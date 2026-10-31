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dunai finomító

Kapitány István bejelentést tett a Dunai Finomítóról, az üzemanyag-ellátást is érinti

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Újra teljes kapacitással működik a Dunai Finomító – írta közösségi oldalán a miniszter. A MOL sikeresen újraindította a százhalombattai finomító tavaly októberi tűzesetben súlyosan megrongálódott üzemét – közölte Kapitány István.
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— A közel egy évig tartó helyreállításra 18 milliárd forintot fordítottak. Az AV3 üzem újraindításával a finomító ismét teljes kapacitással dolgozhat. Ez különösen fontos most, amikor a nemzetközi energiapiacot ellátási zavarok nehezítik – írta Facebook-oldalán Kapitány István. 

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Fotó: Mediaworks
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A sérült üzemegység a finomító kőolaj-feldolgozási kapacitásának csaknem felét adja. Bár a tűzeset jelentősen visszavetette a termelést, Magyarország üzemanyag-ellátása az elmúlt egy évben is folyamatos maradt

– írta a tárcavezető, hozzátéve:

Az energiabiztonság nem magától értetődő. Megbízható infrastruktúra, folyamatos fejlesztések és felkészült szakemberek kellenek hozzá. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a helyreállításban!

Kapitány István kiemelte:

A legfontosabb, hogy a magyar családok és vállalkozások a jövőben is biztonságosan hozzájussanak a mindennapjaikhoz és a működésükhöz szükséges üzemanyaghoz.

 

 

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