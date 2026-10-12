Zelenszkij aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását

Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ukrán parlament hétfőn elfogadta az oktatási törvény módosítását. A miniszterelnök szerint a jogszabály jelentős könnyítést hozhat a kárpátaljai magyar gyermekek számára az anyanyelvük használatában.

Magyar Péter arról számolt be, hogy Zelenszkij aláírta a kárpátaljai magyarokat is érintő nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvénymódosítást (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a módosítás