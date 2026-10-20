Magyar Péter Budapesten fogadta Izrael elnökét

Magyar Péter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Budapesten fogadta Jichák Hercog izraeli elnököt. A miniszterelnök közlése szerint a megbeszélésen egyetértettek abban, hogy Magyarország és Izrael érdeke a két ország között fennálló szoros történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítése. Magyar Péter hozzátette, örömmel fogadta el az izraeli államfő meghívását egy izraeli látogatásra.

Magyar Péter miniszterelnök fogadta Jichák Hercog izraeli államfőt Budapesten (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Jichák Hercog Baka András köztársasági elnökkel is találkozott

Az izraeli államfő budapesti látogatásának másik fontos állomása a Baka András köztársasági elnökkel folytatott egyeztetés volt. A Sándor-palotában tartott találkozón a magyar államfő a két ország közötti kapcsolatokat barátinak és stabilnak nevezte, és kijelentette, hogy nincs kiemelkedő kétoldalú probléma Magyarország és Izrael között.

Baka András hangsúlyozta, hogy Magyarország elítéli az antiszemitizmus valamennyi formáját, és kiáll a zsidó közösségek védelme mellett. Kiemelte azt is, hogy Izrael Magyarország fontos gazdasági partnere, a két ország pedig a következő években is folytatni kívánja a gyakorlati együttműködést.

A közel-keleti helyzet is szóba került a tárgyaláson. A magyar köztársasági elnök a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának fontosságáról beszélt, és hangsúlyozta, hogy a segélyeknek biztonságosan, megszakítás nélkül kell eljutniuk a rászorulókhoz. Mint fogalmazott, az izraelieknek és a palesztinoknak egyaránt biztonságban és méltóságban kell élniük.

Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt érkezett Budapestre az izraeli elnök

Jichák Hercog látogatása néhány nappal az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt történik. Baka András a történelmi párhuzamokat is felidézte: hetven évvel ezelőtt a magyar forradalom és a szuezi válság párhuzamosan alakította a nemzetközi helyzetet.

Az izraeli államfő budapesti programjában a kétoldalú politikai egyeztetések mellett a Voice of the People konferencia és a magyarországi zsidó közösség képviselőivel való találkozó is szerepel.