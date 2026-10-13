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Karácsony Gergely

A szent tehenek levágására készülő Karácsony Gergely bocsánatot kér a kerületi polgármesterektől

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Elnézést kért a kerületi polgármesterektől a főpolgármester, amiért az utolsó pillanatban tájékoztatta őket a kormánnyal kötött megállapodásról, amelynek részeként a parkolási bevételek a fővároshoz kerülnek. Karácsony Gergely a Telexnek adott interjúban elmondta, összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülését, ahol megvitatják a kérdést. A főpolgármester arról is beszélt, hogy hússzorosára növelné a Fővárosi Szolidaritási Alap forrásait. Szerinte a fővárosi önkormányzati rendszer finomhangolásra szorul, és a turizmus, valamint a forrásmegosztás területén is rendezni kell a vitás kérdéseket.
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Karácsony GergelyBudapestFővárosi Közgyűlés

A főpolgármester elnézést kért az érintett kerületek vezetőitől azért, hogy a budapesti parkolási rendszer átrendezésére vonatkozó, a kormánnyal kötött megállapodásról előzetesen nem egyeztetett velük, erről kedden, a Telexnek adott interjújában beszélt Karácsony Gergely. 

Karácsony Gergely elnézést kért a kerületi polgármesterektől (Fotó: Mirkó István)
Karácsony Gergely elnézést kért a kerületi polgármesterektől (Fotó: Mirkó István)

 

Elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban szóltam

– fogalmazott, hozzátéve: ugyanakkor a jelenlegi parkolási rendszer rossz.

A főpolgármester közölte, túlzónak érzi a reakciókat az érintett kerületi polgármesterek részéről, és jelezte, tartanak majd megbeszélését az ügyben. Ismeretes, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október elsejei ülésén a kormány és a főváros között egy egységes budapesti parkolási rendszer kialakítása érdekében létrejött megállapodás szerint a parkolási rendszer és annak bevételei a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Ennek kapcsán a főpolgármester azt mondta: az FKT ülésén arról született döntés, amivel „mindenki egyetért”.

Tavasszal jöhet az új rendszer

– A döntés szerint fél év múlva állnának át az új rendszerre, április elseje a céldátum – közölte Karácsony Gergely, aki szerint addig még rengeteget fognak erről vitatkozni. Karácsony Gergely a parkolási rendszer átalakítása mellett a turizmust és a forrásmegosztást jelölte meg olyan területként, ahol szerinte változtatásokra lenne szükség. Mint mondta, 

korábban elvették a fővárostól az idegenforgalmi adóbevételeket, miközben a fővárosi önkormányzat látja el a turisztikai feladatokat Budapesten. 

– Egyébként nem tudja ellátni, és ebből egyébként szerintem egy társadalmi katasztrófa kezd kialakulni" - fogalmazott a városvezető, hangsúlyozva, a fővárosnak nincs eszköze arra, hogy a lakói és a turizmus konfliktusába beavatkozzon szabályozással és forrásokkal. A terület bevétele nagyjából évi 30 milliárd forint, és ez a kerületeknél van – jegyezte meg.

A forrásmegosztás érzékeny téma lesz

A főpolgármester együttműködést kért a kerületektől egy olyan struktúra kialakításához, amelyben „a város visszakapja azt a potenciálját, hogy tudja a turizmus szabályozni". Mint mondta, ebben is szeretnének partnerséget kialakítani a kormánnyal. A főpolgármester szerint 

a harmadik, egyben a legnagyobb kérdés a forrásmegosztás, ami évi 300 milliárd forintnyi iparűzési adóbevétel elosztásáról szól a kerületek között. 

Ez egy „végtelenül torz rendszer, és vannak kerületek, amelyek ennek nagyon brutálisan kárvallottjai” – jelentette ki, jelezve, hogy a jelenlegi rendszer nem követi a lakosságarány változását, hiszen vannak külső kerületek, amelyeknek jelentősen nőtt a népessége, és vannak belső kerületek, amelyek népessége csökkent, vagy stagnált.

Emelnék a Fővárosi Szolidaritási Alap keretét

A jelenleg nagyjából 300 millió forintos kerettel működő Fővárosi Szolidaritási Alap kapcsán azt javasolja, hogy az alap keretét emeljék meg az iparűzési adó egy százalékára, azt a kerületek és a főváros közösen „dobják össze”. Így lenne egy mintegy évi 5-6 milliárd forint arra, hogy „szembenézzünk azzal az egészen elképesztő társadalmi drámával, ami ma Budapest utcáin van” – mondta Karácsony Gergely. Szerinte a jelenséget nagyon sokan közbiztonsági problémának tartják, de szerinte „egy mély társadalmi összeomlás”.

A megemelt keretösszegű alapból a kerületek, fővárosi intézmények, civilek, egyházak szakmailag megalapozót döntéshozatal révén forrásokhoz juthatnak

– fejtette ki Karácsony Gergely, hangsúlyozva: közös gondolkodása van szükség ahhoz, hogy a kerületeket különböző mértékben érintő, de elsősorban mégiscsak a belvárosi kerületeknél lecsapódó „társadalmi drámát”valahogy orvosolni tudják.

Karácsony Gergely összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülését

– A parkolási rendszer átalakítása kapcsán a kerületek esetleges kompenzációját felvető kérdésre válaszolva a főpolgármester arról beszélt, hogy nem tartana igazságosnak egy teljeskörű kompenzációt. Ha ez megtörténne, akkor fennmaradna egy igazságtalan rendszer – jegyezte meg. Karácsony Gergely kitért arra is, hogy szerinte nagyon belváros fókuszú az önkormányzatok finanszírozása Budapesten. 

Ha egységes városban gondolkodunk, akkor le kell dolgozni a belső aránytalanságokat

 – mondta. A főpolgármester közölte: a jövő héten összehívja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülését, ahol az előbbiekben felvázolt teljes csomagról szeretne beszélni. Elmondta, kedden egyeztet a kormány az önkormányzati szövetségekkel, amelyek tájékoztatást kapnak a jövő évi költségvetési tervekről. Arra készül, hogy 

a szolidaritási hozzájárulás összegében nagyjából 15 százalékos csökkentés lehetséges.

Karácsony Gergely kijelentette azt is, hogy az FKT keretében megkötött megállapodásokban jelenleg a kormány és a főváros hozott áldozatot. A kerületeknek egyelőre nem kellett semmit „beáldozniuk”, a parkolási pénzek elosztása egyes kerületeknek kedvezhet, másoknak lehet nem, de az biztos, hogy igazságosabb és hatékonyabb rendszer lesz - mondta Karácsony Gergely, aki szerint a kormány „nagyon sokat vállalt” a megállapodással.

Karácsony és a szent tehenek, amiket le kell vágni

Karácsony még mielőtt bocsánatkérésbe kezdett volna, meg volt győzödve arról, hogy a kerületek nem tudják jól működtetni a helyi parkolást, szerinte a pénz vagy elpárolog a helyi költségvetésben, vagy akár akár korrupt módon eltűnnek. A főpolgármester a 24.hu-nak adott interjúban pedig további konfliktusokat is előrevetített a kerületi polgármesterekkel. 

 

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