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A céges számlázás újbóli engedélyezésével olyan adózási konstrukciók is ismét vonzóvá válhatnak, amelyek munkaviszonyokat válthatnak ki vállalkozói szerződésekkel. A kata tervezett változtatása jelentős adóelőnyt kínálhat, a Niveus szerint azonban a színlelt foglalkoztatás kockázata is újra felmerülhet.
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színlelt foglalkoztatásniveusbagdi lajoskatanavvállalkozó

Jövő évtől a katások ismét számlázhatnának cégeknek és más szervezeteknek. A kata szabályainak tervezett módosítása jelentős adóelőnyt kínálhat a vállalkozóknak, ugyanakkor a Niveus tanácsadó cég arra figyelmeztet, hogy a változás a színlelt foglalkoztatás veszélyét is felerősíti. A tervezet ugyan több korlátozást tartalmaz a visszaélések megakadályozására, ezek azonban nem zárnak ki minden kockázatos konstrukciót.

A kata változása növelheti a színlelt foglalkozatást
A kata változása növelheti a színlelt foglalkoztatást (Fotó: Darnay Katalin)

A kata adóelőnye miatt ismét megjelenhet a színlelt foglalkoztatás

A tervezet alapján a céges bevételeket 15 százalékos adó terhelné, amelybe a tételes kata összege is beszámítható. A Niveus számításai szerint egy főállású katásnál évi nyolcmillió forintos céges bevételig nem keletkezne további tényleges adófizetés a céges bevétel után.

Ez olyan konstrukciókat is újra vonzóvá tehet, amelyeknél valójában munkaviszonyt váltanak ki vállalkozói szerződéssel

– mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A színlelt foglalkoztatás lényege, hogy a felek vállalkozói szerződést kötnek, miközben a munkavégzés tényleges körülményei inkább munkaviszonyra utalnak.

Ez a cégeknek és a vállalkozóknak is kedvezőnek tűnhet az alacsonyabb közterhek miatt, egy ellenőrzés során azonban a hatóság a szerződés elnevezése helyett a tényleges működést vizsgálja. A tervezet korlátokkal próbálja elejét venni az ilyen megoldásoknak:

  • a katás nem szerezhet bevételt a jelenlegi munkáltatójától, és a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapban a korábbi munkáltatójától, annak jogutódjától vagy kapcsolt vállalkozásától sem,
  • emellett megszűnne a kataalanyiság, ha az éves bevétel legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származna.

A korlátozások ellenére más esetekben továbbra is felmerülhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.

A NAV a munkavégzés körülményeit is vizsgálhatja

Egy adóellenőrzés során nem önmagában az számít, hogy a felek vállalkozói szerződést írtak alá. A NAV többek között azt is vizsgálhatja, hogy

  • a megrendelő utasíthatja és ellenőrizheti-e a vállalkozót,
  • ki határozza meg a munkavégzés helyét és idejét,
  • fennáll-e személyes munkavégzési kötelezettség, illetve
  • mennyire rendszeres a tevékenység,
  • a vállalkozó a saját eszközeit használja-e, és
  • valóban viseli-e a tevékenység gazdasági kockázatát.

Ha a konstrukció a gyakorlatban munkaviszonyt takar, a cégnél

  • utólagos közteherfizetés,
  • adóhiány,
  • késedelmi pótlék és
  • bírság

is felmerülhet.

Bagdi Lajos szerint

a kockázat különösen a szellemi munkakörökben lehet jelentős.

Az IT-szektorban, az adminisztrációban, a könyvelésben és a marketingben is előfordulhatnak olyan munkavégzési formák, amelyeknél különösen fontos tisztázni, hogy valódi vállalkozói tevékenységről vagy ténylegesen munkaviszonyról van-e szó.

A kata az átalányadózókat is váltásra ösztönözheti

A tervezet egy másik fontos eleme, hogy az is katára válthatna, aki ugyanarra az évre korábban már az átalányadózást választotta. A kataalanyiság a bejelentést követő hónap első napján kezdődhetne meg.

Az átalányadózásról való áttérés azonban nem minden vállalkozónak érné meg automatikusan. A döntésnél számít

  • az éves bevétel,
  • a tevékenységhez kapcsolódó költséghányad, hogy
  • fő- vagy mellékállású vállalkozóról van-e szó, valamint az is, hogy
  • a bevétel mekkora része származik cégektől.

A kata egyszerűsége sok vállalkozó számára vonzóvá teheti az adónemet, és akár több tízezer új adóalany megjelenéséhez is vezethet.

 

Kata adózás 2027
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