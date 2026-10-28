„Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a kerületek feje felett egyezkedve veszik el a pénzüket”

Ismét összeül pénteken a Fővárosi Közgyűlés, amelyen az utóbbi egy hónapban történtek fényében bőven lesz téma: Karácsony Gergely megállapodott a Tisza-kormánnyal, közben pedig folyamatosan ment az adok-kapok a főpolgármester és a korábbi szövetségesei, a kerületi polgármesterek között.

Karácsony Gergely döntései miatt ismét nagy viták várhatók a Fővárosi Közgyűlésen (Fotó: Havran Zoltán)

Szepesfalvy Anna Fidesz-frakcióvezető a képviselőcsoport szerdai háttérbeszélgetésén azt mondta, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) „az origója gyakorlatilag rengeteg olyan konfliktusnak, ami most meghatározza a Fővárosi Közgyűlés munkáját és hangulatát”. – A tagok csak nagyjából egy órával az ülés előtt kapják meg a rengeteg írásos anyagot, amelyek alapján dönteniük kell – fogalmazott. Szepesfalvy szerint ráadásul az FKT hivatalosan csak javaslattételi szerv, döntései mégis jelentős hatással lehetnek Budapest működésére. Holott a budapestiek erre a fővárosi képviselőket választották meg.

Ők egyáltalán nem tudják képviselni a szavazók, a választók érdekeit, ez egy fentről irányított, egyszemélyi testület valójában

– jelentette ki.

Fotó: KRULIK MARCELL

A kormány és a főváros között létrejött pénzügyi megállapodásról szólva azt mondta: első látásra jól hangzik, hogy Budapest 120 milliárd forinthoz jut.

Igen ám, de a szolidaritási hozzájárulást, amelyről korábban a Tisza Párt azt mondta, hogy elfogadhatatlan, és el kell törölni, most is be kell fizetni. Ennek összege 95,6 milliárd forintot emésztett fel a 120 milliárdból

– mutatott rá.

Kitért arra is, hogy a kerületi polgármesterek pártállástól függetlenül komolyan felháborodtak azon, hogy a kerületek feje fölött születnek olyan döntések, amelyek közvetlenül érintik saját gazdálkodásukat. – Vitézy Dávid és Karácsony Gergely a kerületek feje fölött egyezkedve az ő bevételeiket vonnák el, miközben a kerületek gyakran most is olyan feladatokat végeznek el saját pénzből, amelyik a főváros hatáskörébe tartoznak.

Jelen állapotában a Fővárosi Önkormányzat egy nagyon nagy bürokratikus vízfejként működik, ami teljesen diszfunkcionális

– jelentette ki a frakcióvezető.

Karácsony Gergely helyettese lehet Vitézy embere

Azt is megjegyezte, hogy Vitézy Dávid Gál Józsefet, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét látná szívesen a főpolgármester-helyettesi tisztségben.