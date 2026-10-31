Kapitány István bejelentést tett a Dunai Finomítóról, az üzemanyag-ellátást is érinti

— A közel egy évig tartó helyreállításra 18 milliárd forintot fordítottak. Az AV3 üzem újraindításával a finomító ismét teljes kapacitással dolgozhat. Ez különösen fontos most, amikor a nemzetközi energiapiacot ellátási zavarok nehezítik – írta Facebook-oldalán Kapitány István.

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