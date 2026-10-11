A Kontroll YouTube-csatornáján vasárnap este megjelent, csütörtökön rögzített interjúban Tanács Zoltán közölte: a nemzeti kutatási és tudománypolitikai hálózat, azaz a HUN-REN vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére – írta az MTI.

Tanács Zoltán szerint jövő héten lemondhatnak a HUN-REN vezetői

Ennek a folyamatnak jövő héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új HUN-REN törvény megszületik

– mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutatóközösségnek ez az érdeke.

A készülő törvény kapcsán közölte: a kutatási hálózattal kapcsolatos jogszabály tervezete akár már októberben a kormány elé kerülhet, majd novemberben az Országgyűlés is megvitathatja, elfogadhatja azt.

Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte: az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő százmilliárdos ügyekben és a Gondosóra-programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta: korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárd forintot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna e célokra.

A Gondosóra-programmal kapcsolatban jelenleg is folyó vizsgálat célja nemcsak az, hogy a túlárazások felelőseit felkutassák, hanem hogy kiderüljön, visszaéltek-e az idősek adataival, az adatkezelési megállapodás körülményei ugyanis a kormány szerint nem voltak szabályosak

– mondta a miniszter.

Tanács Zoltán hangsúlyozta: a kormány célja, hogy az állam a továbbiakban is biztosítsa a szolgáltatást minden rászoruló számára.

Ezzel együtt sokkal hatékonyabb formában zajlik majd a program, mint eddig

– fűzte hozzá.

A 4iG cégcsoport állami vonatkozású szerződéseinek vizsgálatáról a miniszter elmondta: tárcája mintegy 200 milliárd forintnyi szerződésállományt azonosított, és a következő hónapokban dől el, hogyan lehet a legköltséghatékonyabbá tenni a megállapodásokat.