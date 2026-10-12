Vizsgálják a luxusvadászatokat, Kaprinyák Tibor egyelőre nem vesz részt az Országgyűlés munkájában

A Tisza-frakció meghallgatta Kaprinyák Tibort, majd elfogadta az elnökség javaslatát, hogy a képviselőcsoport etikai bizottsága vizsgálja ki az ügyet. Az ő javaslatuk alapján a frakció a jövő héten hozza meg a döntését, addig a képviselő nem vesz részt az Országgyűlés munkájában – tájékoztatott közösségi oldalán Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

Közel hatmilliójába kerülhetett a nőstény oroszlán kilövése Kaprinyák Tibornak (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök kezdeményezte Kaprinyák Tibor meghallgatását

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter javasolta, hogy a Tisza Párt frakciója és elnöksége tárgyalja meg a képviselő ügyét, miután sorra kerültek elő Kaprinyák afrikai luxusvadászatairól készült fotók.

Az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnökét ábrázoló képek állatvédő szervezetek körében is felháborodást váltottak ki: a Greenpeace magyarországi szervezete például úgy véli, aki elejtett állatokkal pózol, annak megkérdőjelezhető a természetvédelemmel kapcsolatos hitelessége.

Emellett külföldi, köztük olasz és osztrák állatvédők részéről is érkeztek olyan felszólítások, amelyek Kaprinyák távozását követelik.

Milliókba kerül egy afrikai nagyvad trófeája

A TV2 Híradó utánajárt az afrikai vadászatok költségeinek is: beszámolójuk szerint egy oroszlán elejtése 15 700 euróba, vagyis mintegy 5,8 millió forintba, míg egy bivalyvadászat nagyságrendileg 5 millió forintba kerülhet.