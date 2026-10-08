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„Nem is érdemes pénzt keresni!” – záporoznak a panaszok a kata emelése miatt, van olyan kisvállalkozó, aki máris áremelést tervez

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Magyar Péter bejelentése után sok kritikus hang szólalt meg a tervezett adóemelés miatt. A kommentelők szerint a kata drágulása újabb terhet ró a kisvállalkozókra, áremelésre kényszerítheti a szolgáltatókat, és tovább erősítheti a feketegazdaságot.
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A jelenlegi katások havi terhe 2027-ben 75 ezer, 2028-tól pedig 100 ezer forintra nőhet, miközben a rendszerbe új vállalkozói körök is bekerülhetnek. 

Magyar Péter bejelentette a kata emelését, a tervezett változás azonban komoly kritikákat váltott ki a kisvállalkozók körében (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter bejelentette a kata emelését, a tervezett változás azonban komoly kritikákat váltott ki a kisvállalkozók körében (Fotó: Havran Zoltán)

Vannak olyan kisvállalkozások, amelyek már jelezték is, hogy az adóterhek növekedése miatt megemelik szolgáltatásuk árait. Egy szépségiparban dolgozó vállalkozó közösségi oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áremelésről és annak okáról, s azt írta, decemberben már meg is osztja vendégeivel az új árlistát.

Felháborodtak a kommentelők a kata emelése miatt

A kata emelése a kommentelők körében is komoly felháborodást váltott ki, többen áremeléstől, a kisvállalkozások ellehetetlenülésétől és a feketegazdaság erősödésétől tartanak. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a magasabb tételes adó különösen a kisebb bevételű, kezdő vállalkozásokat sújthatja. Egy kommentelő szerint 

bevételalapú, többsávos adórendszerre lenne szükség, amely a vállalkozások és a fizetések esetében is a tényleges teherbíró képességet venné figyelembe.

Szerinte a kezdő vállalkozóknak türelmi időt és kedvezményt kellene biztosítani, miközben az adócsalókkal szemben kellene szigorúbban fellépni. A hozzászóló saját példáján keresztül azt is hangsúlyozta, hogy egyesek számára a vállalkozás nem választás.

Egy másik kommentelő szintén a kezdő vállalkozók helyzetét emelte ki.

Kezdő vállalkozásoknak türelmi időt és kedvezményt kellene adni. A KATA fizetési kötelezettség már a bejelentés hónapjától fennáll, amikor még kb bevétel sincs. Ezt valahogy figyelembe kellene venni”

– írta.

Volt, aki a Tisza korábbi adócsökkentési ígéreteit kérte számon:

a tisza programjában az adócsökkentésről zagyváltak.”

Egy fodrász szerint a magasabb terhet nem tudják majd kigazdálkodni:

Tönkreteszik a kisiparosokat! Úgy tűnik ez a cél, mindennek folyamatosan emelkedik az ára és most még ez is! Fodrászként mondom, nem tudunk akkora áremelést csinálni, hogy ennyivel többet fizessünk még a 75.000.- is sok a 100.000.- meg egyszerűen lehetetlen !!!”

Más röviden így értékelte a helyzetet:

Nem érdemes pénzt keresni..”

Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb adóteher tovább nehezítheti a tisztességesen működő szolgáltatók helyzetét. Mint írta, a szépségiparban rengetegen dolgoznak feketén, megfelelő szakmai képzettség nélkül, a közösségi médiából ellesett tudással, miközben az adózó vállalkozóknak a kata mellett helybérlettel, minőségi alapanyagokkal, rezsivel, utazással, továbbképzésekkel és reklámmal is számolniuk kell.

 Szerinte így a becsületesen működő vállalkozóknak egyre nehezebb megélniük.

A most ismertetett tervek szerint a jelenlegi főállású katások 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban pedig havi 100 ezer forintot fizetnének, miközben a rendszerbe visszakerülhetnének többek között a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták, illetve ismét lehetőség nyílhatna a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázásra is.

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Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak korábban elmondta: a magasabb fix összeg az alacsonyabb bevételű vállalkozókat arányaiban jobban terhelheti, és 

az áremelések mellett akár a feketegazdaságra is hatással lehet.

Az Országos Taxis Szövetség szintén arról beszélt az Origónak, hogy a magasabb adóteher komoly kihívást jelenthet, és minden áremelésnek kockázata van. 

Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet egy csalódott tiszás szavazó véleményére. A fiatal férfi egy videót töltött fel közösségi oldalára amelyben hosszasan kritizálta az új kata-tervezetet. Kijelentette: „Mivel új miniszterelnök lett, remélem, hogy az ország még jobb lesz. Hadd legyen még jobb. Ezt mondtam. Én most csak úgy érzem, ezzel csak rosszabb lesz.” 

 

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