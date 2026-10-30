Megszólalt az igazságügyi miniszter a jogállamiságot féltő jogászok nyílt leveléről

A jogállamiság biztosítása: az alapvető jogokat nemcsak törvényben kell garantálni, hanem a gyakorlatban is érvényesíteni kell.

A törvényes büntetőeljárás: a felelősség megállapítása kizárólag bizonyítékokon és jogszabályokon alapulhat.

A

miniszter

arra is kitért, hogy a közbeszédben mindenki szabadon értékelheti az egyes eljárási fejleményeket, a törvényben meghatározott korlátok között. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztériumnak nem lehet meghatározó szerepe abban, hogyan ítéli meg a közvélemény a független szervek munkáját.