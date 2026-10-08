„Nem is érdemes pénzt keresni!” – záporoznak a panaszok a kata emelése miatt, van olyan kisvállalkozó, aki máris áremelést tervez

A jelenlegi katások havi terhe 2027-ben 75 ezer, 2028-tól pedig 100 ezer forintra nőhet, miközben a rendszerbe új vállalkozói körök is bekerülhetnek.

Magyar Péter bejelentette a kata emelését, a tervezett változás azonban komoly kritikákat váltott ki a kisvállalkozók körében (Fotó: Havran Zoltán)

Vannak olyan kisvállalkozások, amelyek már jelezték is, hogy az adóterhek növekedése miatt megemelik szolgáltatásuk árait. Egy szépségiparban dolgozó vállalkozó közösségi oldalán tájékoztatta ügyfeleit az áremelésről és annak okáról, s azt írta, decemberben már meg is osztja vendégeivel az új árlistát.

Felháborodtak a kommentelők a kata emelése miatt

A kata emelése a kommentelők körében is komoly felháborodást váltott ki, többen áremeléstől, a kisvállalkozások ellehetetlenülésétől és a feketegazdaság erősödésétől tartanak. A legtöbben azt kifogásolták, hogy a magasabb tételes adó különösen a kisebb bevételű, kezdő vállalkozásokat sújthatja. Egy kommentelő szerint

bevételalapú, többsávos adórendszerre lenne szükség, amely a vállalkozások és a fizetések esetében is a tényleges teherbíró képességet venné figyelembe.

Szerinte a kezdő vállalkozóknak türelmi időt és kedvezményt kellene biztosítani, miközben az adócsalókkal szemben kellene szigorúbban fellépni. A hozzászóló saját példáján keresztül azt is hangsúlyozta, hogy egyesek számára a vállalkozás nem választás.

Egy másik kommentelő szintén a kezdő vállalkozók helyzetét emelte ki.

Kezdő vállalkozásoknak türelmi időt és kedvezményt kellene adni. A KATA fizetési kötelezettség már a bejelentés hónapjától fennáll, amikor még kb bevétel sincs. Ezt valahogy figyelembe kellene venni”

– írta.

Volt, aki a Tisza korábbi adócsökkentési ígéreteit kérte számon:

a tisza programjában az adócsökkentésről zagyváltak.”

Egy fodrász szerint a magasabb terhet nem tudják majd kigazdálkodni:

Tönkreteszik a kisiparosokat! Úgy tűnik ez a cél, mindennek folyamatosan emelkedik az ára és most még ez is! Fodrászként mondom, nem tudunk akkora áremelést csinálni, hogy ennyivel többet fizessünk még a 75.000.- is sok a 100.000.- meg egyszerűen lehetetlen !!!”

Más röviden így értékelte a helyzetet:

Nem érdemes pénzt keresni..”

Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a magasabb adóteher tovább nehezítheti a tisztességesen működő szolgáltatók helyzetét. Mint írta, a szépségiparban rengetegen dolgoznak feketén, megfelelő szakmai képzettség nélkül, a közösségi médiából ellesett tudással, miközben az adózó vállalkozóknak a kata mellett helybérlettel, minőségi alapanyagokkal, rezsivel, utazással, továbbképzésekkel és reklámmal is számolniuk kell.

Szerinte így a becsületesen működő vállalkozóknak egyre nehezebb megélniük.

A most ismertetett tervek szerint a jelenlegi főállású katások 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban pedig havi 100 ezer forintot fizetnének, miközben a rendszerbe visszakerülhetnének többek között a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták, illetve ismét lehetőség nyílhatna a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázásra is.