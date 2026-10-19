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Kardosné Gyurkó Katalin

Letette a képviselői esküt Kardosné Gyurkó Katalin, Orbán Balázs helyét veszi át a parlamentben

47 perce
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Új országgyűlési képviselő tette le esküjét a Fidesz-KDNP-ben, miután a parlament egyhangúlag igazolta mandátumát. Kardosné Gyurkó Katalin az európai parlamenti képviselőként tovább dolgozó Orbán Balázs helyét foglalja el az Országgyűlésben.
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Kardosné Gyurkó KatalinFidesz-KDNPesküOrbán Balázsországgyűlési képviselő

Az MTI beszámolója szerint hétfőn az Országgyűlés 176 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül igazolta Kardosné Gyurkó Katalin mandátumát, aki ezt követően letette a képviselői esküt. A szavazást megelőzően Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke ismertette, hogy a testület megvizsgálta a mandátumigazoláshoz szükséges dokumentumokat, és nem merült fel összeférhetetlenség. A bizottság egyhangúlag támogatta a képviselő mandátumának igazolását.

Kardosné Gyurkó Katalin
Kardosné Gyurkó Katalin korábban főleg családpolitikai és gyermekvédelmi területen tevékenykedett (Fotó: Facebook)
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Orbán Balázs helyét veszi át a Kardosné Gyurkó Katalin

Kardosné Gyurkó Katalin Orbán Balázs, a Fidesz korábbi kampányfőnöke és Orbán Viktor volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója helyét veszi át, aki politikai pályafutását az Európai Parlamentben folytatja.

Az új országgyűlési képviselő korábban elsősorban családpolitikai és gyermekvédelmi területen töltött be vezető tisztségeket:

  • 2016–2024: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke.
  • 2024–2025: a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos.
  • 2025–2026: a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.

Kardosné Gyurkó Katalin a 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként indult Pest vármegye 1. számú választókerületében, ahol a Tisza Párt jelöltje, Jelencsik József szerzett mandátumot.

A politikus végül a Fidesz–KDNP közös országos listájának 150. helyéről jutott be az Országgyűlésbe, ahol mostantól a kormánypárti frakció tagjaként folytatja munkáját.

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