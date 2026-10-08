Szalai Piroska szerint nem mind arany, ami kata, sokan rosszul járhatnak vele

Szalai Piroska közgazdász, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi vezetője szerint nem véletlen, hogy az egyéni vállalkozók körében egyre népszerűbb az átalányadózás, miközben a kata több csoport számára is kedvezőtlen lehet. Mint írta, a 2022-ben megreformált átalányadó sok esetben könnyebb, olcsóbb és rugalmasabb, míg a kata az alacsony vagy bizonytalan bevételű vállalkozóknak már most sem feltétlenül kedvező.

Szalai Piroska szerint a kata több vállalkozónak is kedvezőtlen választás lehet a megemelkedő adóterhek miatt (Fotó: Facebook/Szalai Piroska)

A kata sok vállalkozónak jelenthet komoly terhet

Szalai Piroska szerint egyértelműen rosszul járhatnak a katával azok, akik induló vállalkozóként még alacsony vagy bizonytalan bevétellel rendelkeznek. Ugyancsak kedvezőtlen helyzetbe kerülhetnek azok, akik korábban is katáztak, de az adójuk időközben másfélszeresére vagy akár kétszeresére emelkedett.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kata választását szigorú feltételek korlátozzák. Nem választhatják például azok, akiknek a bevételük legalább 50 százaléka egy vevőtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származik. Szintén kizáró ok lehet, ha valaki a korábbi munkáltatójának vagy annak kapcsolt vállalkozásának számláz.

Tovább növelheti a terheket, hogy a jelenlegi tervek szerint 2028-tól a főállású katások havi adója a mindenkori minimálbér 31,5 százaléka lesz. Ez azt jelenti, hogy az adókötelezettség a következő években tovább emelkedhet.

Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy a jövő évi adótörvényeket a kormány még nem nyújtotta be, ezért a szabályok változhatnak. A jelenlegi ismeretek alapján azonban úgy látja, érdemes alaposan megvizsgálni, kinek éri meg egyáltalán a kata.

Sok esetben az átalányadó jelenthet másik utat

A szakértő szerint különösen az alacsonyabb bevételű vállalkozóknak kell körültekintően számolniuk. Az általa ismertetett számítások alapján főállású vállalkozóknál bizonyos esetekben

többmilliós bevételig is kedvezőbb lehet az átalányadózás, mint a kata.

A választást ugyanakkor az is jelentősen befolyásolja, hogy valaki magánszemélyeknek vagy cégeknek dolgozik, milyen tevékenységet végez, illetve fő- vagy mellékállású vállalkozó-e.

A kata ráadásul egyes élethelyzetekben eleve nem választható, így például bizonyos, egyetlen megrendelőhöz kötődő vállalkozások számára komoly korlátot jelenthet.

Szalai Piroska szerint azoknak is érdemes különösen körültekintően számolniuk, akik másodállásban vállalkoznak, illetve nyugdíj, GYED, GYES vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony mellett dolgoznak. Szerinte ezekben az esetekben sem magától értetődő, hogy a kata a leggazdaságosabb megoldás.