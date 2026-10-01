Aranykort ígér Karácsony, leültek tárgyalni Magyar Péterrel

Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester részvételével megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése a Városházán.
Az FKT újjáalakulásáról szeptember 22-én döntött a kormány javaslatára az Országgyűlés, és ezzel törvényi szintre emelte a történelmi előzményekre is figyelemmel létrehozott, de az utóbbi években nem működő testületre vonatkozó legfontosabb szabályokat. Mindezt azzal indokolták, hogy az európai uniós források hazahozatala, az abból finanszírozható fejlesztések és beruházások kézzelfogható közelségbe kerülése szükségessé teszi a kormányzat és a fővárosi önkormányzat közötti rendszeres és szervezett koordináció helyreállítását.
A testület
- tíz tagból áll,
- a tagokat fele-fele arányban a kormány és a főváros delegálja,
- elnöke a miniszterelnök,
- társelnöke a főpolgármester,
- a testület konszenzussal hozza a döntéseit.
Az FKT üléseinek előkészítését és a döntések kormányzati végrehajtását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi.
Magyar Péter kormányfő szerda este jelentette be a Facebook-oldalán, hogy hosszú idő után újra összeül az FKT, és fontos, stratégiai kérdésekben állapodnak meg a főpolgármesterrel. Az ülést követően sajtótájékoztatót tartanak.
A VI. a VII, a VIII., a IX, valamint a XIV. kerület polgármestere csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, és a XIII. kerület polgármesterével egyetértésben tiltakozásuknak adtak hangot a kormány és a főváros tervezett megállapodásának több eleme ellen. Leginkább azt kifogásolták, hogy a kerületek feje felett döntöttek, miközben a parkolási bevételek elvonásával több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését.
Karácsony Gergely aranykort ígér
A főpolgármester a találkozót Budapest és a kormány kapcsolatának fordulópontjaként mutatta be.
Ma lezárjuk a Budapest-ellenes kormánypolitika hosszú és pusztító időszakát, hogy új aranykora lehessen a városnak
– fogalmazott a főpolgármester. A tárgyalás konkrét eredményeit ebben a posztban nem részletezte, délutánra azonban élő bejelentést helyezett kilátásba.
Újra összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa
A kormány és a főváros egyeztetésének fóruma a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek felállításáról 2018-ban, az Orbán-kormány és Tarlós István főpolgármestersége idején döntöttek. Karácsony 2019-es megválasztását követően a testület még ülésezett, később azonban háttérbe szorult, végül már nem hívták össze.
Ahogyan arról az Origo beszámolt, a Tisza-kormány most törvényi szinten rögzítené a tanács működését és rendszeres ülésezését. A tízfős testületben öt kormányzati és öt fővárosi delegáltnak van helye. Elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester.
A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén Baranyi Krisztinát, Bovier Györgyöt és Gál Józsefet választotta meg a tanácsba.
A fideszes Szepesfalvy Anna és a DK-s Szaniszló Sándor jelölését nem támogatták.
Karácsony Gergely több pénzt fordítana az utakra
Karácsony egy másik bejegyzésében arról írt, hogy szerinte elérkezett a közös városfejlesztésről szóló viták ideje. Jelezte, hogy ezekben akár a barátaival is kész vitába szállni, mert az ilyen nézetkülönbségeket már előremutatónak tartja.
Konkrét példaként az egységes és átlátható parkolási rendszer bevételeinek felhasználását említette, amely miatt kapott hideget-meleget a fővárosi polgármesterektől.
A főpolgármester azt szorgalmazta, hogy ezekből tízszer vagy akár hússzor többet fordítsanak a budapesti úthálózat felújítására, amelyre megfogalmazása szerint már nagyon ráfér a rendbetétel.
A bejegyzésben nem nevezte meg, milyen jelenlegi összeghez képest növelné a ráfordítást, és a megvalósítás ütemezéséről sem közölt részleteket.