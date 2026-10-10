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Megjött az IMF: háromszorosára nőhet a rezsi és emelkedhet a nyugdíjkorhatár

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Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valutaalap reformjavaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsiköltségek, ha a Tisza-kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat.
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A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szeptember 23. és október 6. között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Mint arról lapunk már beszámolt, a szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. A Magyar Nemzet Szalai Piroskát, a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezte a lehetséges következményekről, aki arra figyelmeztetett, hogy az intézkedések súlyos terheket jelenthetnek a lakosságnak.

IMF
Szalai Piroska szerint a rezsiköltségek akár háromszorosukra is nőhetnek, ha a Tisza-kormány végrehajtja az IMF ajánlásait (Forrás: Facebook)

Az IMF szerkezeti reformokat sürget

Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség. A valutaalap több területen is változtatásokat javasol:

  • Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.
  • Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.
  • Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.
  • Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.
  • Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.

Szalai Piroska szerint a többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése sok munkavállaló számára adóemeléssel járhatna, míg a családi kedvezmények esetleges szűkítése tovább csökkenthetné az érintettek elkölthető jövedelmét.

Az IMF az energiatámogatási rendszer átalakítását javasolta, amit a képviselő különösen súlyos kockázatnak tart. Úgy véli, a jelenlegi támogatási rendszer megszüntetése esetén

a magyar háztartások energiaköltségei akár a háromszorosukra is emelkedhetnének.

Ez nem riogatás, hanem valódi opció, kockázat, ami fenyeget bennünket – fogalmazott Szalai Piroska, aki arra is emlékeztetett, hogy a korábbi IMF-hitelprogram idején jelentős megszorításokat vezettek be Magyarországon. Szerinte egy újabb hitelmegállapodás szigorú feltételekkel járhatna, amelyek a lakosságot és a kis- és középvállalkozásokat egyaránt érinthetik.

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A nyugdíjkorhatár emelése is napirendre kerülhet

A Nemzetközi Valutaalap a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is kiemelt kérdésként kezeli. A szervezet előrejelzése szerint a nyugdíj- és egészségügyi kiadások 2050-ig együttesen a GDP közel négy százalékpontjával emelkedhetnek, ezért

a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését és a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését szorgalmazza.

Szalai Piroska szerint ugyanakkor a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szorosan összefügg a foglalkoztatással és a keresetek alakulásával. A képviselő úgy véli, hogy a munkanélküliség emelkedése és a bérek növekedési ütemének lassulása hosszabb távon veszélyeztetheti a nyugdíjkassza egyensúlyát.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépésekor szerinte még fenntartható volt a nyugdíjkassza, mivel magas volt a foglalkoztatottság és folyamatosan emelkedtek a reálkeresetek. Álláspontja szerint azonban a munkaerőpiaci folyamatok kedvezőtlen irányba változtak, ami a következő években további nehézségeket okozhat.

IMF
Az IMF az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is szükségesnek tartja, ami magában foglalja az Orbán-kormány által visszavett Budapest Airportot is (Fotó: Baranyi Róbert)

Az állami vagyon értékesítésétől is tartanak

Az IMF az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is szükségesnek tartja. Értékelésük szerint az állami tulajdonú cégek egyes ágazatokban kevésbé termelékenyek, mint a magánvállalkozások, ezért a szervezet a hatékonyság javítását és az állami szerepvállalás újragondolását javasolja.

Szalai Piroska azonban attól tart, hogy – bár az IMF ajánlása önmagában nem jelent kötelező privatizációt – ezek az elképzelések

az Orbán-kormányok idején visszavásárolt állami vagyonelemek értékesítéséhez vezethetnek.

A politikus szerint a korábbi kormányok célja az volt, hogy a privatizáció során külföldi tulajdonba került stratégiai vagyonelemek visszakerüljenek magyar kézbe. Példaként a Budapest Airportot és a közszolgáltató vállalatokat említette, amelyek szerinte jelentős értéket képviselnek az állam számára. Szalai Piroska úgy véli, az állami tulajdon megőrzése nemcsak gazdasági, hanem nemzetstratégiai szempontból is fontos.

A következő időszak egyik fontos kérdése így az lehet, hogy a Tisza-kormány mely reformokat kívánja megvalósítani, és azok milyen hatással lesznek a magyar családok kiadásaira, a nyugdíjrendszerre és az állami vagyonra.

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