Jövő évtől a katások ismét számlázhatnának cégeknek és más szervezeteknek. A kata szabályainak tervezett módosítása jelentős adóelőnyt kínálhat a vállalkozóknak, ugyanakkor a Niveus tanácsadó cég arra figyelmeztet, hogy a változás a színlelt foglalkoztatás veszélyét is felerősíti. A tervezet ugyan több korlátozást tartalmaz a visszaélések megakadályozására, ezek azonban nem zárnak ki minden kockázatos konstrukciót.
A kata adóelőnye miatt ismét megjelenhet a színlelt foglalkoztatás
A tervezet alapján a céges bevételeket 15 százalékos adó terhelné, amelybe a tételes kata összege is beszámítható. A Niveus számításai szerint egy főállású katásnál évi nyolcmillió forintos céges bevételig nem keletkezne további tényleges adófizetés a céges bevétel után.
Ez olyan konstrukciókat is újra vonzóvá tehet, amelyeknél valójában munkaviszonyt váltanak ki vállalkozói szerződéssel
– mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A színlelt foglalkoztatás lényege, hogy a felek vállalkozói szerződést kötnek, miközben a munkavégzés tényleges körülményei inkább munkaviszonyra utalnak.
Ez a cégeknek és a vállalkozóknak is kedvezőnek tűnhet az alacsonyabb közterhek miatt, egy ellenőrzés során azonban a hatóság a szerződés elnevezése helyett a tényleges működést vizsgálja. A tervezet korlátokkal próbálja elejét venni az ilyen megoldásoknak:
- a katás nem szerezhet bevételt a jelenlegi munkáltatójától, és a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapban a korábbi munkáltatójától, annak jogutódjától vagy kapcsolt vállalkozásától sem,
- emellett megszűnne a kataalanyiság, ha az éves bevétel legalább fele ugyanattól a cégtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származna.
A korlátozások ellenére más esetekben továbbra is felmerülhet a színlelt foglalkoztatás gyanúja.
A NAV a munkavégzés körülményeit is vizsgálhatja
Egy adóellenőrzés során nem önmagában az számít, hogy a felek vállalkozói szerződést írtak alá. A NAV többek között azt is vizsgálhatja, hogy
- a megrendelő utasíthatja és ellenőrizheti-e a vállalkozót,
- ki határozza meg a munkavégzés helyét és idejét,
- fennáll-e személyes munkavégzési kötelezettség, illetve
- mennyire rendszeres a tevékenység,
- a vállalkozó a saját eszközeit használja-e, és
- valóban viseli-e a tevékenység gazdasági kockázatát.
Ha a konstrukció a gyakorlatban munkaviszonyt takar, a cégnél
- utólagos közteherfizetés,
- adóhiány,
- késedelmi pótlék és
- bírság
is felmerülhet.
Bagdi Lajos szerint
a kockázat különösen a szellemi munkakörökben lehet jelentős.
Az IT-szektorban, az adminisztrációban, a könyvelésben és a marketingben is előfordulhatnak olyan munkavégzési formák, amelyeknél különösen fontos tisztázni, hogy valódi vállalkozói tevékenységről vagy ténylegesen munkaviszonyról van-e szó.
A kata az átalányadózókat is váltásra ösztönözheti
A tervezet egy másik fontos eleme, hogy az is katára válthatna, aki ugyanarra az évre korábban már az átalányadózást választotta. A kataalanyiság a bejelentést követő hónap első napján kezdődhetne meg.
Az átalányadózásról való áttérés azonban nem minden vállalkozónak érné meg automatikusan. A döntésnél számít
- az éves bevétel,
- a tevékenységhez kapcsolódó költséghányad, hogy
- fő- vagy mellékállású vállalkozóról van-e szó, valamint az is, hogy
- a bevétel mekkora része származik cégektől.
A kata egyszerűsége sok vállalkozó számára vonzóvá teheti az adónemet, és akár több tízezer új adóalany megjelenéséhez is vezethet.