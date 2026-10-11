Újabb ígéretből lett csalódás, a családok felét sem éri el a Tisza-kormány iskolakezdési támogatása

A Magyar Nemzet a Szociális és Családügyi Minisztériumtól tudta meg, hogy augusztusban mindössze 296 153 család részesült az iskolakezdési támogatásban. Ez még a fele sincs annak a hétszázezer családnak, amelyről Magyar Péter a választások előtt beszélt. A Magyar Államkincstár adatai szerint 406 330 gyermek után összesen 20,3 milliárd forintot fizetett ki az állam.

Kiderült, pontosan hányan részesültek az iskolakezdési támogatás első részletéből (Fotó: Ladóczki Balázs)

Jóval kevesebb családnak járt iskolakezdési támogatás, mint ígérték

Bevezetjük a hétszázezer családot érintő százezer forintos iskolakezdési támogatást”

– jelentette ki Magyar Péter 2026 első perceiben, újévi beszédében. A Tisza egyik legtöbbet hangoztatott vállalása azonban a kormányra kerülés után már korántsem úgy valósult meg, ahogyan azt a kampányban ígérték.

A százezer forintos támogatást két részletben kapják meg az érintettek. Augusztusban ötvenezer forintot folyósítottak, a második ötvenezer forintos részletet viszont utalvány formájában adják oda, ráadásul csak novemberben.