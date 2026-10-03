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„Húsba vágó lehet a változás” – megszólaltak a taxisok a KATA emeléséről

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A taxisok szerint a magasabb adóteher komoly kihívást jelenthet, különösen Budapesten, ahol a hatósági tarifa miatt azt nem tudják automatikusan beépíteni a viteldíjakba. Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán az Origónak arról beszélt, hogy a KATA emelése akkor lehet elfogadható, ha cserébe javul a vállalkozók társadalombiztosítási és nyugdíjhelyzete.
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Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az Origónak elmondta, hogy a jelenlegi havi 50 ezer forintos KATA hosszú évek óta nem emelkedett, ezért az összeg változására számítani lehet. A taxisok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a kedvező adózás mellett alacsonyabb a táppénz és a nyugdíj számítási alapja, ezért egy magasabb befizetésnek szerintük csak akkor lenne értelme, ha az magasabb jogosultságokat is eredményezne.

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Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a KATA emelése komoly terhet jelenthet a taxisoknak  Fotó: Mediaworks

A KATA emelése a taxisoknak is komoly teher lehet

Az Országos Taxis Szövetség elnöke az Origo megkeresésére úgy fogalmazott, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítására vonatkozó javaslat

elég széles lehetőséget biztosít a rendeletalkotásnak a KATA szabályainak és kereteinek módosítására”.

A szervezet szerint a jelenlegi havi 50 ezer forintos összeg hosszú évek óta változatlan, ezért az biztosan változni fog. A taxisok szerint ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi befizetés mellett milyen ellátásokra számíthatnak a vállalkozók. Az Országos Taxis Szövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a katások esetében alacsonyabb a táppénz és a nyugdíjalap is. Ez különösen azok számára jelenthet problémát, akik már közel vannak a nyugdíjhoz. A szövetség szerint nekik eddig is választaniuk kellett: vagy saját megtakarítással készültek a későbbi időszakra, vagy önként más adózási formát választottak.

A KATA tervezett átalakításának egyik kormányzati indoka éppen a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságának rendezése. A jelenlegi tervek szerint a havi tételes adót megemelnék, miközben szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé az adózási formát, és a bevételi határ is 19 millió forintra emelkedne.

A taxisok számára azonban az adóemelés azért is érzékeny kérdés, mert a költségnövekedést nem tudják minden esetben egyszerűen áthárítani az utasokra. Budapesten ugyanis hatóságilag rögzített tarifával dolgoznak.

A Világgazdaságnak Metál Zoltán korábban úgy fogalmazott, hogy minden további költségnövekedés „igencsak húsba vágó” lehet. A fővárosi taxisok mintegy kétharmada Budapesten dolgozik, ezért a változás különösen széles kört érinthet. A szövetség az Origónak azt is jelezte: minden áremelésnek nagy a kockázata, különösen ingadozó gazdasági környezetben. 

Egy esetleges adóemelés terheit a vállalkozások viselik, amit többletmunkával próbálhatnak ellensúlyozni.

 

A taxisok szerint nem mindegy, mit kapnak a magasabb befizetésért

A KATA átalakításának egyik kulcskérdése a taxisok szerint az, hogy a magasabb havi befizetés milyen jogosultságokat eredményez. A szövetség szerint a társadalombiztosítási helyzet és a későbbi nyugdíj szempontjából is érdemi változásra lenne szükség. A jelenlegi rendszerben a havi 50 ezer forintos KATA mellett az ellátások számítási alapja 108 ezer forint. Az Országos Taxis Szövetség szerint ezért a változtatásnál nem lehet kizárólag azt nézni, hogy mennyivel nő a havi befizetés, azt is figyelembe kell venni, hogy mit jelent ez a vállalkozók számára hosszabb távon.

A kormány tervei szerint a KATA ismét szélesebb körben lenne elérhető, így a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is bekerülhetnének a rendszerbe, valamint újra lehetőség nyílhatna arra, hogy a katások cégeknek és szervezeteknek is számlázzanak.

A 19 milliós bevételi határ is fontos a taxisoknak

A tervezett változások között szerepel, hogy az éves bevételi határt a jelenlegi 18 millió forintról 19 millióra emelnék. A taxisok szerint azonban kérdéses, hogy ez elegendő mozgásteret biztosít-e a szakmának.

Metál Zoltán szerint egy főállású taxis a magasabb tarifák mellett viszonylag gyorsan elérheti ezt az éves árbevételt, miközben korántsem marad ennyi a vállalkozó zsebében. Az üzemanyag, az autó fenntartása, a biztosítások és egyéb költségek jelentős részt visznek el a bevételből. A szövetség ezért a jelenlegi tarifák és költségek mellett 

20–22 millió forintos éves határt tartana indokoltnak.

Több millió forintra lehet szükség a taxizás elkezdéséhez

A KATA szélesebb körű elérhetősége önmagában a taxisok szerint nem feltétlenül jelentene tömeges piacra lépést. A taxizás ugyanis jelentős induló költséggel jár. Metál Zoltán szerint

egy kezdőnek vagy a szakmába visszatérő vállalkozónak ma már 7–10 millió forintos befektetéssel is számolnia kell. Ebben az összegben az autó és a működéshez szükséges feltételek megteremtése is komoly terhet jelenthet.

Az Országos Taxis Szövetség szerint ezért a KATA átalakítása önmagában nem fogja tömegesen új szereplőkkel bővíteni a taxispiacot. A részletszabályokról egyelőre nem kezdődött egyeztetés a taxisok szakmai érdekképviseletével. Az Országos Taxis Szövetség ugyanakkor jelezte, hogy nyitott a párbeszédre, ha a kormány megkeresi őket.

 

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