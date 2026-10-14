Belső harcok dúlnak a Tisza-kormányban, már Kapitány István távozásáról beszélnek

Újabb részletek szivárogtak ki a Tisza-kabinet belső feszültségeiről. Deák Dániel politikai elemző Facebook-oldalán számolt be arról a háttérben zajló küzdelemről, amely a kihelyezett kormányülésen robbant ki Magyar Péter és Kapitány István között.

A HVG úgy tudja, eredetileg Kapitány István akart lemondani, ám végül az államtitkára távozott (Fotó: Facebook/Kapitány István)

Deák Dániel információi szerint a belső feszültségeket három döntő tényező táplálja:

Súlyos politikai presztízsveszteség: Kapitány István számára komoly érvágás, hogy a Gazdasági és Költségvetési Kabinetet nem ő, hanem Kármán András pénzügyminiszter vezeti – annak ellenére, hogy a testület feladatkörei nagyrészt Kapitány minisztériumát is érintik.

Szakmai ellentétek és nyílt támadások: Miközben Kapitányék stratégiai jelentőségűnek tartják az egész Európában kulcsfontosságú akkumulátoripart, a kormányon belül többen élesen szembehelyezkednek ezzel. Tárkányi Zsolt államtitkár például nyilvánosan támadta azt a debreceni akkumulátoripari rendezvényt, amelyen a most távozó Tótth András energetikai államtitkár is részt vett volna.

Gazdasági megszorítások és vita a rezsicsökkentésről: Készül az új költségvetés, amelyben adóemelések (például a társasági adó és az szja megemelése) és szigorú megszorítások vannak napirenden. A rezsicsökkentés jövője körül is éles vita dúl: egyesek hozzányúlnának a rendszerhez, míg Magyar Péter és szövetségesei a súlyos politikai következményektől tartanak.

A tél küszöbén hagyta ott posztját Kapitány István államtitkára

Deák Dániel szerint különösen aggasztó, hogy az ország hosszú távú energiastratégiájáért felelős energetikai államtitkár, Tótth András éppen a tél küszöbén távozott, amikor az energiaellátás amúgy is komoly kihívások előtt áll.

A HVG értesülései szerint Tótth a minisztérium legmagasabb szintű energetikai szakpolitikai vezetője volt. A tárcánál ráadásul komoly működési nehézségek uralkodnak: miközben a helyettes államtitkári posztok feltöltésére nyilvános hirdetésekben kerestek szakembereket, Tótth hiába kezdeményezte egy negyedik helyettes államtitkári poszt létrehozását.

A lap információi szerint kedden már maga Kapitány István saját kezdeményezésű lemondása is terítékre került. Bár a minisztérium ezt cáfolta, végül a tárcavezető egyik legközelebbi embere, Tótth András távozott.