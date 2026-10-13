Drágább élet, magasabb terhek? Az IMF reformjavaslatainak kemény következményei lehetnek

Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait és jelentősen csökkentette inflációs előrejelzését a Nemzetközi Valutaalap (IMF) – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság. A szervezet az áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei, és 2 százalékról 2,1 százalékra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását kedden ismertetett legfrissebb, World Economic Outlook (WEO) jelentésében. Tavaly 0,5 százalékkal nőtt a magyar hazai össztermék (GDP).
Az IMF jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is: az ideit 1,9 százalékra vitte le az áprilisban becsült 3,8 százalékról, a jövő évit pedig 3,5 százalékról 2,8 százalékra változtatta. Tavaly 4,4 százalékos inflációt mértek Magyarországon. A GDP-hez mért folyó fizetési mérlegben idén 0,5 százalékos hiány várható az áprilisban becsült 0,4 százalék helyett, jövőre pedig 0,3 százalékos többlet, kisebb az áprilisban jósolt 0,4 százaléknál. Tavaly 1,7 százalék volt a GDP-hez mért többlet.
A jelentés összeállítói az áprilisi előrejelzéshez képest magasabb munkanélküliséggel számolnak idén és jövőre. Az idei rátát 4,2 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit pedig 4 százalékról 4,2 százalékra változtatták. Tavaly 4,4 százalék volt a munkanélküliség Magyarországon. Az előrejelzés szerint emellett a globális gazdaság az idén 3,1 százalékkal, jövőre pedig 3,4 százalékkal növekedhet. Az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest, a jövő évit viszont a korábban várt 3,2 százalékról emelte a szervezet. Az idei globális infláció 4,7 százalék lesz az áprilisban becsült 4,4 százalék helyett, a jövő évit pedig 3,7 százalékról 4,1 százalékra változtatták a jelentés készítői. Tavaly 4,1 százalék volt a globális infláció.
Adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj
Orbán Viktor a Bayer Show hétfő esti adásában a kata megemeléséről, a vagyonadóról, a lakossági állampapírok megadóztatásáról és az IMF szerepéről is beszélt. Az IMF újbóli megjelenése kapcsán a volt miniszterelnök Kármán András pénzügyminiszter korábbi szakmai tevékenységét említve azt mondta, hogy nehéz helyzetekben rendszeresen a megszorításokat és az IMF-et említette megoldásként. Mindezek fényében nem meglepő, hogy az IMF Magyarországot érintő reformjavaslatai rendre előkerülnek, ha szakértők vagy politikusok gazdaságpolitikai vitákba bonyolódnak.
A vizsgálódás kapcsán olyan hírek is terjedni kezdtek a sajtóban, miszerint a Tisza IMF-hitelt is mérlegelhet.
Javaslatokat adott az IMF
A Valutaalap szeptember 23. és október 6. között is vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A szervezet többek között az adórendszer átalakítását, az állami támogatások felülvizsgálatát és a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítását szorgalmazza. Az IMF értékelése szerint a magyar gazdaság stabilizálásához hiteles költségvetési kiigazításra és szerkezeti reformokra van szükség, és több területen is változtatásokat javasol:
- Adórendszer: progresszívebb személyi jövedelemadó-rendszer, valamint a társasági adó szabályainak felülvizsgálata.
- Adókedvezmények: az áfakedvezmények és egyes adómentességek szűkítése.
- Rezsiköltségek: az állami energiaár-támogatások átalakítása.
- Lakástámogatások: a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon start program felülvizsgálata.
- Nyugdíjrendszer: a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz igazítása.
A napokban Szentkirályi Alexandra fideszes képviselő úgy kommentálta a javaslatcsomagot: „ismerős program: adóemelés, drágább rezsi, későbbi nyugdíj.” A politikus közölte, két kérdésre vár választ:
- Igaz, hogy a Tisza IMF-hitelt venne fel?
- Igaz, hogy végrehajtaná az IMF megszorító javaslatait?
„Ha a Tisza annyiszor „hazahozta” az uniós pénzeket, miért kellene IMF-hitel és újabb adósság? Ne sunnyogjanak! Mondják meg világosan: tárgyalnak-e IMF-hitelről, és melyik javaslatot akarják végrehajtani? Várjuk a választ! Magyarország jövőjéről nem lehet a magyarok feje felett dönteni!”
– üzente a kormánynak Szentkirályi Alexandra.