Karácsony Gergely egy üveg Unicummal vészelheti át a rossz kompromisszumokat

Karácsony Gergely nem mindennapi ajándékot kapott Baranyi Krisztinától a Fővárosi Közgyűlés pénteki rendkívüli ülésén. Ferencváros polgármestere egy üveg Unicumot adott át a főpolgármesternek, miközben arról beszélt, hogy tíz éve ismeri Karácsony kompromisszumkötési szokásait, és szerinte a főpolgármester a kerület híres termékével viseli el a vállalhatatlan megállapodásokat.

Baranyi Krisztina ironikusan egy üveg Unicummal lepte meg Karácsony Gergelyt a fővárosi közgyűlésen (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Karácsony Gergely a kompromisszumok robotosa Baranyi szerint

Baranyi Krisztina a közgyűlésen arról beszélt, hogy

már tíz éve tudja, mi segíthet Karácsony Gergelynek elviselni a szerinte vállalhatatlan kompromisszumokat és rossz megállapodásokat, majd átadott neki egy üveg Unicumot.

A gesztust a jövőre nézve is indokoltnak tartotta, mondván, nem szeretné, ha a főpolgármester kifogyna az italból. Ezért a kerület nevében átadott neki egy üveggel. Karácsony megköszönte az ajándékot, majd közölte, hogy 2014 óta nem ivott Unicumot, és a jövőben sem tervezi ezt megváltoztatni. Hozzátette, hogy az apósához viszont közel áll az ital, így – amennyiben Baranyit ez nem zavarja – továbbadhatja neki az ajándékot.

A parkolási vita miatt feszült a viszony a fővárosban

A vita a főváros és a kormány közötti tárgyalásokat követően, a parkolási rendszer tervezett központosítása és a bevételek elosztása miatt robbant ki.

A pénteki rendkívüli közgyűlésen a Fidesz–KDNP előterjesztése Karácsony Gergely Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában gyakorolt döntési jogkörét korlátozta volna. A képviselők azonban nem fogadták el a napirendet, így az ülés kevesebb mint fél óra után véget ért. A kerületi polgármesterek és a főpolgármester közötti nézeteltérések rendezése egyelőre várat magára.