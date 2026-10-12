Zelenszkij aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását

Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ukrán parlament hétfőn elfogadta az oktatási törvény módosítását. A miniszterelnök szerint a jogszabály jelentős könnyítést hozhat a kárpátaljai magyar gyermekek számára az anyanyelvük használatában.
Magyar Péter a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a módosítás
alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján”.
Nem csak Kárpátalja miatt lényeges a döntés, hanem az uniós klaszterek miatt is
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az ukrán törvényhozás 450 képviselőjéből 266-an támogatták a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás kiterjesztéséről szóló módosítást. A jogszabály elfogadása nemcsak a kisebbségi oktatás szempontjából jelentős, hanem Ukrajna európai uniós integrációjára is hatással lehet.
Magyarország ugyanis a múlt héten jelezte, hogy amennyiben az ukrán parlament jóváhagyja a nemzetiségi kisebbségek oktatási jogainak bővítését, nem akadályozza az uniós csatlakozási tárgyalások következő, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdését.
A mostani döntés így elősegítheti a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását. A tényleges előrelépés ugyanakkor a további uniós eljárásoktól is függ.