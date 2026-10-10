Kapitány István minisztériuma feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt, válaszolt az Indotek

Az Indotek Group szombat reggel reagált Kapitány István péntek esti bejelentésére. A gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi Eximbank-befektetés miatt. Az egyik ügyben az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket az Indotek-csoporthoz tartozó Hungarian Real Estate Financing Zrt.-től. A miniszter szerint a vállalat nem biztosított megfelelő fedezetet a visszafizetésre, miközben a tőke 80 százalékára a magyar állam vállalt kezességet.
Kapitány István kockázatos ügyletek miatt tett feljelentéseket
A miniszter állítása szerint az Exim már a kötvényvásárlás idején piaci és jogi szempontból is kockázatosnak ítélte a tranzakciót.
Kapitány István azt is kifogásolta, hogy a korábbi Fidesz-kormány kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott a spekulatív ingatlanfinanszírozásra vonatkozó tilalom alól.
Az Indotek Group ugyanakkor közleményében hangsúlyozta, hogy a finanszírozás során minden szerződéses kötelezettségét betartotta.
A társaság szerint az eddig felhasznált összegeket kizárólag a szerződésben meghatározott befektetési és üzletfejlesztési célokra, például lakásépítésekre fordították. A vállalatcsoport a finanszírozás kapcsán több körülményt is kiemelt:
- A 300 millió euró névértékű kötvénykibocsátás nem vissza nem térítendő állami támogatás, hanem kamatokkal együtt visszafizetendő kölcsön.
- A még be nem fektetett források továbbra is rendelkezésre állnak.
- Az Indotek Group nem kért és nem kapott kamatkedvezményt.
- A társaság az állami garanciáért is díjat fizet.
- A források felhasználását belső ellenőrzési és finanszírozói kontrollfolyamatok felügyelik.
Az Indotek szerint egyetlen forint sem veszett el
A vállalatcsoport leszögezte, hogy az eddig megvalósított befektetések az Exim és az Indotek számára egyaránt jövedelmezők, stabil megtérülést biztosítanak, és összhangban állnak az állami gazdaságfejlesztési célokkal. A társaság arra is emlékeztetett, hogy harmincéves működése során
valamennyi hiteltörlesztési kötelezettségét teljesítette, és az Exim-finanszírozás esetében is eleget kíván tenni vállalásainak.
Az Indotek Group hangsúlyozta, hogy kész együttműködni az illetékes hatóságokkal, és dokumentumokkal igazolni a források szabályszerű felhasználását.
Közölték: a vállalat fejlesztési és nemzetközi terjeszkedési célokra vette igénybe az Exim finanszírozási konstrukcióját. Ugyanakkor jelezték, hogy kizárólag saját eljárásukról és szerződéses kötelezettségeikről tudnak felelősen nyilatkozni, a korábbi kormányzati döntések hátteréről és a bank belső döntéshozatali folyamatairól nem.
A társaság álláspontja szerint tehát a finanszírozás szabályszerűen zajlott, és a kötvényügyletből származó források hiánytalanul elszámolhatók. A miniszter által bejelentett feljelentések nyomán ugyanakkor a hatóságokra vár annak tisztázása, történt-e jogsértés az ügylet során.