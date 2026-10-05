Kórházba került Karácsony Gergely egy baleset után

Kórházi kezelésre szorul Karácsony Gergely egy otthon történt baleset következtében. Budapest főpolgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kisebbnek induló incidensnek nem várt következménye lett.

Karácsony Gergely főpolgármester

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Balesetet szenvedett Karácsony Gergely

Karácsony Gergely részleteket nem közölt arról, pontosan mi történt vele és milyen kezelésre van szüksége. Azt írta, előreláthatóan néhány napot kell kórházban töltenie, munkáját azonban ez idő alatt sem függeszti fel.

Kisebb otthoni balesetnek nem várt következménye lett egy kórházi kezelés. Előreláthatóan pár napig tart, túlleszek ezen is, addig innen folyik a távmunka Budapestért

– írta Budapest főpolgármestere.

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Miért lenne a parkolási bevétel a kerületek pénze? – vetette fel lapunknak Tarlós István korábbi főpolgármester, aki emlékeztetett: ő már korábban is egyesítette volna a parkolást, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megvalósítását pedig ő kezdeményezte. Az Origo az egykori városvezetőt a kormány és a főváros megállapodásáról kérdezte.