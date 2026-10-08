„Nem is érdemes pénzt keresni!” – záporoznak a panaszok a kata emelése miatt, van olyan kisvállalkozó, aki máris áremelést tervez

A jelenlegi katások havi terhe 2027-ben 75 ezer, 2028-tól pedig 100 ezer forintra nőhet, miközben a rendszerbe új vállalkozói körök is bekerülhetnek.
Vannak olyan kisvállalkozások, amelyek már jelezték is, hogy az adóterhek növekedése miatt megemelik szolgáltatásuk árait. Egy szépségiparban dolgozó vállalkozó közösségi oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áremelésről és annak okáról, s azt írta, decemberben már meg is osztja vendégeivel az új árlistát.
Felháborodtak a kommentelők a kata emelése miatt
A kata emelése a kommentelők körében is komoly felháborodást váltott ki, többen áremeléstől, a kisvállalkozások ellehetetlenülésétől és a feketegazdaság erősödésétől tartanak. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a magasabb tételes adó különösen a kisebb bevételű, kezdő vállalkozásokat sújthatja. Egy kommentelő szerint
bevételalapú, többsávos adórendszerre lenne szükség, amely a vállalkozások és a fizetések esetében is a tényleges teherbíró képességet venné figyelembe.
Szerinte a kezdő vállalkozóknak türelmi időt és kedvezményt kellene biztosítani, miközben az adócsalókkal szemben kellene szigorúbban fellépni. A hozzászóló saját példáján keresztül azt is hangsúlyozta, hogy egyesek számára a vállalkozás nem választás.
Egy másik kommentelő szintén a kezdő vállalkozók helyzetét emelte ki.
Kezdő vállalkozásoknak türelmi időt és kedvezményt kellene adni. A KATA fizetési kötelezettség már a bejelentés hónapjától fennáll, amikor még kb bevétel sincs. Ezt valahogy figyelembe kellene venni”
– írta.
Volt, aki a Tisza korábbi adócsökkentési ígéreteit kérte számon:
a tisza programjában az adócsökkentésről zagyváltak.”
Egy fodrász szerint a magasabb terhet nem tudják majd kigazdálkodni:
Tönkreteszik a kisiparosokat! Úgy tűnik ez a cél, mindennek folyamatosan emelkedik az ára és most még ez is! Fodrászként mondom, nem tudunk akkora áremelést csinálni, hogy ennyivel többet fizessünk még a 75.000.- is sok a 100.000.- meg egyszerűen lehetetlen !!!”
Más röviden így értékelte a helyzetet:
Nem érdemes pénzt keresni..”
Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb adóteher tovább nehezítheti a tisztességesen működő szolgáltatók helyzetét. Mint írta, a szépségiparban rengetegen dolgoznak feketén, megfelelő szakmai képzettség nélkül, a közösségi médiából ellesett tudással, miközben az adózó vállalkozóknak a kata mellett helybérlettel, minőségi alapanyagokkal, rezsivel, utazással, továbbképzésekkel és reklámmal is számolniuk kell.
Szerinte így a becsületesen működő vállalkozóknak egyre nehezebb megélniük.
A most ismertetett tervek szerint a jelenlegi főállású katások 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban pedig havi 100 ezer forintot fizetnének, miközben a rendszerbe visszakerülhetnének többek között a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták, illetve ismét lehetőség nyílhatna a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázásra is.
Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak korábban elmondta: a magasabb fix összeg az alacsonyabb bevételű vállalkozókat arányaiban jobban terhelheti, és
az áremelések mellett akár a feketegazdaságra is hatással lehet.
Az Országos Taxis Szövetség szintén arról beszélt az Origónak, hogy a magasabb adóteher komoly kihívást jelenthet, és minden áremelésnek kockázata van.
Deák Dániel politikai elemző is felhívta a figyelmet egy csalódott tiszás szavazó véleményére. A fiatal férfi egy videót töltött fel közösségi oldalára amelyben hosszasan kritizálta az új kata-tervezetet. Kijelentette: „Mivel új miniszterelnök lett, remélem, hogy az ország még jobb lesz. Hadd legyen még jobb. Ezt mondtam. Én most csak úgy érzem, ezzel csak rosszabb lesz.”