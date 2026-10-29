Kapkodó bankok, síró ügyfelek: sokkolta az ingatlanpiacot az Otthon Start megszüntetése

Valóságos felfordulást okozott az ingatlanpiacon az Otthon Start Program kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése. A Világgazdaság beszámolója szerint a gyors átállás nemcsak a lakásvásárlókat és az ingatlanközvetítőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a pénzintézeteket is, amelyeknek egyelőre nincsenek az új feltételekhez igazodó hiteltermékeik. Magyar Péter kormánya végül néhány nappal meghosszabbította a korábbi konstrukció igénybevételének lehetőségét, a változások azonban így is súlyos anyagi következményekkel járhatnak.
Akár 15 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás
A Wekerle Plusz egyik legjelentősebb változása, hogy a használt ingatlanok vásárlására felvehető támogatott hitel maximális kamata 3-ról 5 százalékra emelkedik. Az új építésű lakások esetében ugyanakkor megmarad a 3 százalékos kamat, vagyis az új konstrukció elsősorban az új lakások vásárlóinak kedvez.
A Világgazdaság számításai szerint egy 60 millió forintos ingatlan megvásárlásakor, 15 millió forintos önerővel és 25 éves futamidővel számolva:
- 49 670 forinttal emelkedhet a havi törlesztőrészlet;
- 14,9 millió forinttal nőhet a teljes visszafizetendő összeg;
- a megváltozott hitelfeltételek az ingatlaneladók alkupozícióját is jelentősen ronthatják.
A lap szerint egy korábban 60 millió forintért, 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlan pénzügyi szempontból nagyjából egy 51,5 millió forintos, 5 százalékos hitellel finanszírozott lakásnak felel meg. Az új program jogosultsági feltételei is módosultak.
A Wekerle Pluszt kizárólag a 18 és 45 év közöttiek igényelhetik, a korábbi lakástulajdonra vonatkozó előírások pedig szigorodtak. A megvásárolt ingatlanba 180 napon belül be kell jelentkezni, és főszabály szerint öt évig életvitelszerűen ott kell lakni. Ez idő alatt az ingatlan bérbeadása sem megengedett.
Kapkodó bankok, leskokkolt ingatlanpiac, síró ügyfelek
A Wekerle Plusz egyik figyelemre méltó változása a kétéves társadalombiztosítási jogviszony követelményének eltörlése.
Ez megkönnyítheti a külföldről hazatérő magyarok hitelfelvételét, ugyanakkor az uniós és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai előtt is szélesebb lehetőségeket nyit.
A megfelelő tartózkodási jogosultsággal rendelkező, banki szempontból hitelképes uniós állampolgárok ugyanis akár rövid magyarországi tartózkodás után is jogosulttá válhatnak a támogatott konstrukcióra.
Mindeközben az átállás komoly bizonytalanságot okozott a bankszektorban. A Világgazdaság forrásai szerint egy új hiteltermék kialakítása általában két hetet vesz igénybe, a kormány azonban mindössze néhány napos felkészülési idővel számolt.
A kabinet végül módosította az átmeneti szabályokat: az október 31-ig megkötött adásvételi szerződések esetében november 15-ig még igényelhető az Otthon Start.
A kialakult helyzetet egy banki dolgozó is élesen bírálta Magyar Péter Facebook-bejegyzése alatt.
A mai nap embertelen, őrült és kaotikus volt. Fb bejegyzésekre hagyatkozva kapkodott vevő, eladó és ingatlanos”
– fogalmazott a hozzászóló, aki ideges, síró és kétségbeesetten intézkedő ügyfelekről is beszámolt.
A hirtelen változtatások következményei így nemcsak a hitelfeltételekben, hanem az egész ingatlanpiac működésében érezhetővé válhatnak.