Kapitány István bejelentést tett a Dunai Finomítóról, az üzemanyag-ellátást is érinti

— A közel egy évig tartó helyreállításra 18 milliárd forintot fordítottak. Az AV3 üzem újraindításával a finomító ismét teljes kapacitással dolgozhat. Ez különösen fontos most, amikor a nemzetközi energiapiacot ellátási zavarok nehezítik – írta Facebook-oldalán Kapitány István.
A sérült üzemegység a finomító kőolaj-feldolgozási kapacitásának csaknem felét adja. Bár a tűzeset jelentősen visszavetette a termelést, Magyarország üzemanyag-ellátása az elmúlt egy évben is folyamatos maradt
– írta a tárcavezető, hozzátéve:
Az energiabiztonság nem magától értetődő. Megbízható infrastruktúra, folyamatos fejlesztések és felkészült szakemberek kellenek hozzá. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a helyreállításban!
Kapitány István kiemelte:
A legfontosabb, hogy a magyar családok és vállalkozások a jövőben is biztonságosan hozzájussanak a mindennapjaikhoz és a működésükhöz szükséges üzemanyaghoz.