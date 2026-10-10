Jövő évtől a katások ismét számlázhatnának cégeknek és más szervezeteknek. A kata szabályainak tervezett módosítása jelentős adóelőnyt kínálhat a vállalkozóknak, ugyanakkor a Niveus tanácsadó cég arra figyelmeztet, hogy a változás a színlelt foglalkoztatás veszélyét is felerősíti. A tervezet ugyan több korlátozást tartalmaz a visszaélések megakadályozására, ezek azonban nem zárnak ki minden kockázatos konstrukciót.

A kata változása növelheti a színlelt foglalkoztatást (Fotó: Darnay Katalin)

A kata adóelőnye miatt ismét megjelenhet a színlelt foglalkoztatás

A tervezet alapján a céges bevételeket 15 százalékos adó terhelné, amelybe a tételes kata összege is beszámítható. A Niveus számításai szerint egy főállású katásnál évi nyolcmillió forintos céges bevételig nem keletkezne további tényleges adófizetés a céges bevétel után.

Ez olyan konstrukciókat is újra vonzóvá tehet, amelyeknél valójában munkaviszonyt váltanak ki vállalkozói szerződéssel

– mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A színlelt foglalkoztatás lényege, hogy a felek vállalkozói szerződést kötnek, miközben a munkavégzés tényleges körülményei inkább munkaviszonyra utalnak.

Ez a cégeknek és a vállalkozóknak is kedvezőnek tűnhet az alacsonyabb közterhek miatt, egy ellenőrzés során azonban a hatóság a szerződés elnevezése helyett a tényleges működést vizsgálja. A tervezet korlátokkal próbálja elejét venni az ilyen megoldásoknak:

a katás nem szerezhet bevételt a jelenlegi munkáltatójától, és a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapban a korábbi munkáltatójától, annak jogutódjától vagy kapcsolt vállalkozásától sem,

emellett megszűnne a kataalanyiság, ha az éves bevétel legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származna.

A korlátozások ellenére más esetekben továbbra is felmerülhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.

A NAV a munkavégzés körülményeit is vizsgálhatja

Egy adóellenőrzés során nem önmagában az számít, hogy a felek vállalkozói szerződést írtak alá. A NAV többek között azt is vizsgálhatja, hogy

a megrendelő utasíthatja és ellenőrizheti-e a vállalkozót,

ki határozza meg a munkavégzés helyét és idejét,

fennáll-e személyes munkavégzési kötelezettség, illetve

mennyire rendszeres a tevékenység,

a vállalkozó a saját eszközeit használja-e, és

valóban viseli-e a tevékenység gazdasági kockázatát.

Ha a konstrukció a gyakorlatban munkaviszonyt takar, a cégnél

utólagos közteherfizetés,

adóhiány,

késedelmi pótlék és

bírság

is felmerülhet.