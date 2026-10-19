Kizárták az Élő Környezetért Felelős Bizottságból az oroszlánra vadászó tiszás politikust

„A Tisza-frakció mai ülésén az etikai bizottság javaslatára úgy döntött, hogy Kaprinyák Tibor távozik az Élő Környezetért Felelős Bizottságból” – jelentette be közösségi oldalán Bujdósó Andrea. A frakcióvezető közölte: arról, hogy a képviselő melyik bizottság tagja lesz a jövőben, később születik döntés.

Közel hatmilliójába kerülhetett a nőstény oroszlán kilövése Kaprinyák Tibornak (Fotó: Facebook)

Kaprinyák lelőtt afrikai nagyvadakkal pózolt

Emlékezetes, Kaprinyák Tibor tiszás országgyűlési képviselő afrikai vadászataival keltett botrányt, miután olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken elejtett állatokkal, köztük oroszlánokkal pózol. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mivel Kaprinyák az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke, így az állatvédelem is a feladatköréhez tartozik.

Gajdos László miniszter számára is kellemetlen volt Kaprinyák szerepvállalása

A botrányban Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek is meg kellett szólalnia, miután több ezer megkeresést kapott az ügyben. Gajdos elítélte az állatokkal szembeni erőszakot, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Kaprinyák nem tölt be tisztséget a minisztériumában, a parlamenti bizottsági tagságokról pedig a frakciók döntenek. Magyar Péter végül kezdeményezte, hogy a Tisza vezetése tárgyalja meg a képviselő ügyét. A frakció október 12-én etikai vizsgálatot indított, ennek következménye, hogy a politikust kizárták az Élő Környezetért Felelős Bizottságból.