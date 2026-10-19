Letette a képviselői esküt Kardosné Gyurkó Katalin, Orbán Balázs helyét veszi át a parlamentben

Orbán Balázs helyét veszi át a Kardosné Gyurkó Katalin

Kardosné Gyurkó Katalin Orbán Balázs, a Fidesz korábbi kampányfőnöke és Orbán Viktor volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója helyét veszi át, aki politikai pályafutását az Európai Parlamentben folytatja.

Az új országgyűlési képviselő korábban elsősorban családpolitikai és gyermekvédelmi területen töltött be vezető tisztségeket:

2016–2024: a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke.

2024–2025: a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos.

2025–2026: a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.

Kardosné Gyurkó Katalin a 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként indult Pest vármegye 1. számú választókerületében, ahol a Tisza Párt jelöltje, Jelencsik József szerzett mandátumot.

A politikus végül a Fidesz–KDNP közös országos listájának 150. helyéről jutott be az Országgyűlésbe, ahol mostantól a kormánypárti frakció tagjaként folytatja munkáját.