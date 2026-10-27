Tovább mélyül a vita: megfosztanák elnöki címétől Karácsony Gergelyt a kerületi polgármesterek

Karácsony Gergely hétfő 17 órára hívta össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) közgyűlését, a főpolgármester és a kerületi polgármesterek egyeztető fórumát, ami – Baranyi Krisztina javaslata ellenére – végül nem volt sajtónyilvános. Az ülés egyik legfeszültebb témájának a parkolás központosítása ígérkezett. Az ülés részleteiről, amelyen sikerült elfogadni egy közös állásfoglalást Pikó András árult el részleteket az Indexnek.

Változást várnak Karácsony Gergelytől a főváros kerületeinek polgármesterei Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tárgyalóból elsőként kilépő Pikó András elmondta: Nyolc polgármester két napirendi ponttal készült. Az egyik a BÖSZ alapszabályának megváltoztatásáról szólt olyan módon, hogy biztosított legyen a szervezet stabil működése, valamint az elnök egyedül, az elnökség vagy a BÖSZ döntése és egyeztetés nélkül ne tudjon a kormánnyal tárgyalni.

Ha a kerületeket érinti a kérdés, akkor legyen kötelező az egyeztetés

– hangsúlyozta. Majd jelezte: ez a módosítás most nem történt meg, többen azt mondták, hogy nem látják indokoltnak. Volt olyan javaslat, hogy mivel a főpolgármester „láthatóan nagyon megértő pozíciót foglal el a kormánnyal való tárgyaláson”, talán az sem lenne probléma, ha nem a főpolgármester lenne a BÖSZ elnöke.

A VIII. kerület polgármestere szerint Baranyi Krisztina javasolhatja, hogy a következő BÖSZ-közgyűlésre több verzióban dolgozzák ki az alapszabály-módosítást, valamint döntsenek a tisztújításról.

A másik előterjesztés feladatot szabott volna a BÖSZ-nek arról, hogy melyek azok a prioritások, amelyekről ki kell alakítani az álláspontunkat

– folytatta. Majd elmondta, két ilyen kérdést biztosan tudna mondani: az egyik a köztisztaság, a másik a közterület-felügyelet.

„A mi álláspontunk szerint ezek most nincsenek jó helyen, a feladatokat teljes egészében a kerületekhez kellene delegálni. Most is mi látjuk el ezeket a feladatokat ingyen és bérmentve a főváros helyett. A főpolgármester szép szavával élve ez egy olyan szent tehén, amelyet ki kell zavarni a legelőre” – magyarázta Pikó András.

A polgármester arról is beszélt, hogy vitáztak a parkolás központosításáról is.

A parkolási megállapodást vissza kellene vonni és újra kellene tárgyalni. A főpolgármester javaslatcsomaggal érkezett az ülésre, amelyről elkezdtünk beszélgetni, bár ne tettük volna. Sok kerületi elvonást tartalmaz, benne a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó átszabásával

– árulta el.

Az ülés végén a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egy hatpontos állásfoglalást adott ki:

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) elutasítja azokat a politikai szándékokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok szembeállítására irányulnak. A BÖSZ abban érdekelt, hogy a 2027. évi költségvetés tekintetében mind a huszonnégy budapesti önkormányzat forrásai növekedjenek. A BÖSZ a kétszintű budapesti önkormányzati rendszert a magyar demokrácia kiemelt értékének tekinti, amelyet a soron következő alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során is meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni. Az alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során a BÖSZ egységes álláspontot képvisel, amelynek alapja az önkormányzati autonómia védelme, a szubszidiaritás és az ellátott közfeladattal arányos pénzügyi mozgástér. A BÖSZ kiáll amellett, hogy – a kormányzó párt választási programjával összhangban – a kerületi önkormányzatok a megfelelő finanszírozással együtt kapják vissza azokat a feladatokat, amelyeket korábban is elláttak, kiemelten a védőnői, az építésügyi, valamint a ma is kerületi tulajdonban lévő iskolák fenntartási feladatait. A szubszidiaritásnak mind a központi kormányzat és az önkormányzatok, mind a budapesti önkormányzati rendszer szintjei között érvényesülnie kell. A BÖSZ elkötelezett amellett, hogy a budapesti önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztást hatékonyabbá, igazságosabbá és átláthatóbbá tegye. A BÖSZ támogatja, hogy a Margit-sziget ismét a XIII. kerület részévé váljon; felkéri egyben a kerületet, hogy erre figyelemmel lépjen be a BÖSZ-be. A BÖSZ támogatja, hogy a gépjárműadóból származó bevétel a helyi önkormányzatokat illesse meg, és azt útfelújításra kelljen fordítani. A BÖSZ az egységes budapesti parkolási rendszer kérdésében a közterületi parkolásból származó eredmény felhasználása, a lakossági kedvezmények, továbbá a végrehajtás részleteinek ismeretében tud állást foglalni. A BÖSZ támogatja a Kormány és a főváros budapesti lakhatási válság mérséklésére szolgáló erőfeszítéseit; ennek keretében kezdeményezi, hogy a Kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján Budapesten rendelkezésre álló, mintegy 32 milliárd forintos, bérlakások felújítására és építésére szolgáló keretet a budapesti önkormányzatok számára is nyissa meg.

Karácsony Gergely humorosnak találja a fővárosi helyzetet

Karácsony Gergely az ülés kapcsán tegnap még egy pozitív hangvételű posztban arról beszélt, hogy milyen régóta problémás területeit akarják fejleszteni a fővárosnak, egyetértésben a kerületi polgármesterekkel. Ma azonban már egy sokkal sértődöttebb hangvételű bejegyzést tett közzé:

Csodálatos a pesti humor. Két pesti polgármester barátom mindenki másnál hangosabban követelte, hogy hívjam össze a kerületi polgármestereket, majd amikor ez megtörtént, a megbeszélés közepén felálltak, hogy elmehessenek a tévébe, és elmondják, hogy nem beszélgetek velük.

Az egyik polgármester, akire a főpolgármester gondol, minden bizonnyal Pikó András.