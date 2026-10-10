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indotek group

Kapitány István minisztériuma feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt, válaszolt az Indotek

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Határozottan visszautasította a szabálytalanságokra vonatkozó állításokat az Indotek Group. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter két feljelentést jelentett be összesen 166 milliárd forintnyi Eximbank-befektetés miatt. Az Indotek szerint egyetlen forint sem veszett el, a forrásokat szerződésszerűen használták fel, és készek együttműködni a hatóságokkal.
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Az Indotek Group szombat reggel reagált Kapitány István péntek esti bejelentésére. A gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi Eximbank-befektetés miatt. Az egyik ügyben az Exim több mint 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket az Indotek-csoporthoz tartozó Hungarian Real Estate Financing Zrt.-től. A miniszter szerint a vállalat nem biztosított megfelelő fedezetet a visszafizetésre, miközben a tőke 80 százalékára a magyar állam vállalt kezességet.

Kapitány István feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt
Kapitány István feljelentéseket tett az Eximbank ügyletei miatt (Fotó: Magyar Nemzet)

Kapitány István kockázatos ügyletek miatt tett feljelentéseket

A miniszter állítása szerint az Exim már a kötvényvásárlás idején piaci és jogi szempontból is kockázatosnak ítélte a tranzakciót.

Kapitány István azt is kifogásolta, hogy a korábbi Fidesz-kormány kormányhatározattal felülírta a bank szokásos döntési rendjét, és felmentést adott a spekulatív ingatlanfinanszírozásra vonatkozó tilalom alól.

Az Indotek Group ugyanakkor közleményében hangsúlyozta, hogy a finanszírozás során minden szerződéses kötelezettségét betartotta.

A társaság szerint az eddig felhasznált összegeket kizárólag a szerződésben meghatározott befektetési és üzletfejlesztési célokra, például lakásépítésekre fordították. A vállalatcsoport a finanszírozás kapcsán több körülményt is kiemelt:

  • A 300 millió euró névértékű kötvénykibocsátás nem vissza nem térítendő állami támogatás, hanem kamatokkal együtt visszafizetendő kölcsön.
  • A még be nem fektetett források továbbra is rendelkezésre állnak.
  • Az Indotek Group nem kért és nem kapott kamatkedvezményt.
  • A társaság az állami garanciáért is díjat fizet.
  • A források felhasználását belső ellenőrzési és finanszírozói kontrollfolyamatok felügyelik.
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Az Indotek szerint egyetlen forint sem veszett el

A vállalatcsoport leszögezte, hogy az eddig megvalósított befektetések az Exim és az Indotek számára egyaránt jövedelmezők, stabil megtérülést biztosítanak, és összhangban állnak az állami gazdaságfejlesztési célokkal. A társaság arra is emlékeztetett, hogy harmincéves működése során

valamennyi hiteltörlesztési kötelezettségét teljesítette, és az Exim-finanszírozás esetében is eleget kíván tenni vállalásainak.

Az Indotek Group hangsúlyozta, hogy kész együttműködni az illetékes hatóságokkal, és dokumentumokkal igazolni a források szabályszerű felhasználását.

Közölték: a vállalat fejlesztési és nemzetközi terjeszkedési célokra vette igénybe az Exim finanszírozási konstrukcióját. Ugyanakkor jelezték, hogy kizárólag saját eljárásukról és szerződéses kötelezettségeikről tudnak felelősen nyilatkozni, a korábbi kormányzati döntések hátteréről és a bank belső döntéshozatali folyamatairól nem.

A társaság álláspontja szerint tehát a finanszírozás szabályszerűen zajlott, és a kötvényügyletből származó források hiánytalanul elszámolhatók. A miniszter által bejelentett feljelentések nyomán ugyanakkor a hatóságokra vár annak tisztázása, történt-e jogsértés az ügylet során.

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