságpolitikai modellt.
Mit fogad el Magyar Péter az IMF javaslataiból?
Pócs János fideszes képviselő Facebook-bejegyzésben reagált a Nemzetközi Valutaalap reformjavaslataira. A politikus egy hat pontból álló összeállítást is megosztott, amely többek között említi
- az adórendszer átalakítását,
- a rezsicsökkentés szűkítését,
- a kedvezményes hitelek kivezetését és
- a nyugdíjkorhatár emelését.
Pócs János szerint az ajánlások olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket vetnek fel, amelyekkel szemben az Orbán-kormány korábban más irányvonalat képviselt. Mint írta:
Magyar Péter és a Tisza megkapta az IMF „javaslatait”. Ott van benne minden, amitől az Orbán-kormány megmentette Magyarországot.
Költői a kérdés: vajon mit fogad el Magyar Péter? – jegyezte meg Pócs János.