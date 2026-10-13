A szent tehenek levágására készülő Karácsony Gergely bocsánatot kér a kerületi polgármesterektől

A főpolgármester elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől azért, hogy a budapesti parkolási rendszer átrendezésére vonatkozó, a kormánnyal kötött megállapodásról előzetesen nem egyeztetett velük, erről kedden, a Telexnek adott interjújában beszélt Karácsony Gergely.
Elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban szóltam
– fogalmazott, hozzátéve: ugyanakkor a jelenlegi parkolási rendszer rossz.
A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, és jelezte, tartanak majd megbeszélését az ügyben. Ismeretes, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október elsejei ülésén a kormány és a főváros között egy egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása érdekében létrejött megállapodás szerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Ennek kapcsán a főpolgármester azt mondta: az FKT ülésén arról született döntés, amivel „mindenki egyetért”.
Tavasszal jöhet az új rendszer
– A döntés szerint fél év múlva állnának át az új rendszerre, április elseje a céldátum – közölte Karácsony Gergely, aki szerint addig még rengeteget fognak erről vitatkozni. Karácsony Gergely a parkolási rendszer átalakítása mellett a turizmust és a forrásmegosztást jelölte meg olyan területként, ahol szerinte változtatásokra lenne szükség. Mint mondta,
korábban elvették a fővárostól az idegenforgalmi adóbevételeket, miközben a fővárosi önkormányzat látja el a turisztikai feladatokat Budapesten.
– Egyébként nem tudja ellátni, és ebből egyébként szerintem egy társadalmi katasztrófa kezd kialakulni" - fogalmazott a városvezető, hangsúlyozva, a fővárosnak nincs eszköze arra, hogy a lakói és a turizmus konfliktusába beavatkozzon szabályozással és forrásokkal. A terület bevétele nagyjából évi 30 milliárd forint, és ez a kerületeknél van – jegyezte meg.
A forrásmegosztás érzékeny téma lesz
A főpolgármester együttműködést kért a kerületektől egy olyan struktúra kialakításához, amelyben „a város visszakapja azt a potenciálját, hogy tudja a turizmus szabályozni". Mint mondta, ebben is szeretnének partnerséget kialakítani a kormánnyal. A főpolgármester szerint
a harmadik, egyben a legnagyobb kérdés a forrásmegosztás, ami évi 300 milliárd forintnyi iparűzési adóbevétel elosztásáról szól a kerületek között.
Ez egy „végtelenül torz rendszer, és vannak kerületek, amelyek ennek nagyon brutálisan kárvallottjai” – jelentette ki, jelezve, hogy a jelenlegi rendszer nem követi a lakosságarány változását, hiszen vannak külső kerületek, amelyeknek jelentősen nőtt a népessége, és vannak belső kerületek, amelyek népessége csökkent, vagy stagnált.
Emelnék a Fővárosi Szolidaritási Alap keretét
A jelenleg nagyjából 300 millió forintos kerettel működő Fővárosi Szolidaritási Alap kapcsán azt javasolja, hogy az alap keretét emeljék meg az iparűzési adó egy százalékára, azt a kerületek és a főváros közösen „dobják össze”. Így lenne egy mintegy évi 5-6 milliárd forint arra, hogy „szembenézzünk azzal az egészen elképesztő társadalmi drámával, ami ma Budapest utcáin van” – mondta Karácsony Gergely. Szerinte a jelenséget nagyon sokan közbiztonsági problémának tartják, de szerinte „egy mély társadalmi összeomlás”.
A megemelt keretösszegű alapból a kerületek, fővárosi intézmények, civilek, egyházak szakmailag megalapozót döntéshozatal révén forrásokhoz juthatnak
– fejtette ki Karácsony Gergely, hangsúlyozva: közös gondolkodása van szükség ahhoz, hogy a kerületeket különböző mértékben érintő, de elsősorban mégiscsak a belvárosi kerületeknél lecsapódó „társadalmi drámát”valahogy orvosolni tudják.
Karácsony Gergely összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülését
– A parkolási rendszer átalakítása kapcsán a kerületek esetleges kompenzációját felvető kérdésre válaszolva a főpolgármester arról beszélt, hogy nem tartana igazságosnak egy teljeskörű kompenzációt. Ha ez megtörténne, akkor fennmaradna egy igazságtalan rendszer – jegyezte meg. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy szerinte nagyon belváros fókuszú az önkormányzatok finanszírozása Budapesten.
Ha egységes városban gondolkodunk, akkor le kell dolgozni a belső aránytalanságokat
– mondta. A főpolgármester közölte: a jövő héten összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülését, ahol az előbbiekben felvázolt teljes csomagról szeretne beszélni. Elmondta, kedden egyeztet a kormány az önkormányzati szövetségekkel, amelyek tájékoztatást kapnak a jövő évi költségvetési tervekről. Arra készül, hogy
a szolidaritási hozzájárulás összegében nagyjából 15 százalékos csökkentés lehetséges.
Karácsony Gergely kijelentette azt is, hogy az FKT keretében megkötött megállapodásokban jelenleg a kormány és a főváros hozott áldozatot. A kerületeknek egyelőre nem kellett semmit „beáldozniuk”, a parkolási pénzek elosztása egyes kerületeknek kedvezhet, másoknak lehet nem, de az biztos, hogy igazságosabb és hatékonyabb rendszer lesz - mondta Karácsony Gergely, aki szerint a kormány „nagyon sokat vállalt” a megállapodással.
Karácsony és a szent tehenek, amiket le kell vágni
Karácsony még mielőtt bocsánatkérésbe kezdett volna, meg volt győzödve arról, hogy a kerületek nem tudják jól működtetni a helyi parkolást, szerinte a pénz vagy elpárolog a helyi költségvetésben, vagy akár akár korrupt módon eltűnnek. A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban pedig további konfliktusokat is előrevetített a kerületi polgármesterekkel.