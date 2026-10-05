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karácsony gergely

Kórházba került Karácsony Gergely egy baleset után

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2026. október 5-én dél körül Facebook-bejegyzésben számolt be állapotáról Budapest főpolgármestere. Karácsony Gergely azt írta, hogy egy kisebb otthoni baleset érte, amelynek következtében kórházi kezelésre szorul.
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karácsony gergelybalesetbudapestkórház

Kórházi kezelésre szorul Karácsony Gergely egy otthon történt baleset következtében. Budapest főpolgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kisebbnek induló incidensnek nem várt következménye lett.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely főpolgármester
Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Balesetet szenvedett Karácsony Gergely

Karácsony Gergely részleteket nem közölt arról, pontosan mi történt vele és milyen kezelésre van szüksége. Azt írta, előreláthatóan néhány napot kell kórházban töltenie, munkáját azonban ez idő alatt sem függeszti fel.

Kisebb otthoni balesetnek nem várt következménye lett egy kórházi kezelés. Előreláthatóan pár napig tart, túlleszek ezen is, addig innen folyik a távmunka Budapestért

 – írta Budapest főpolgármestere.

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Miért lenne a parkolási bevétel a kerületek pénze? – vetette fel lapunknak Tarlós István korábbi főpolgármester, aki emlékeztetett: ő már korábban is egyesítette volna a parkolást, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának megvalósítását pedig ő kezdeményezte. Az Origo az egykori városvezetőt a kormány és a főváros megállapodásáról kérdezte.

 

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