Török Gábor: Kik fogják Karácsony Gergelyt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult?

A főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről kötött megállapodást elemezte Török Gábor a Törökülés legutóbbi adásában. A politológus úgy látja, hogy bár Karácsony Gergely sikerként mutathatja be Budapest csődjének elkerülését, a megállapodás komoly politikai veszteségeket is okozhatott számára. Az elemző szerint a főpolgármester különösen a kerületi politikai hátországában került nehéz helyzetbe, ami a következő önkormányzati választáson is meghatározó lehet.

Török Gábor szerint súlyos árat fizethet Karácsony Gergely a kormánnyal kötött alkuért (Forrás: Facebook)

Politikailag meggyengült Karácsony Gergely

A politológus szerint sem a Tisza-kormány, sem Karácsony Gergely nem engedhette meg magának, hogy Budapest fizetésképtelenné váljon. A megállapodás ugyanakkor Török Gábor értékelése alapján inkább a kormány számára bizonyult kedvezőnek. Az elemző úgy fogalmazott:

Lélegeztetőgépre tették a fővárost. Annyi támogatást kap Budapest, amennyi minimálisan elegendő arra, hogy ne menjen csődbe.

Török Gábor szerint a megállapodás több fontos politikai következménnyel járhat:

Budapest elkerülheti a csődöt, de az elemző szerint csak a működés fenntartásához minimálisan szükséges támogatást kapja meg.

Megmarad a szolidaritási adó, miközben nem válik szükségessé jelentős reform végrehajtása.

Karácsony Gergely politikai mozgástere szűkülhet, mivel megrendülhetett benne a kerületi szövetségeseinek bizalma.

A Tisza Párt számára kedvezőbb helyzet alakulhat ki, ha a főváros működése stabilizálódik, miközben a főpolgármester politikailag meggyengül.

Török úgy véli, a kormány ezzel elérhette, hogy Budapest működőképes maradjon, ugyanakkor a fővárosi politikai viszonyok átrendeződjenek.

Az elemző szerint a Tisza Párt számára a megállapodás hosszabb távon is előnyös lehet, különösen akkor, ha a párt a következő önkormányzati választáson a főpolgármesteri pozíció megszerzésére törekszik.