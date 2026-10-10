„Ugyanaz megy, mint Orbán alatt, csak már Karácsony is besegít” – kemény kritikát kapott a főpolgármester a kerületektől

„A kórházi kezelést követő lábadozás után folytatódhatnak azok a bizonyos jó viták Budapest érdekében” – jelentette ki közösségi oldalán Karácsony Gergely. Mint ismert, a főpolgármestert múlt héten egy otthoni baleset érte, amely miatt több napra kórházi ápolásra szorult.
Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és a főpolgármester megállapodást kötött az újra összehívott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén. Ennek lényege, hogy a Városháza kap egyszeri 120 milliárd forintot, hogy elkerülje a csődöt, és tudja fizetni a számláit. Cserébe visszavonja az állam elleni pereket, amiket még az Orbán-kormány idején indított. Egy később meghatározott összeggel csökken a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, közös állami-fővárosi cég lesz a BKK, a parkolás pedig – annak évi több mint 10 milliárdos bevételével együtt – a kerületektől Karácsonyékhoz kerül.
Karácsony Gergely: Kerületi polgármester barátaim persze pipák lettek
A főpolgármester utóbbival kapcsolatban megjegyezte:
Mondhatnám, ez is pipa, de persze ettől kerületi polgármester barátaim lettek pipák.
Nem sokkal később nyolc kerület vezetője –
- Baranyi Krisztina (Ferencváros),
- László Imre (Újbuda),
- Niedermüller Péter (Erzsébetváros),
- Pikó András (Józsefváros),
- Rózsa András (Zugló),
- Soproni Tamás (Terézváros) és
- Szaniszló Sándor (Pestszentlőrinc-Pestszentimre)
– közös levélben nehezményezték, hogy semmibe vették őket, a fejük fölött született megállapodás.
Úgy fogalmaztak:
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése. Az Orbán-rendszerből ismert módszerekkel, statáriálisan büntető pénzelvonásokkal. A legutóbbi országgyűlési választás után azt reméltük, hogy ezt a világot végre magunk mögött hagyhatjuk.
A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.
Karácsony Gergely ezzel szemben azt írta, az egységes rendszerrel szemben nem lát érvet: „nem találok magyarázatot arra, hogyan lehet, hogy miközben nőnek a bevételek, a parkolóórák leszerelésével pedig csökkennek a költségek, mégis van, ahol veszteséges a parkolás, máshol meg csökken a nyereség”. Felhívta a figyelmet arra is, a részletek kidolgozására van fél év, és magától értetődő, hogy ezt a kerületekkel közösen kell megtenni. „Ezek a jó viták, állok hát elébe – jegyezte meg.
A polgármesterek felszólították Karácsonyt, hogy hívja össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége rendkívüli közgyűlését, vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást és álljon el a kerületi önkormányzatok parkolási bevételeinek elvonásától.
A Fidesz-frakció rendkívüli fővárosi közgyűlés összehívását kezdeményezi. Szepesfalvy Anna frakcióvezető szerint is jogosan vannak felháborodva a polgármesterek, ezért azt javasolják, hogy a rendkívüli ülésre az összes kerületi polgármestert hívják meg, hogy elmondhassák, miként érintik őket az intézkedések.