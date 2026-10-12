Karácsony Gergely türelmet kér a fővárosiaktól

„Ma végre elkezdődik az óbudai K-híd felújítása, amely egészen 2027 év végéig több ütemben zajlik majd” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester. Érdemes tudni, hogy a K-híd története egészen 1955-re nyúlik vissza: gyorsan összeszerelhető katonai híd elemekből építették meg azért, hogy a ma már nem működő Óbudai Hajógyár közvetlen vasúti kapcsolatot kapjon.

Elkezdődik az óbudai K-híd felúíjtása (Fotó: Mediaworks)

Ideiglenes megoldásnak szánták, a vasúti szolgálat megszűnése után, 1989-tól a híd azonban mind nagyobb közúti forgalmat kezdett kiszolgálni. A K-hídon megépítése óta jelentős beavatkozásra nem került sor, így műszaki állapota leromlott, mostanra átfogó felújításra szorul.

A főpolgármester ismertetése szerint a ma elkezdődő munkálatok első szakaszában, 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel. Ezalatt a híd a járműforgalom elől teljesen le lesz zárva. A gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek; ugyanitt a kerékpárosok csak leszállva, a kerékpárt tolva közlekedhetnek.

A Sziget Fesztivál idejére újra megnyílik a K-híd

2027-ben a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején nem lesz munkavégzés, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat. 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózióvédelmét végzik el a szakemberek.

A felújításhoz kérjük a budapestiek türelmét, és előre szólok: ezt a mondatot a következő években sokat fogjátok hallani tőlem. Ugyanis a kormánnyal kötött megállapodásnak és az EU-s pénzek hazahozatalának köszönhetően rengeteg fejlesztés indul a közeljövőben Budapesten!

– zárta bejegyzését Karácsony Gergely.