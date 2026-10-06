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Megszólalt a rendőrség a videóról, amely most lázban tartja a közösségi oldalakat

Karácsony Gergely

Karácsony Gergely az ukrán-magyar meccsről: „A többit hagyjuk”

36 perce
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Budapest főpolgármestere is örül a magyar válogatott Ukrajna elleni győzelmének és a két csapat közös kiállásának. Karácsony Gergely azt írta: „Szép gesztus. A többit hagyjuk”.
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Karácsony Gergelymagyar válogatottUkrajna

„Örülök a magyar fociválogatott ukrán válogatott elleni győzelmének és a két csapat kibékülését jelző közös kiállásnak” – írta a tegnapi ukrán-magyar mérkőzésről közösségi oldalán Karácsony Gergely, hozzátéve: „Szép gesztus. A többit hagyjuk”.

Karácsony Gergely állítja, örül a magyar válogatott győzelmének(Fotó: Hatlaczki Balázs)
Karácsony Gergely állítja, örül a magyar válogatott győzelmének (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A főpolgármesterről köztudott, nem túl nagy rajongója futballnak. Ezúttal azonban úgy tűnik, még lábadozása alatt is úgy érezte, kommentálnia kell a végeredményt. „A többit hagyjuk” – fogalmazott bejegyzése végén Karácsony. A városvezető ugyan nem fejtette ki mire gondolt, de feltételezhetően a két szurkolótábor összetűzéseire utalt. 

Érdemes például felidézni azt a jelenetet, amikor a mérkőzés előtt a két csapat szokás szerint egy vonalban sorakozott, és Magyarország himnuszát játszották először.

Nem csak a stadionban, de még az M4 közvetítésében is hallható volt a magyar himnusz folyamatos kifütyülése.

A riporter, Hajdú B. István is megjegyezte a tiszteletlenséget. Az ukrán himnusz alatt aztán a magyar szurkolók válaszoltak: fütyültek és a tábor egy része háttal fordult a pályának. Az ügyet felkapta az ukrán és a magyar sajtó is.

 

 

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