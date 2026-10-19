Nagy változások jönnek a magyar iskolákban – bejelentést tett a miniszter

Iskolafejlesztési programot indít a kormány 2027-ben – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-oldalán. A tárcavezető közlése szerint idén csaknem 10 milliárd forintot fordítanak a hosszú távú program elindítására, amelynek középpontjában a diákok jólléte áll.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelentette be a 2027-es iskolafejlesztési programot

Fotó: Máté Krisztián / MW

A fejlesztések első lépéseként az iskolai mosdók rendbetételét, a korszerű, 21. századi tanulást támogató terek kialakítását, valamint az oktatási intézmények felújításának megkezdését tervezik.

Lannert Judit közölte, hogy az elmúlt hetekben a minisztérium munkatársaival és a háttérintézmények vezetőivel a 2027-es költségvetés oktatási intézkedéseinek előkészítésén dolgoztak. A jövő évi büdzsét Magyar Péter miniszterelnök hétfőn mutatja be a parlamentben.

Az iskolafejlesztés mellett a pedagógusbérekre is több figyelmet fordítanak

A miniszter hangsúlyozta, hogy az oktatási rendszer átalakításához nem elegendő a korábbi hibák kijavítása, a hosszú ideje fennálló egyenlőtlenségek felszámolására is szükség van.

A jövő évi költségvetésben ezért a felzárkóztatásra, az oktatásban dolgozók megbecsülésére és az iskolai környezet megújítására helyezik a hangsúlyt.

A tárcavezető bejelentése szerint továbbra is garantálják, hogy a pedagógusok bére elérje a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát. Ezt a vállalást a jövőben teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszírozzák. Emellett béremelésre számíthatnak a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak is.

A kormány csökkenteni kívánja az állami fenntartású, valamint a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek közötti jelentős bérkülönbségeket.

Több forrás jut a fiatalokra és a felnőttoktatásra

Lannert Judit arról is beszámolt, hogy az oktatáspolitikának a kisgyermekkortól az élethosszig tartó tanulásig valamennyi életszakaszra figyelmet kell fordítania.

Ennek megfelelően a koragyermekkori nevelés és a felnőttoktatás önálló költségvetési sort kap a jövő évi büdzsében, az ifjúságpolitikára fordított keretet pedig megduplázzák.

A miniszter szerint a tervezett intézkedések célja egy olyan oktatási rendszer kialakítása, amelyben minden gyermek számára biztosított a minőségi oktatáshoz való hozzáférés, és az oktatásban dolgozók megfelelő megbecsülésben részesülnek.