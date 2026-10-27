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Tovább mélyül a vita: megfosztanák elnöki címétől Karácsony Gergelyt a kerületi polgármesterek

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Kötelező egyeztetést várnának el a kerületi polgármesterek a főpolgármestertől, ha a kerületeket is érintő témában tárgyal a kormánnyal. A Karácsony Gergely által összehívott BÖSZ ülésen még az elnöki címétől való megfosztás is felmerült.
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BudapestKarácsony Gergelyfőváros

Karácsony Gergely hétfő 17 órára hívta össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének (BÖSZ) közgyűlését, a főpolgármester és a kerületi polgármesterek egyeztető fórumát, ami – Baranyi Krisztina javaslata ellenére – végül nem volt sajtónyilvános. Az ülés egyik legfeszültebb témájának a parkolás központosítása ígérkezett. Az ülés részleteiről, amelyen sikerült elfogadni egy közös állásfoglalást Pikó András árult el részleteket az Indexnek.

Former Hungarian journalist and mayor candidate of the 8th district of Budapest Andras Piko speaks in Budapest on September 26, 2019. Opposition parties in Hungary have moved to cooperate in municipal elections on October 13, 2019 in an attempt to roll back the power of nationalist Prime Minister Viktor Orban. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP) Karácsony Gergely
Változást várnak Karácsony Gergelytől a főváros kerületeinek polgármesterei Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tárgyalóból elsőként kilépő Pikó András elmondta: Nyolc polgármester két napirendi ponttal készült. Az egyik a BÖSZ alapszabályának megváltoztatásáról szólt olyan módon, hogy biztosított legyen a szervezet stabil működése, valamint az elnök egyedül, az elnökség vagy a BÖSZ döntése és egyeztetés nélkül ne tudjon a kormánnyal tárgyalni. 

Ha a kerületeket érinti a kérdés, akkor legyen kötelező az egyeztetés

– hangsúlyozta. Majd jelezte: ez a módosítás most nem történt meg, többen azt mondták, hogy nem látják indokoltnak. Volt olyan javaslat, hogy mivel a főpolgármester „láthatóan nagyon megértő pozíciót foglal el a kormánnyal való tárgyaláson”, talán az sem lenne probléma, ha nem a főpolgármester lenne a BÖSZ elnöke.

A VIII. kerület polgármestere szerint Baranyi Krisztina javasolhatja, hogy a következő BÖSZ-közgyűlésre több verzióban dolgozzák ki az alapszabály-módosítást, valamint döntsenek a tisztújításról.

A másik előterjesztés feladatot szabott volna a BÖSZ-nek arról, hogy melyek azok a prioritások, amelyekről ki kell alakítani az álláspontunkat

 – folytatta. Majd elmondta, két ilyen kérdést biztosan tudna mondani: az egyik a köztisztaság, a másik a közterület-felügyelet.

„A mi álláspontunk szerint ezek most nincsenek jó helyen, a feladatokat teljes egészében a kerületekhez kellene delegálni. Most is mi látjuk el ezeket a feladatokat ingyen és bérmentve a főváros helyett. A főpolgármester szép szavával élve ez egy olyan szent tehén, amelyet ki kell zavarni a legelőre” – magyarázta Pikó András.

A polgármester arról is beszélt, hogy vitáztak a parkolás központosításáról is. 

A parkolási megállapodást vissza kellene vonni és újra kellene tárgyalni. A főpolgármester javaslatcsomaggal érkezett az ülésre, amelyről elkezdtünk beszélgetni, bár ne tettük volna. Sok kerületi elvonást tartalmaz, benne a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó átszabásával

– árulta el.

Az ülés végén a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége egy hatpontos állásfoglalást adott ki:

  1. A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) elutasítja azokat a politikai szándékokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok szembeállítására irányulnak. A BÖSZ abban érdekelt, hogy a 2027. évi költségvetés tekintetében mind a huszonnégy budapesti önkormányzat forrásai növekedjenek.
  2. A BÖSZ a kétszintű budapesti önkormányzati rendszert a magyar demokrácia kiemelt értékének tekinti, amelyet a soron következő alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során is meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni. Az alkotmányozás és az új önkormányzati rendszer megalkotása során a BÖSZ egységes álláspontot képvisel, amelynek alapja az önkormányzati autonómia védelme, a szubszidiaritás és az ellátott közfeladattal arányos pénzügyi mozgástér. A BÖSZ kiáll amellett, hogy – a kormányzó párt választási programjával összhangban – a kerületi önkormányzatok a megfelelő finanszírozással együtt kapják vissza azokat a feladatokat, amelyeket korábban is elláttak, kiemelten a védőnői, az építésügyi, valamint a ma is kerületi tulajdonban lévő iskolák fenntartási feladatait. A szubszidiaritásnak mind a központi kormányzat és az önkormányzatok, mind a budapesti önkormányzati rendszer szintjei között érvényesülnie kell. A BÖSZ elkötelezett amellett, hogy a budapesti önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztást hatékonyabbá, igazságosabbá és átláthatóbbá tegye.
  3. A BÖSZ támogatja, hogy a Margit-sziget ismét a XIII. kerület részévé váljon; felkéri egyben a kerületet, hogy erre figyelemmel lépjen be a BÖSZ-be.
  4. A BÖSZ támogatja, hogy a gépjárműadóból származó bevétel a helyi önkormányzatokat illesse meg, és azt útfelújításra kelljen fordítani.
  5. A BÖSZ az egységes budapesti parkolási rendszer kérdésében a közterületi parkolásból származó eredmény felhasználása, a lakossági kedvezmények, továbbá a végrehajtás részleteinek ismeretében tud állást foglalni.
  6. A BÖSZ támogatja a Kormány és a főváros budapesti lakhatási válság mérséklésére szolgáló erőfeszítéseit; ennek keretében kezdeményezi, hogy a Kormány az Európai Bizottsággal kötött megállapodás alapján Budapesten rendelkezésre álló, mintegy 32 milliárd forintos, bérlakások felújítására és építésére szolgáló keretet a budapesti önkormányzatok számára is nyissa meg.

Karácsony Gergely humorosnak találja a fővárosi helyzetet

Karácsony Gergely az ülés kapcsán tegnap még egy pozitív hangvételű posztban arról beszélt, hogy milyen régóta problémás területeit akarják fejleszteni a fővárosnak, egyetértésben a kerületi polgármesterekkel. Ma azonban már egy sokkal sértődöttebb hangvételű bejegyzést tett közzé:

Csodálatos a pesti humor. Két pesti polgármester barátom mindenki másnál hangosabban követelte, hogy hívjam össze a kerületi polgármestereket, majd amikor ez megtörtént, a megbeszélés közepén felálltak, hogy elmehessenek a tévébe, és elmondják, hogy nem beszélgetek velük.

Az egyik polgármester, akire a főpolgármester gondol, minden bizonnyal Pikó András.

 

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