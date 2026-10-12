Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor a Bayer Show-ban értékeli a választás óta eltelt fél évet – élőben az Origón!

Rendkívüli

Lemondott Borkai Zsolt: nem akar tovább statiszta lenni

Kárpátalja

Zelenszkij aláírta az ukrán oktatási törvény módosítását

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását érintő törvénymódosítást, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is aláírt – számolt be róla Magyar Péter. A döntés a kárpátaljai magyar gyermekek oktatási jogait is érinti, és elősegítheti Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kárpátaljauniós csatlakozáskisebbségi jogZelenszkijukrán oktatási törvényMagyar Péterklaszter

Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy az ukrán parlament hétfőn elfogadta az oktatási törvény módosítását. A miniszterelnök szerint a jogszabály jelentős könnyítést hozhat a kárpátaljai magyar gyermekek számára az anyanyelvük használatában. 

Kárpátalja
Magyar Péter arról számolt be, hogy Zelenszkij aláírta a kárpátaljai magyarokat is érintő nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatásáról szóló törvénymódosítást (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter a bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a módosítás 

alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján”.

Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást

Nem csak Kárpátalja miatt lényeges a döntés, hanem az uniós klaszterek miatt is

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az ukrán törvényhozás 450 képviselőjéből 266-an támogatták a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatás kiterjesztéséről szóló módosítást. A jogszabály elfogadása nemcsak a kisebbségi oktatás szempontjából jelentős, hanem Ukrajna európai uniós integrációjára is hatással lehet.

Magyarország ugyanis a múlt héten jelezte, hogy amennyiben az ukrán parlament jóváhagyja a nemzetiségi kisebbségek oktatási jogainak bővítését, nem akadályozza az uniós csatlakozási tárgyalások következő, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdését.

A mostani döntés így elősegítheti a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását. A tényleges előrelépés ugyanakkor a további uniós eljárásoktól is függ.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!