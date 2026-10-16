A Kisfaludy-program eredeti célja az volt, hogy 2030-ig 300 milliárd forintból újítsák meg a magyarországi szálláshelyeket – a legkisebb vidéki panzióktól a nagy szállodákig. A valóságban azonban óriási torzulások történtek – közölte Kapitány István a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Feljelentést tett Kapitány István, szállodafejlesztési program került a tárcavezető célkeresztjébe Fotó: Ladóczki Balázs

Felelősségre vonást sürget Kapitány István

A tárcavezető szerint miközben sok kisebb vidéki szállásadó a túlélésért küzdött vagy csődbe ment, az állami milliárdok a kormányközeli elithez áramlottak. Kapitány István közölte: 2026-ig az eredetileg tervezett összeg több mint másfélszeresét, összesen 475 milliárd forintot költöttek el, amelynek több mint felét egyedi döntésekkel, pályázati eljárás nélkül osztották ki. Az összes támogatás több mint háromnegyedét a szerződések mindössze 1,5 százalékához rendelték hozzá, csupán 108 szerződés keretében 288 milliárd forintot ítéltek meg – hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter.

A miniszter kiemelte: a vizsgálat során az aránytalanságok mellett gyanús, visszatérő mintázatokat is azonosítottak.

A magyar emberek pénzével el kell számolni, aki visszaélt vele, annak felelnie kell, és mindent megteszünk azért, hogy a jogtalanul megszerzett közpénzt visszaszerezzük"

– szögezte le a tárcavezető.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint 22 609 támogatási szerződést vizsgáltak át 2018-ig visszamenőleg. A jelentésből az is kiderült, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség fizetett tanácsadóinak vállalkozásai is részesültek a pénzekből – közölte a tárcavezető, hozzátéve: „a hatóságok most vizsgálatot indítanak az ügyben, a felelősségre vonás és a közpénzek visszaszerzése megkezdődött”.

Reagált a Fidesz Kapitány István bejelentésére

A Kisfaludy-program az elmúlt negyven év legnagyobb és legsikeresebb fejlesztése volt – közölte a Fidesz a gazdasági és energetikai miniszter pénteki bejelentésére, hozzátéve: