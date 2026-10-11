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iskolakezdési támogatás

Újabb ígéretből lett csalódás, a családok felét sem éri el a Tisza-kormány iskolakezdési támogatása

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Magyar Péter újévi beszédében még hétszázezer családnak ígért százezer forintos segítséget, a valóság azonban jóval kiábrándítóbb képet mutat. Az iskolakezdési támogatás a kampányban hangoztatott vállaláshoz képest jóval kevesebb családhoz jut el, ráadásul a pénz második felét csak utalványban kapják meg az érintettek.
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iskolakezdési támogatásTisza-kormányutalvány

A Magyar Nemzet a Szociális és Családügyi Minisztériumtól tudta meg, hogy augusztusban mindössze 296 153 család részesült az iskolakezdési támogatásban. Ez még a fele sincs annak a hétszázezer családnak, amelyről Magyar Péter a választások előtt beszélt. A Magyar Államkincstár adatai szerint 406 330 gyermek után összesen 20,3 milliárd forintot fizetett ki az állam.

Kiderült, pontosan hányan részesültek az iskolakezdési támogatás első részletéből (Fotó: Ladóczki Balázs)
Kiderült, pontosan hányan részesültek az iskolakezdési támogatás első részletéből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Jóval kevesebb családnak járt iskolakezdési támogatás, mint ígérték

Bevezetjük a hétszázezer családot érintő százezer forintos iskolakezdési támogatást”

 – jelentette ki Magyar Péter 2026 első perceiben, újévi beszédében. A Tisza egyik legtöbbet hangoztatott vállalása azonban a kormányra kerülés után már korántsem úgy valósult meg, ahogyan azt a kampányban ígérték.

A százezer forintos támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Augusztusban ötvenezer forintot folyósítottak, a második ötvenezer forintos részletet viszont utalvány formájában adják oda, ráadásul csak novemberben. 

A Magyar Nemzetnek a szaktárca erősítette meg a pontos adatokat, amelyekből kiderül, hogy a támogatott családok száma messze elmarad a kampányban ígérttől.

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Novemberig kell várni a támogatás második felére

A második részlet kézbesítését egy október elsején kiadott kormányrendelet szabályozza. Az utalványokat a Magyar Posta viszi ki, a kézbesítés határideje november 30. 

A postás csak egyszer próbálja meg átadni a küldeményt, sikertelen kézbesítés esetén pedig január 8-áig kell kérelmezni az ismételt kiküldést a Magyar Államkincstárnál.

Az utalványokat 2027. március 15-éig lehet felhasználni. Az érintettek többek között füzeteket, írószereket, iskolatáskát, tolltartót, ruházatot és cipőt is vásárolhatnak belőlük, de a felhasználható termékek köre ennél szélesebb. Az utalványokon QR-kód is lesz, amely segít ellenőrizni, milyen termékekre válthatók be.

A kampányban mást ígértek, mint amit végül megvalósítottak

A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy a támogatás bejelentése után a tiszás képviselők büszkén hirdették a közösségi oldalaikon a parlamenti döntést, a hozzászólók közül azonban többen csalódottságuknak adtak hangot. Sokan úgy érezték, hogy a kampányban elhangzott ígéret és a végül bevezetett intézkedés nem ugyanaz.

Százezer forintnál is nagyobb kiadást jelent az iskolakezdés a magyar családoknak

A lap felidézte a gyógyszerek áfájával kapcsolatos vállalást is. A kampányban általánosságban beszéltek a gyógyszerek forgalmi adójának csökkentéséről, a későbbi intézkedés azonban csak a vényköteles készítményekre terjedt ki, a vény nélkül kapható gyógyszerek kimaradtak.

Hasonló ellentmondás rajzolódik ki a kata ügyében is. A Tisza a kampányban a korábbi szabályok visszaállítását ígérte, a héten nyilvánosságra hozott törvénytervezet viszont a főállású kisadózók havi terhének ötvenezer forintról százezer forintra emelését irányozza elő.

Az iskolakezdési támogatás adatai így újabb kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, mennyiben felel meg a kormányzati intézkedés annak, amit Magyar Péter a választóknak megígért. A hétszázezer család helyett augusztusban kevesebb mint háromszázezer család kapott támogatást, a juttatás második felére pedig még hónapokat kell várniuk az érintetteknek.

 

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