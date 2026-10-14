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Kardosné Gyurkó Katalin

Új képviselője lesz a parlamentnek: Kardosné Gyurkó Katalin megkapta Orbán Balázs helyét

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Orbán Balázs az áprilisi választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistáján szerzett mandátumot. A politikus szeptember 22-én mondott le országgyűlési képviselői helyéről, mivel a jövőben az Európai Parlamentben folytatja munkáját. A volt miniszterelnök politikai igazgatója mandátumát a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén adta ki Kardosné Gyurkó Katalinnak.
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Kardosné Gyurkó KatalinFidesz-frakcióparlamenti mandátumOrbán Balázsországgyűlési képviselő

A hatályos jogszabályok értelmében, ha az országos listán mandátumhoz jutott parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A Fidesz-KDNP a közös lista 150. helyén szereplő Kardosné Gyurkó Katalint jelölte a megüresedett mandátum betöltésére. Az NVB szerdai határozata még nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatért fordulni a Kúriához.

A Nemzeti Választási Bizottság kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak a mandátumot
Az NVB kiadta Kardosné Gyurkó Katalinnak a parlament mandátumot (Fotó: Facebook)

Kardosné Gyurkó Katalin személyében tapasztalt szakember ül be a parlamentbe

Kardosné Gyurkó Katalin hosszú évek óta meghatározó alakja a magyar közéletnek és a családpolitika területének:

  • 2010 és 2014 között a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) főtitkára,
  • 2016 és 2024 között az egyesület elnöke volt.
  • 2024 és 2025 között a generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosként dolgozott,
  • 2025 és 2026 között pedig a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos tisztségét töltötte be.

A 2026-os országgyűlési választáson a Fidesz egyéni képviselőjelöltjeként indult Pest megye 1. választókerületében, ahol végül a tiszás Jelencsik József szerzett mandátumot.

Előre tervezett helycsere a frakcióban

Az új képviselő érkezése nem érte váratlanul a közvéleményt: már a Fidesz-frakció április végi alakuló ülésekor jelezték, hogy Orbán Balázs korábbi politikai igazgató és kampányfőnök csak korlátozott ideig lesz az Országgyűlés tagja, mert még ebben az évben az Európai Parlamentbe távozik. Ezzel párhuzamosan Szekeres Pál EP-képviselő hazatér, és a hazai törvényhozásban folytatja munkáját.

Szekeres Pál szeptember 21-én tette le a képviselői esküt a magyar parlamentben, azonban nem Orbán Balázs, hanem az augusztus 20-án mandátumáról lemondott korábbi beruházási miniszter, Lázár János helyét foglalta el. 

 

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