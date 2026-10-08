Átrendezheti a magyar munkaerőpiacot az új kata, ismét terjedhet a színlelt foglalkoztatás

A kata 2027-re tervezett átalakítása ismét lehetővé tenné, hogy a kisadózó vállalkozók cégeknek és más szervezeteknek is számlázzanak. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a változás középtávon a magyar munkaerőpiacot is átrendezheti.

Az új kata a munkaviszonyok átalakulását is elindíthatja, a színlelt foglalkoztatás veszélye is nőhet (Fotó: unsplash.com)

A közgazdász szerint a várható hatások megértéséhez érdemes felidézni a 2022-es szigorítást. Akkor egyrészt a költségvetési helyzet miatt volt szükség változtatásra, másrészt az is problémát jelentett, hogy sokan a kata kedvezőbb adózása miatt alkalmazotti jogviszony helyett ezt a konstrukciót választották.

A kata adóelőnye továbbra is jelentős lehet

Regős Gábor szerint az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy a munkaviszonyhoz képest mekkora adóelőnyt jelent majd az új rendszer. A korábbi szabályok szerint a főállású katások havi 50 ezer forint tételes adót fizettek, míg az új rendszerben a cégeknek is számlázó vállalkozóknál a fizetendő összeg a bevétel 15 százaléka, de legalább havi 100 ezer forint lenne.

Ezt az alkalmazotti jogviszony közterheivel kell összevetni. A munkavállaló 15 százalék személyi jövedelemadót és 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet, miközben a munkáltatót 13 százalékos szociális hozzájárulási adó terheli.

A szekértő szerint így továbbra is

maradhat egy szemmel is jól látható adóelőny a kata mellett, bár az jóval kisebb lehet, mint a 2022 előtti rendszerben.

A különbséget ugyanakkor az egyéni élethelyzet is befolyásolja. A családi adókedvezmény vagy például a többgyermekes édesanyák szja-mentessége csökkentheti az alkalmazotti jogviszony adóterheit, ezért nem minden munkavállalónál ugyanakkora az ösztönző a váltásra. A vállalkozói forma ráadásul többletfeladatokkal is jár: számlázni, könyvelni, bevallást készíteni és adót fizetni kell. Emellett a munkavállaló eleshet bizonyos munkaviszonyhoz kötődő előnyöktől, és adott esetben alacsonyabb nyugdíjjogosultsággal, illetve táppénzzel számolhat.

A NAV-nak is kulcsszerepe lehet

Regős Gábor szerint nemcsak az adóelőny, hanem az adóhatóság fellépése is meghatározhatja, hogy mennyire terjed el az új konstrukció. A cégeknek ugyanis azt is mérlegelniük kell majd, hogy az olcsóbb katás foglalkoztatással együtt mekkora NAV-kockázatot vállalnak.