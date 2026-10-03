„Húsba vágó lehet a változás” – megszólaltak a taxisok a KATA emeléséről

Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az Origónak elmondta, hogy a jelenlegi havi 50 ezer forintos KATA hosszú évek óta nem emelkedett, ezért az összeg változására számítani lehet. A taxisok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a kedvező adózás mellett alacsonyabb a táppénz és a nyugdíj számítási alapja, ezért egy magasabb befizetésnek szerintük csak akkor lenne értelme, ha az magasabb jogosultságokat is eredményezne.

Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a KATA emelése komoly terhet jelenthet a taxisoknak Fotó: Mediaworks

A KATA emelése a taxisoknak is komoly teher lehet

Az Országos Taxis Szövetség elnöke az Origo megkeresésére úgy fogalmazott, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának átalakítására vonatkozó javaslat

elég széles lehetőséget biztosít a rendeletalkotásnak a KATA szabályainak és kereteinek módosítására”.

A szervezet szerint a jelenlegi havi 50 ezer forintos összeg hosszú évek óta változatlan, ezért az biztosan változni fog. A taxisok szerint ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi befizetés mellett milyen ellátásokra számíthatnak a vállalkozók. Az Országos Taxis Szövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a katások esetében alacsonyabb a táppénz és a nyugdíjalap is. Ez különösen azok számára jelenthet problémát, akik már közel vannak a nyugdíjhoz. A szövetség szerint nekik eddig is választaniuk kellett: vagy saját megtakarítással készültek a későbbi időszakra, vagy önként más adózási formát választottak.

A KATA tervezett átalakításának egyik kormányzati indoka éppen a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságának rendezése. A jelenlegi tervek szerint a havi tételes adót megemelnék, miközben szélesebb kör számára tennék ismét elérhetővé az adózási formát, és a bevételi határ is 19 millió forintra emelkedne.

A taxisok számára azonban az adóemelés azért is érzékeny kérdés, mert a költségnövekedést nem tudják minden esetben egyszerűen áthárítani az utasokra. Budapesten ugyanis hatóságilag rögzített tarifával dolgoznak.

A Világgazdaságnak Metál Zoltán korábban úgy fogalmazott, hogy minden további költségnövekedés „igencsak húsba vágó” lehet. A fővárosi taxisok mintegy kétharmada Budapesten dolgozik, ezért a változás különösen széles kört érinthet. A szövetség az Origónak azt is jelezte: minden áremelésnek nagy a kockázata, különösen ingadozó gazdasági környezetben.

Egy esetleges adóemelés terheit a vállalkozások viselik, amit többletmunkával próbálhatnak ellensúlyozni.

A taxisok szerint nem mindegy, mit kapnak a magasabb befizetésért

A KATA átalakításának egyik kulcskérdése a taxisok szerint az, hogy a magasabb havi befizetés milyen jogosultságokat eredményez. A szövetség szerint a társadalombiztosítási helyzet és a későbbi nyugdíj szempontjából is érdemi változásra lenne szükség. A jelenlegi rendszerben a havi 50 ezer forintos KATA mellett az ellátások számítási alapja 108 ezer forint. Az Országos Taxis Szövetség szerint ezért a változtatásnál nem lehet kizárólag azt nézni, hogy mennyivel nő a havi befizetés, azt is figyelembe kell venni, hogy mit jelent ez a vállalkozók számára hosszabb távon.