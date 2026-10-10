Megjött az IMF: háromszorosára nőhet a rezsi és emelkedhet a nyugdíjkorhatár

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szeptember 23. és október 6. között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Mint arról lapunk már beszámolt, a szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. A Magyar Nemzet Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezte a lehetséges következményekről, aki arra figyelmeztetett, hogy az intézkedések súlyos terheket jelenthetnek a lakosságnak.
Az IMF szerkezeti reformokat sürget
Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség. A valutaalap több területen is változtatásokat javasol:
- Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.
- Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.
- Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.
- Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.
- Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.
Szalai Piroska szerint a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése sok munkavállaló számára adóemeléssel járhatna, míg a családi kedvezmények esetleges szűkítése tovább csökkenthetné az érintettek elkölthető jövedelmét.
Az IMF az energiatámogatási rendszer átalakítását javasolta, amit a képviselő különösen súlyos kockázatnak tart. Úgy véli, a jelenlegi támogatási rendszer megszüntetése esetén
a magyar háztartások energiaköltségei akár a háromszorosukra is emelkedhetnének.
Ez nem riogatás, hanem valódi opció, kockázat, ami fenyeget bennünket – fogalmazott Szalai Piroska, aki arra is emlékeztetett, hogy a korábbi IMF-hitelprogram idején jelentős megszorításokat vezettek be Magyarországon. Szerinte egy újabb hitelmegállapodás szigorú feltételekkel járhatna, amelyek a lakosságot és a kis- és középvállalkozásokat egyaránt érinthetik.
A nyugdíjkorhatár emelése is napirendre kerülhet
A Nemzetközi Valutaalap a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is kiemelt kérdésként kezeli. A szervezet előrejelzése szerint a nyugdíj- és egészségügyi kiadások 2050-ig együttesen a GDP közel négy százalékpontjával emelkedhetnek, ezért
a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését és a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését szorgalmazza.
Szalai Piroska szerint ugyanakkor a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szorosan összefügg a foglalkoztatással és a keresetek alakulásával. A képviselő úgy véli, hogy a munkanélküliség emelkedése és a bérek növekedési ütemének lassulása hosszabb távon veszélyeztetheti a nyugdíjkassza egyensúlyát.
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépésekor szerinte még fenntartható volt a nyugdíjkassza, mivel magas volt a foglalkoztatottság és folyamatosan emelkedtek a reálkeresetek. Álláspontja szerint azonban a munkaerőpiaci folyamatok kedvezőtlen irányba változtak, ami a következő években további nehézségeket okozhat.
Az állami vagyon értékesítésétől is tartanak
Az IMF az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is szükségesnek tartja. Értékelésük szerint az állami tulajdonú cégek egyes ágazatokban kevésbé termelékenyek, mint a magánvállalkozások, ezért a szervezet a hatékonyság javítását és az állami szerepvállalás újragondolását javasolja.
Szalai Piroska azonban attól tart, hogy – bár az IMF ajánlása önmagában nem jelent kötelező privatizációt – ezek az elképzelések
az Orbán-kormányok idején visszavásárolt állami vagyonelemek értékesítéséhez vezethetnek.
A politikus szerint a korábbi kormányok célja az volt, hogy a privatizáció során külföldi tulajdonba került stratégiai vagyonelemek visszakerüljenek magyar kézbe. Példaként a Budapest Airportot és a közszolgáltató vállalatokat említette, amelyek szerinte jelentős értéket képviselnek az állam számára. Szalai Piroska úgy véli, az állami tulajdon megőrzése nemcsak gazdasági, hanem nemzetstratégiai szempontból is fontos.
A következő időszak egyik fontos kérdése így az lehet, hogy a Tisza-kormány mely reformokat kívánja megvalósítani, és azok milyen hatással lesznek a magyar családok kiadásaira, a nyugdíjrendszerre és az állami vagyonra.