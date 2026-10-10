„Ugyanaz megy, mint Orbán alatt, csak már Karácsony is besegít” – kemény kritikát kapott a főpolgármester a kerületektől

„A kórházi kezelést követő lábadozás után folytatódhatnak azok a bizonyos jó viták Budapest érdekében” – jelentette ki közösségi oldalán Karácsony Gergely. Mint ismert, a főpolgármestert múlt héten egy otthoni baleset érte, amely miatt több napra kórházi ápolásra szorult.

Karácsony Gergely visszatért a kórházból, és készen áll vitázni (Fotó: Mediaworks)

Mint arról az Origo beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök és a főpolgármester megállapodást kötött az újra összehívott Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén. Ennek lényege, hogy a Városháza kap egyszeri 120 milliárd forintot, hogy elkerülje a csődöt, és tudja fizetni a számláit. Cserébe visszavonja az állam elleni pereket, amiket még az Orbán-kormány idején indított. Egy később meghatározott összeggel csökken a Budapest által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, közös állami-fővárosi cég lesz a BKK, a parkolás pedig – annak évi több mint 10 milliárdos bevételével együtt – a kerületektől Karácsonyékhoz kerül.

Karácsony Gergely: Kerületi polgármester barátaim persze pipák lettek

A főpolgármester utóbbival kapcsolatban megjegyezte:

Mondhatnám, ez is pipa, de persze ettől kerületi polgármester barátaim lettek pipák.

Nem sokkal később nyolc kerület vezetője –

Baranyi Krisztina (Ferencváros),

László Imre (Újbuda),

Niedermüller Péter (Erzsébetváros),

Pikó András (Józsefváros),

Rózsa András (Zugló),

Soproni Tamás (Terézváros) és

Szaniszló Sándor (Pestszentlőrinc-Pestszentimre)

– közös levélben nehezményezték, hogy semmibe vették őket, a fejük fölött született megállapodás.

Úgy fogalmaztak:

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése. Az Orbán-rendszerből ismert módszerekkel, statáriálisan büntető pénzelvonásokkal. A legutóbbi országgyűlési választás után azt reméltük, hogy ezt a világot végre magunk mögött hagyhatjuk.

A városvezetők szerint a kerületi önkormányzatokhoz tartozó utcák fenntartásának költségeit továbbra is a kerületeknek kellene viselniük, miközben az ott beszedett parkolási díjak a fővároshoz kerülnének. Érvelésük szerint ez különösen azért problémás, mert a kerületek feladatai közé tartozik többek között a közterületek, utak és járdák fenntartása. A parkolási bevételek jelentőségét jól mutatja, hogy Józsefváros 2026-os költségvetésében például több mint 2,4 milliárd forint kerületi parkolási díjbevétellel számoltak, miközben a parkolással kapcsolatos kiadások között több mint 1,6 milliárd forint szerepel.