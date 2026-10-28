„Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a kerületek feje felett egyezkedve veszik el a pénzüket”

Ismét összeül pénteken a Fővárosi Közgyűlés, amelyen az utóbbi egy hónapban történtek fényében bőven lesz téma: Karácsony Gergely megállapodott a Tisza-kormánnyal, közben pedig folyamatosan ment az adok-kapok a főpolgármester és a korábbi szövetségesei, a kerületi polgármesterek között.
Szepesfalvy Anna Fidesz-frakcióvezető a képviselőcsoport szerdai háttérbeszélgetésén azt mondta, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) „az origója gyakorlatilag rengeteg olyan konfliktusnak, ami most meghatározza a Fővárosi Közgyűlés munkáját és hangulatát”. – A tagok csak nagyjából egy órával az ülés előtt kapják meg a rengeteg írásos anyagot, amelyek alapján dönteniük kell – fogalmazott. Szepesfalvy szerint ráadásul az FKT hivatalosan csak javaslattételi szerv, döntései mégis jelentős hatással lehetnek Budapest működésére. Holott a budapestiek erre a fővárosi képviselőket választották meg.
Ők egyáltalán nem tudják képviselni a szavazók, a választók érdekeit, ez egy fentről irányított, egyszemélyi testület valójában
– jelentette ki.
A kormány és a főváros között létrejött pénzügyi megállapodásról szólva azt mondta: első látásra jól hangzik, hogy Budapest 120 milliárd forinthoz jut.
Igen ám, de a szolidaritási hozzájárulást, amelyről korábban a Tisza Párt azt mondta, hogy elfogadhatatlan, és el kell törölni, most is be kell fizetni. Ennek összege 95,6 milliárd forintot emésztett fel a 120 milliárdból
– mutatott rá.
Kitért arra is, hogy a kerületi polgármesterek pártállástól függetlenül komolyan felháborodtak azon, hogy a kerületek feje fölött születnek olyan döntések, amelyek közvetlenül érintik saját gazdálkodásukat. – Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a kerületek feje fölött egyezkedve az ő bevételeiket vonnák el, miközben a kerületek gyakran most is olyan feladatokat végeznek el saját pénzből, amelyik a főváros hatáskörébe tartoznak.
Jelen állapotában a Fővárosi Önkormányzat egy nagyon nagy bürokratikus vízfejként működik, ami teljesen diszfunkcionális
– jelentette ki a frakcióvezető.
Karácsony Gergely helyettese lehet Vitézy embere
Azt is megjegyezte, hogy Vitézy Dávid Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét látná szívesen a főpolgármester-helyettesi tisztségben.
Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes a romló közbiztonságról beszélt. Emlékeztetett rá: hogy bár több mint egy éve döntött róla a közgyűlés, eddig egyetlen aluljárót sem zártak le éjszakára.
„Nem állapot, hogy a jogszabálykövető budapestiek nem tudják megfelelően használni a közterületeiket”
– jelentette ki.
Ha a főváros jelentős megtakarításokra képes, ezt eddig miért nem tette meg?
Papp Tibor képviselő szerint a kormány által ígért 120 milliárd forint – nettó része – megérkezett a főváros számlájára. Cserébe viszont a főváros lemond az állammal szemben indított perekről, valamint jelentős megtakarítást kell elérnie a saját működésén. Karácsony Gergely korábban azt nyilatkozta, hogy ezt meg tudják úgy valósítani, hogy a budapestiek a szolgáltatások színvonalán nem érzékelnek majd változást.
– Ha a főváros valójában jelentős megtakarításokra képes, akkor az elmúlt időszakban miért nem gazdálkodott hatékonyabban? – tette fel a kérdést.
Ha Karácsony évente 20 milliárdot meg tudott volna spórolni, akkor most nem is lenne szükség a 120 milliárdos mentőövre.
Kiemelte a megállapodásnak a BKK átalakítására vonatkozó részét is. Mint mondta, egyelőre nem kaptak részletes számításokat arról, mennyibe kerül majd a fővárosnak az agglomerációs közlekedés megszervezése. A budapesti közösségi közlekedés színvonala nem romolhat, ezért azt is tisztázni kell, ki viseli majd az új feladatok többletköltségeit. A megállapodás része a BKK-ban tervezett, mintegy 1,9 milliárd forintos tőkeemelés is. Mivel nem történt bemutatott, független cégértékelés, kérdéses, hogy ez az összeg arányban áll-e a társaság értékével. Papp Tibor szerint a BKK értéke 5,3 és 20 milliárd forint között lehet, ám az értékelés alapjául szolgáló számításokat nem ismertették.