„Ezt dobjátok ki a p…csába, és álljatok neki újra” – még a tiszás influenszer is kiakadt az új katán

„Megpróbáltam elolvasni az új kata szabályait, és nagyjából ott engedtem el, amikor már az volt, hogy ennyi milliós bevételig ennyi, afölött annyi százalék, kivéve ha a bevételed ennyi százaléka innen jön, akkor más, de abból még levonható ez, viszont ha a volt munkáltatódnak számlázol, akkor megint valami más” – jegyezte meg az új kata-törvény kapcsán Tibi atya. A közismerten tiszás influenszer bejegyzésében hozzátette: „biztos érthető annak, aki napi nyolc órában adójogszabályokat olvas, de egy átlagos ember szerintem a harmadik bekezdés után felhívja a könyvelőjét.”

Keményen beleállt az új kata törvénytervezetébe Tibi atya. A közismerten tiszás influenszer szerint nehezen átlátható az átalakított adózási forma és nehezíti a kisvállalkozók helyzetét (Forrás: Pexels)

Emlékezetes, a Tisza Párt egyik választási ígérete volt a kata, azaz a kisadózó vállalkozók tételes adójának visszavezetése. Ennél az egyszerűsített adózási formánál a vállalkozó több adó és járulék helyett havi tételes adót fizet. Magyar Péter miniszterelnök kedden jelentette be a változtatást, miszerint az új rendszerben a főállású katások 2027-ben havi 100 ezer, a mellékállásúak 50 ezer forint tételes adót fizetnek. Ismét lehet majd cégeknek és más szervezeteknek számlázni: az ebből származó bevételt 15 százalékos adó terheli, amelybe beszámít a megfizetett tételes kata. Egy egész évben működő, havi 100 ezer forint katát fizető főállású vállalkozónál ezért évi 8 millió forint céges bevétel felett keletkezik tényleges további adófizetési kötelezettség. Az éves bevételi határ 18 millióról 22 millió forintra emelkedik.

Miért nem lehet egyszer egy tényleg egyszerű kisvállalkozói adót csinálni? Legyen egy normális éves bevételi plafon, fizess havonta X forintot, vezesd a bevételeidet, aztán kész

– tette fel a kérdést Tibi atya, hosszasan kritizálva a törvénytervezet átláthatóságát.

A kata mellett az átalányadó is bonyolult

Az átalányadózásról ugyanez a véleménye: „elvileg azért van, hogy egyszerűbb legyen, aztán mire végigolvasod, hogy melyik költséghányad, melyik határ, miből mennyi adómentes, mikor mit kell fizetni és bevallani, megint ott tartasz, hogy inkább fizetsz egy könyvelőnek, csak ne neked kelljen ezzel foglalkozni”.