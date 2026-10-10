Kapitány István minisztériuma feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt, válaszolt az Indotek

Az Indotek Group szombat reggel reagált Kapitány István péntek esti bejelentésére. A gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi Eximbank-befektetés miatt. Az egyik ügyben az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket az Indotek-csoporthoz tartozó Hungarian Real Estate Financing Zrt.-től. A miniszter szerint a vállalat nem biztosított megfelelő fedezetet a visszafizetésre, miközben a tőke 80 százalékára a magyar állam vállalt kezességet.

Kapitány István feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt (Fotó: Magyar Nemzet)

Kapitány István kockázatos ügyletek miatt tett feljelentéseket

A miniszter állítása szerint az Exim már a kötvényvásárlás idején piaci és jogi szempontból is kockázatosnak ítélte a tranzakciót.

Kapitány István azt is kifogásolta, hogy a korábbi Fidesz-kormány kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott a spekulatív ingatlanfinanszírozásra vonatkozó tilalom alól.

Az Indotek Group ugyanakkor közleményében hangsúlyozta, hogy a finanszírozás során minden szerződéses kötelezettségét betartotta.

A társaság szerint az eddig felhasznált összegeket kizárólag a szerződésben meghatározott befektetési és üzletfejlesztési célokra, például lakásépítésekre fordították. A vállalatcsoport a finanszírozás kapcsán több körülményt is kiemelt: