Megszólalt az igazságügyi miniszter a jogállamiságot féltő jogászok nyílt leveléről

Facebook-bejegyzésben reagált pénteken Görög Márta igazságügyi miniszter „A jogállami büntető igazságszolgáltatás tíz pontja” című nyílt levélre. Ahogyan azt lapunk is megírta korábban, a dokumentumot több mint harminc közéleti személyiség, köztük volt alkotmánybírók, miniszterek, egyetemi oktatók és ügyvédek írták alá, akik szerint veszélybe kerültek a rendszerváltás jogállami vívmányai.
Görög Márta: a jogállami garanciák már szerepelnek a törvényekben
Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a nyílt levélben megfogalmazott követelmények részletes és szigorú garanciális rendelkezések formájában már jelen vannak a magyar büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályozásban.
Görög Márta szerint az Igazságügyi Minisztérium feladata a megfelelő jogszabályi környezet biztosítása, az egyedi ügyekben azonban kizárólag az illetékes, független szervek járhatnak el.
A tárcavezető három alapvető szempontot emelt ki:
- A jogállamiság biztosítása: az alapvető jogokat nemcsak törvényben kell garantálni, hanem a gyakorlatban is érvényesíteni kell.
- A független igazságszolgáltatás: a büntetőjogi felelősségről a végrehajtó hatalomtól elkülönülő szervek dönthetnek.
- A törvényes büntetőeljárás: a felelősség megállapítása kizárólag bizonyítékokon és jogszabályokon alapulhat.
A miniszter arra is kitért, hogy a közbeszédben mindenki szabadon értékelheti az egyes eljárási fejleményeket, a törvényben meghatározott korlátok között. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztériumnak nem lehet meghatározó szerepe abban, hogyan ítéli meg a közvélemény a független szervek munkáját.