Török Gábor: Kik fogják Karácsony Gergelyt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult?

A főváros pénzügyi helyzetének rendezéséről kötött megállapodást elemezte Török Gábor a Törökülés legutóbbi adásában. A politológus úgy látja, hogy bár Karácsony Gergely sikerként mutathatja be Budapest csődjének elkerülését, a megállapodás komoly politikai veszteségeket is okozhatott számára. Az elemző szerint a főpolgármester különösen a kerületi politikai hátországában került nehéz helyzetbe, ami a következő önkormányzati választáson is meghatározó lehet.
Politikailag meggyengült Karácsony Gergely
A politológus szerint sem a Tisza-kormány, sem Karácsony Gergely nem engedhette meg magának, hogy Budapest fizetésképtelenné váljon. A megállapodás ugyanakkor Török Gábor értékelése alapján inkább a kormány számára bizonyult kedvezőnek. Az elemző úgy fogalmazott:
Lélegeztetőgépre tették a fővárost. Annyi támogatást kap Budapest, amennyi minimálisan elegendő arra, hogy ne menjen csődbe.
Török Gábor szerint a megállapodás több fontos politikai következménnyel járhat:
- Budapest elkerülheti a csődöt, de az elemző szerint csak a működés fenntartásához minimálisan szükséges támogatást kapja meg.
- Megmarad a szolidaritási adó, miközben nem válik szükségessé jelentős reform végrehajtása.
- Karácsony Gergely politikai mozgástere szűkülhet, mivel megrendülhetett benne a kerületi szövetségeseinek bizalma.
- A Tisza Párt számára kedvezőbb helyzet alakulhat ki, ha a főváros működése stabilizálódik, miközben a főpolgármester politikailag meggyengül.
Török úgy véli, a kormány ezzel elérhette, hogy Budapest működőképes maradjon, ugyanakkor a fővárosi politikai viszonyok átrendeződjenek.
Az elemző szerint a Tisza Párt számára a megállapodás hosszabb távon is előnyös lehet, különösen akkor, ha a párt a következő önkormányzati választáson a főpolgármesteri pozíció megszerzésére törekszik.
Magyar Péter és Vitézy Dávid profitálhat a megállapodásból
Török Gábor értékelése szerint a főváros és a kormány közötti alku nem jelent mindkét fél számára egyformán kedvező megoldást. Úgy látja, Karácsony Gergely politikailag meggyengült, miközben Magyar Péter és Vitézy Dávid számára új lehetőségek nyílhatnak.
Ebből a megállapodásból nem Karácsony Gergely profitált többet, hanem Vitézy Dávid és Magyar Péter
– jelentette ki a politológus.
Szerinte Vitézy Dávid már a 2024-es főpolgármester-választást követően arra készülhetett, hogy a következő alkalommal sikerül megszereznie a városvezetői pozíciót. Ha ez így van, akkor Karácsony Gergely újraválasztási lehetőségei jelentősen beszűkülhetnek, és a Tisza Párt támogatására sem feltétlenül számíthat. Ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy Vitézy továbbra is a fővárosi politikában képzeli-e el a jövőjét. Karácsony Gergely 2029-es újraindulásával kapcsolatban is komoly kétségeket fogalmazott meg:
Képzeljünk el egy 2029-es helyzetet, amikor Karácsony Gergely újra akar indulni. Kik fogják őt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult? Biztosan nem.
A fővárosi erőviszonyokat a következő években a pártok és a lehetséges jelöltek döntései is alakíthatják az elemző szerint.