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Új miniszteri biztost nevezett ki Kapitány István, fontos feladatokat kapott

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Fontos személyi döntés született a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban, ahol új szakember kapott meghatározó feladatokat az állami pénzügyi intézmények ügyeinek összehangolásában. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter két évre nevezte ki Herczku Györgyöt miniszteri biztosnak, aki többek között a stratégiai és tulajdonosi döntések előkészítésében is részt vesz majd.
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter új miniszteri biztost nevezett ki, aki az állami pénzügyi intézményekkel kapcsolatos feladatok összehangolásáért felel majd. A tisztséget Herczku György tölti be, akinek megbízatása október 16-án lép hatályba, és két évre szól – írja a Világgazdaság.

Parlament, az Országgyűlés plenáris ülése, Országgyűlésplenáris, 2026.09.22. Kapitány István, KapitányIstván
A képen Kapitány István Fotó: Ladóczki Balázs

A Hivatalos Értesítő október 15-i számában megjelent utasítás alapján Herczku György a Gazdasági és Energetikai Minisztérium bankszakmai kapcsolataiért felelős miniszteri biztosa lesz. Feladata a minisztériumhoz tartozó hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és más pénzügyi intézmények működésének összehangolása.

Az új miniszteri biztos figyelemmel kíséri az érintett intézmények stratégiai céljait, üzleti terveit és fejlesztési programjait, amelyekről rendszeresen tájékoztatja Kapitány Istvánt.

Fontos pénzügyi döntések előkészítésében segíti Kapitány Istvánt

Herczku György részt vesz a pénzügyi intézményeket érintő kormányzati és jogalkotási kezdeményezések előkészítésében. Közreműködik a tulajdonosi döntésekben is, különösen a vezetői kinevezések, a tőkeműveletek és a jelentős stratégiai fejlesztések előkészítésében.

Az utasítás nem nevezi meg az érintett intézményeket, de a feladatkör alapján az MFB, az Eximbank, a MEHIB és a Garantiqa is közéjük tartozhat.

Herczku György jelentős pénzügyi és tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1996-ban, majd többek között az Arthur Andersennél és a londoni Dresdner Kleinwort Wassersteinnél dolgozott. Később a KBC Securities Corporate Finance igazgatójaként vállalatfelvásárlásokkal, értékesítésekkel és tőkeemelésekkel foglalkozott.

Alig öt hónap után lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára

Benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozik posztjáról, megbízatása október 13-i hatállyal szűnt meg. Az új energetikai államtitkár kinevezéséről még nincs hír.

 

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