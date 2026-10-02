Jó hír érkezett: újabb családok kapják meg az iskolakezdési támogatást

Pótlólagosan 6700 gyermek kapja meg a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, miután ügyviteli és adatszolgáltatási problémák miatt kimaradtak az első kifizetésből. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter pénteken közölte, hogy az érintetteknek utólag is folyósítják a teljes összeget. Az első 50 ezer forintot 15 napon belül utalják, a második 50 ezer forint pedig november 30-áig érkezik meg. Ezt a többi jogosulthoz hasonlóan iskolakezdési utalvány formájában kapják meg.

Kátai-Németh Vilmos: pótlólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást Fotó: Hatlaczki Balázs

Kimaradtak az első körből, most mégis megkapják az iskolakezdési támogatást

Makay Zsuzsanna családpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az ügyviteli rendszerek hibái miatt fordulhatott elő, hogy egyes iskolák vagy jegyzők nem tudták időben rögzíteni a jogosultsághoz szükséges adatokat.

Az érintett 6700 gyermek ezért maradt ki az első körből, most azonban ők is megkapják a 100 ezer forintos támogatást. A november 30-áig érkező iskolakezdési utalványt nemcsak tanszerekre lehet majd elkölteni. Ruházatot, vitaminokat, könyveket, illetve akár szemüveget is vásárolhatnak belőle a családok.

Sok család számára fontos utalás érkezik ma, október 2-án. A Magyar Államkincstár pénteken folyósítja a szeptemberi családi pótlékot a jogosultaknak.