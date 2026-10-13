A szent tehenek levágására készülő Karácsony Gergely bocsánatot kér a kerületi polgármesterektől

A főpolgármester elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől azért, hogy a budapesti parkolási rendszer átrendezésére vonatkozó, a kormánnyal kötött megállapodásról előzetesen nem egyeztetett velük, erről kedden, a Telexnek adott interjújában beszélt Karácsony Gergely.

Karácsony Gergely elnézést kért a kerületi polgármesterektől (Fotó: Mirkó István)

Elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban szóltam

– fogalmazott, hozzátéve: ugyanakkor a jelenlegi parkolási rendszer rossz.

A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, és jelezte, tartanak majd megbeszélését az ügyben. Ismeretes, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október elsejei ülésén a kormány és a főváros között egy egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása érdekében létrejött megállapodás szerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Ennek kapcsán a főpolgármester azt mondta: az FKT ülésén arról született döntés, amivel „mindenki egyetért”.

Tavasszal jöhet az új rendszer

– A döntés szerint fél év múlva állnának át az új rendszerre, április elseje a céldátum – közölte Karácsony Gergely, aki szerint addig még rengeteget fognak erről vitatkozni. Karácsony Gergely a parkolási rendszer átalakítása mellett a turizmust és a forrásmegosztást jelölte meg olyan területként, ahol szerinte változtatásokra lenne szükség. Mint mondta,

korábban elvették a fővárostól az idegenforgalmi adóbevételeket, miközben a fővárosi önkormányzat látja el a turisztikai feladatokat Budapesten.

– Egyébként nem tudja ellátni, és ebből egyébként szerintem egy társadalmi katasztrófa kezd kialakulni" - fogalmazott a városvezető, hangsúlyozva, a fővárosnak nincs eszköze arra, hogy a lakói és a turizmus konfliktusába beavatkozzon szabályozással és forrásokkal. A terület bevétele nagyjából évi 30 milliárd forint, és ez a kerületeknél van – jegyezte meg.

A forrásmegosztás érzékeny téma lesz

A főpolgármester együttműködést kért a kerületektől egy olyan struktúra kialakításához, amelyben „a város visszakapja azt a potenciálját, hogy tudja a turizmus szabályozni". Mint mondta, ebben is szeretnének partnerséget kialakítani a kormánnyal. A főpolgármester szerint

a harmadik, egyben a legnagyobb kérdés a forrásmegosztás, ami évi 300 milliárd forintnyi iparűzési adóbevétel elosztásáról szól a kerületek között.

Ez egy „végtelenül torz rendszer, és vannak kerületek, amelyek ennek nagyon brutálisan kárvallottjai” – jelentette ki, jelezve, hogy a jelenlegi rendszer nem követi a lakosságarány változását, hiszen vannak külső kerületek, amelyeknek jelentősen nőtt a népessége, és vannak belső kerületek, amelyek népessége csökkent, vagy stagnált.