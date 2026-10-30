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jogállamiság

Megszólalt az igazságügyi miniszter a jogállamiságot féltő jogászok nyílt leveléről

20 perce
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Görög Márta reagált a több mint 30 közéleti személyiség által aláírt, jogállamiságról szóló közös nyilatkozatra. Az igazságügyi miniszter szerint a hatályos magyar jogszabályok már most is szigorú garanciákkal biztosítják azokat a jogállami követelményeket, amelyeket több mint harminc jogász fogalmazott meg nyílt levelében. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az egyedi büntetőügyekben a végrehajtó hatalomtól független szervek jogosultak dönteni.
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Facebook-bejegyzésben reagált pénteken Görög Márta igazságügyi miniszter „A jogállami büntető igazságszolgáltatás tíz pontja” című nyílt levélre. Ahogyan azt lapunk is megírta korábban, a dokumentumot több mint harminc közéleti személyiség, köztük volt alkotmánybírók, miniszterek, egyetemi oktatók és ügyvédek írták alá, akik szerint veszélybe kerültek a rendszerváltás jogállami vívmányai.

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Görög Márta szerint a jogállami követelmények érvényesítésének jogszabályi feltételei adottak (Fotó: Fodor Levente)

Görög Márta: a jogállami garanciák már szerepelnek a törvényekben

Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a nyílt levélben megfogalmazott követelmények részletes és szigorú garanciális rendelkezések formájában már jelen vannak a magyar büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályozásban.

Görög Márta szerint az Igazságügyi Minisztérium feladata a megfelelő jogszabályi környezet biztosítása, az egyedi ügyekben azonban kizárólag az illetékes, független szervek járhatnak el.

A tárcavezető három alapvető szempontot emelt ki:

  • A jogállamiság biztosítása: az alapvető jogokat nemcsak törvényben kell garantálni, hanem a gyakorlatban is érvényesíteni kell.
  • A független igazságszolgáltatás: a büntetőjogi felelősségről a végrehajtó hatalomtól elkülönülő szervek dönthetnek.
  • A törvényes büntetőeljárás: a felelősség megállapítása kizárólag bizonyítékokon és jogszabályokon alapulhat.
    A miniszter arra is kitért, hogy a közbeszédben mindenki szabadon értékelheti az egyes eljárási fejleményeket, a törvényben meghatározott korlátok között. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztériumnak nem lehet meghatározó szerepe abban, hogyan ítéli meg a közvélemény a független szervek munkáját.
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