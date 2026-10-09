Több tízezer gyermek iskolai kirándulása került veszélybe

A Tisza-kormány kedden tette közzé a Határtalanul program idei felhívását, amely külhoni tanulmányi iskolai kirándulásokat támogat a hetedikesek és a hat- és nyolcévfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók számára. A program még az Orbán-kormányok alatt indult, amely a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségünk megőrzését szolgálja. Ismeretes, a Fidesz–KDNP-kormányok mindig prioritásként kezelték a határon túli magyarok ügyét, számos nemzetpolitikai program indult az anyaországgal való kapcsolat ápolása, valamint identitásuk megerősítése érdekében.

Iskolai kirándulás (Forrás: Facebook)

A kormányváltással előre borítékolhatók voltak a változások: a terület a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumhoz került, ahol nem hoztak létre saját államtitkárságot, hanem egy határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkárt jelöltek ki Kollai István személyében. A tárca egyik lépése volt, hogy bejelentette: felülvizsgálják a Bethlen Gábor Alap támogatásait, és minden olyan külhoni magyar szervezetet megvizsgálnak, amely az elmúlt években forrásokhoz jutott.

Megvágták az iskolai kirándulásokra szóló program keretösszegét

A kedden közzétett pályázati felhívásából az is kiderült, hogy a Határtalanul program keretösszegét is igencsak megvágták: az Orbán-kormány tavalyi 9,8 milliárd forint keretösszeggel írta ki a pályázatot, idén a Tisza-kormány mindössze kétmilliárd forinttal. A témában megkerestük Nacsa Lőrincet, az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának elnökét. A KDNP-s képviselő az Orbán-kormány nemzetpolitikai államtitkáraként dolgozott.

Eddig a Határtalanul program keretében több mint 600 ezer magyarországi iskolás jutott el a külhoni magyarlakta területekre – emlékeztetett. Az utóbbi években már minden pályázat nyert, így egy évben átlagban 50-52 ezer diák utazhatott.

Alapvető fontosságúnak tartom, hogy a nemzeti összetartozás, a magyar-magyar kapcsolatok a fiatalok, diákok szintjén, személyes élményekben keresztül is erősödjön

– emelte ki a képviselő, majd rámutatott: a pályázat forráscsökkentése miatt azonban félő, hogy kevesebb diák juthat ehhez a remek, államilag támogatott lehetőséghez.