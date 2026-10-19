Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bombariadók országszerte, 70 oktatási intézményt fenyegettek meg

iskolafejlesztés

Nagy változások jönnek a magyar iskolákban – bejelentést tett a miniszter

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jelentős változásokat tervez a kormány a magyar oktatási rendszerben a jövő évi költségvetés keretében. Az iskolafejlesztési program 2027-ben indul, és az intézmények korszerűsítése mellett a diákok jóllétére, a pedagógusok megbecsülésére és az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére is hangsúlyt helyez. A részletekről Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter számolt be hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iskolafejlesztésbéremelésoktatás

Iskolafejlesztési programot indít a kormány 2027-ben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán. A tárcavezető közlése szerint idén csaknem 10 milliárd forintot fordítanak a hosszú távú program elindítására, amelynek középpontjában a diákok jólléte áll.

iskolafejlesztési program, iskolafelújítás, oktatás, Lannert Judit, pedagógusbérek, béremelés, 2027-es költségvetés, iskolai mosdók, felnőttoktatás, oktatási reform, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be a 2027-es iskolafejlesztési programot Fotó: Máté Krisztián / MW
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be a 2027-es iskolafejlesztési programot
Fotó: Máté Krisztián / MW

A fejlesztések első lépéseként az iskolai mosdók rendbetételét, a korszerű, 21. századi tanulást támogató terek kialakítását, valamint az oktatási intézmények felújításának megkezdését tervezik.

Lannert Judit közölte, hogy az elmúlt hetekben a minisztérium munkatársaival és a háttérintézmények vezetőivel a 2027-es költségvetés oktatási intézkedéseinek előkészítésén dolgoztak. A jövő évi büdzsét Magyar Péter miniszterelnök hétfőn mutatja be a parlamentben.

Az iskolafejlesztés mellett a pedagógusbérekre is több figyelmet fordítanak

A miniszter hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszer átalakításához nem elegendő a korábbi hibák kijavítása, a hosszú ideje fennálló egyenlőtlenségek felszámolására is szükség van.

A jövő évi költségvetésben ezért a felzárkóztatásra, az oktatásban dolgozók megbecsülésére és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.

A tárcavezető bejelentése szerint továbbra is garantálják, hogy a pedagógusok bére elérje a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát. Ezt a vállalást a jövőben teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozzák.

Emellett béremelésre számíthatnak a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak is.

A kormány csökkenteni kívánja az állami fenntartású, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.

Több forrás jut a fiatalokra és a felnőttoktatásra

Lannert Judit arról is beszámolt, hogy az oktatáspolitikának a kisgyermekkortól az élethosszig tartó tanulásig valamennyi életszakaszra figyelmet kell fordítania.

Ennek megfelelően a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás önálló költségvetési sort kap a jövő évi büdzsében, az ifjúságpolitikára fordított keretet pedig megduplázzák.

A miniszter szerint a tervezett intézkedések célja egy olyan oktatási rendszer kialakítása, amelyben minden gyermek számára biztosított a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, és az oktatásban dolgozók megfelelő megbecsülésben részesülnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!