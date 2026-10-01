Aranykort ígér Karácsony, leültek tárgyalni Magyar Péterrel

Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester részvételével megkezdődött az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első ülése a Városházán.

Karácsony Gergely szerint új korszak következik Budapest és a kormány kommunikációjában (Fotó: Facebook/Karácsony Gergely)

Az FKT újjáalakulásáról szeptember 22-én döntött a kormány javaslatára az Országgyűlés, és ezzel törvényi szintre emelte a történelmi előzményekre is figyelemmel létrehozott, de az utóbbi években nem működő testületre vonatkozó legfontosabb szabályokat. Mindezt azzal indokolták, hogy az európai uniós források hazahozatala, az abból finanszírozható fejlesztések és beruházások kézzelfogható közelségbe kerülése szükségessé teszi a kormányzat és a fővárosi önkormányzat közötti rendszeres és szervezett koordináció helyreállítását.

A testület

tíz tagból áll,

a tagokat fele-fele arányban a kormány és a főváros delegálja,

elnöke a miniszterelnök,

társelnöke a főpolgármester,

a testület konszenzussal hozza a döntéseit.

Az FKT üléseinek előkészítését és a döntések kormányzati végrehajtását a Közlekedési és Beruházási Minisztérium végzi.

Magyar Péter kormányfő szerda este jelentette be a Facebook-oldalán, hogy hosszú idő után újra összeül az FKT, és fontos, stratégiai kérdésekben állapodnak meg a főpolgármesterrel. Az ülést követően sajtótájékoztatót tartanak.

A VI. a VII, a VIII., a IX, valamint a XIV. kerület polgármestere csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, és a XIII. kerület polgármesterével egyetértésben tiltakozásuknak adtak hangot a kormány és a főváros tervezett megállapodásának több eleme ellen. Leginkább azt kifogásolták, hogy a kerületek feje felett döntöttek, miközben a parkolási bevételek elvonásával több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését.

Karácsony Gergely aranykort ígér

A főpolgármester a találkozót Budapest és a kormány kapcsolatának fordulópontjaként mutatta be.

Ma lezárjuk a Budapest-ellenes kormánypolitika hosszú és pusztító időszakát, hogy új aranykora lehessen a városnak

– fogalmazott a főpolgármester. A tárgyalás konkrét eredményeit ebben a posztban nem részletezte, délutánra azonban élő bejelentést helyezett kilátásba.