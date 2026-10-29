Kapkodó bankok, síró ügyfelek: sokkolta az ingatlanpiacot az Otthon Start megszüntetése

Valóságos felfordulást okozott az ingatlanpiacon az Otthon Start Program kivezetése és a Wekerle Plusz bevezetése. A Világgazdaság beszámolója szerint a gyors átállás nemcsak a lakásvásárlókat és az ingatlanközvetítőket hozta nehéz helyzetbe, hanem a pénzintézeteket is, amelyeknek egyelőre nincsenek az új feltételekhez igazodó hiteltermékeik. Magyar Péter kormánya végül néhány nappal meghosszabbította a korábbi konstrukció igénybevételének lehetőségét, a változások azonban így is súlyos anyagi következményekkel járhatnak.

Magyar Péter és Kármán András keddi bejelentése hatalmas hullámokag vetett a bankoknál, az ügyfeleknél és az egész ingatlanpiacon (Fotó: AFP / Attila Kisbenedek)

Akár 15 millió forinttal is többe kerülhet a lakásvásárlás

A Wekerle Plusz egyik legjelentősebb változása, hogy a használt ingatlanok vásárlására felvehető támogatott hitel maximális kamata 3-ról 5 százalékra emelkedik. Az új építésű lakások esetében ugyanakkor megmarad a 3 százalékos kamat, vagyis az új konstrukció elsősorban az új lakások vásárlóinak kedvez.

A Világgazdaság számításai szerint egy 60 millió forintos ingatlan megvásárlásakor, 15 millió forintos önerővel és 25 éves futamidővel számolva:

49 670 forinttal emelkedhet a havi törlesztőrészlet;

14,9 millió forinttal nőhet a teljes visszafizetendő összeg;

a megváltozott hitelfeltételek az ingatlaneladók alkupozícióját is jelentősen ronthatják.

A lap szerint egy korábban 60 millió forintért, 3 százalékos hitellel megvásárolható ingatlan pénzügyi szempontból nagyjából egy 51,5 millió forintos, 5 százalékos hitellel finanszírozott lakásnak felel meg. Az új program jogosultsági feltételei is módosultak.