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kapitány istván

Belső harcok dúlnak a Tisza-kormányban, már Kapitány István távozásáról beszélnek

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Összeomlás szélén a gazdasági és energetikai minisztérium? Deák Dániel elemző robbantotta a bombát: komoly feszültségek és belső konfliktusok feszítik a kormányt. Az energetikai államtitkár váratlan lemondása csak a jéghegy csúcsa lehet, hiszen már a miniszter, Kapitány István távozása is felmerült.
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kapitány istvándeák dánieltótth andrásenergetikaiállamtitkár

Újabb részletek szivárogtak ki a Tisza-kabinet belső feszültségeiről. Deák Dániel politikai elemző Facebook-oldalán számolt be arról a háttérben zajló küzdelemről, amely a kihelyezett kormányülésen robbant ki Magyar Péter és Kapitány István között. 

eredetileg Kapitány István akart lemondani, ám végül az államtitkára távozott
A HVG úgy tudja, eredetileg Kapitány István akart lemondani, ám végül az államtitkára távozott (Fotó: Facebook/Kapitány István)

Deák Dániel információi szerint a belső feszültségeket három döntő tényező táplálja:

  • Súlyos politikai presztízsveszteség: Kapitány István számára komoly érvágás, hogy a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter vezeti – annak ellenére, hogy a testület feladatkörei nagyrészt Kapitány minisztériumát is érintik.
  • Szakmai ellentétek és nyílt támadások: Miközben Kapitányék stratégiai jelentőségűnek tartják az egész Európában kulcsfontosságú akkumulátoripart, a kormányon belül többen élesen szembehelyezkednek ezzel. Tárkányi Zsolt államtitkár például nyilvánosan támadta azt a debreceni akkumulátoripari rendezvényt, amelyen a most távozó Tótth András energetikai államtitkár is részt vett volna.
  • Gazdasági megszorítások és vita a rezsicsökkentésről: Készül az új költségvetés, amelyben adóemelések (például a társasági adó és az szja megemelése) és szigorú megszorítások vannak napirenden. A rezsicsökkentés jövője körül is éles vita dúl: egyesek hozzányúlnának a rendszerhez, míg Magyar Péter és szövetségesei a súlyos politikai következményektől tartanak.

A tél küszöbén hagyta ott posztját Kapitány István államtitkára

Deák Dániel szerint különösen aggasztó, hogy az ország hosszú távú energiastratégiájáért felelős energetikai államtitkár, Tótth András éppen a tél küszöbén távozott, amikor az energiaellátás amúgy is komoly kihívások előtt áll.

A HVG értesülései szerint Tótth a minisztérium legmagasabb szintű energetikai szakpolitikai vezetője volt. A tárcánál ráadásul komoly működési nehézségek uralkodnak: miközben a helyettes államtitkári posztok feltöltésére nyilvános hirdetésekben kerestek szakembereket, Tótth hiába kezdeményezte egy negyedik helyettes államtitkári poszt létrehozását. 

A lap információi szerint kedden már maga Kapitány István saját kezdeményezésű lemondása is terítékre került. Bár a minisztérium ezt cáfolta, végül a tárcavezető egyik legközelebbi embere, Tótth András távozott.

Deák Dániel figyelmeztet: a kormánypárti belső háborúnak még koránt sincs vége. Az elemző információi szerint a következő hetekben újabb államtitkári távozás várható – ezúttal a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból.

Reagált a miniszter a lemondásáról szóló hírekre

Röviddel a HVG cikkének megjelenése után Kapitány István közösségi oldalán bejegyzést tett közzé. Ebben ezt írta: 

Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről.

 

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