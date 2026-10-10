Megjött az IMF: háromszorosára nőhet a rezsi és emelkedhet a nyugdíjkorhatár

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szeptember 23. és október 6. között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Mint arról lapunk már beszámolt, a szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. A Magyar Nemzet Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezte a lehetséges következményekről, aki arra figyelmeztetett, hogy az intézkedések súlyos terheket jelenthetnek a lakosságnak.

Szalai Piroska szerint a rezsiköltségek akár háromszorosukra is nőhetnek, ha a Tisza-kormány végrehajtja az IMF ajánlásait (Forrás: Facebook)

Az IMF szerkezeti reformokat sürget

Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség. A valutaalap több területen is változtatásokat javasol:

Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.

Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.

Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.

Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.

Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.

Szalai Piroska szerint a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése sok munkavállaló számára adóemeléssel járhatna, míg a családi kedvezmények esetleges szűkítése tovább csökkenthetné az érintettek elkölthető jövedelmét.

Az IMF az energiatámogatási rendszer átalakítását javasolta, amit a képviselő különösen súlyos kockázatnak tart. Úgy véli, a jelenlegi támogatási rendszer megszüntetése esetén

a magyar háztartások energiaköltségei akár a háromszorosukra is emelkedhetnének.

Ez nem riogatás, hanem valódi opció, kockázat, ami fenyeget bennünket – fogalmazott Szalai Piroska, aki arra is emlékeztetett, hogy a korábbi IMF-hitelprogram idején jelentős megszorításokat vezettek be Magyarországon. Szerinte egy újabb hitelmegállapodás szigorú feltételekkel járhatna, amelyek a lakosságot és a kis- és középvállalkozásokat egyaránt érinthetik.