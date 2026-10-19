Drágulhat a fodrász és a lakásfelújítás is? Ezt gondolják a vállalkozók a kata emeléséről

Befejeződött múlt héten a társadalmi egyeztetése annak a jogszabálytervezetnek, amely a kisadózók tételes adója, vagyis a kata új szabályait tartalmazza. Ugyan még nem dőlt el, hogy végül milyen szabályokat alkot majd az Országgyűlés, de a társadalmi egyeztetésre bocsátott egyik legfontosabb változás az, hogy az eddigi ötvenezer forint helyett 100 ezer forintra emelkedik a főállásúak havi közterhe, s az is, hogy ezentúl azok is katázhatnak majd, akik cégeknek számláznak. Lehet számítani arra, hogy az eddig 18 millió forintban meghúzott éves határ 22 millióra nő, ahogy arra is, hogy a mellékállású vállalkozók adóját 50 ezer forintban határozzák meg.

A Magyar Nemzet megkeresésére a kata tervezett emeléséről a taxisok, a fodrászok és az építőipar képviselői is elmondták a véleményüket (Fotó: Pexels)

A Magyar Nemzet az egyeztetésre bocsátott terv kapcsán megkeresett több szakmai szervezetet és aziránt érdeklődött, hogy a tipikus katás szakmákban miképpen fogadták a lehetséges új szabályokat. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke, Koji László szerint sokan érdeklődve figyelik a jogalkotást: akik benne vannak, azért, akik pedig szeretnének belépni, azért. Mint mondta, a kiterjesztéssel számos cégnek is dolgozó építőipari vállalkozás beléphetne a katába. Az elnök pozitívan értékelte például azt, hogy az egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az adó értékhatára 22 millió forintra emelkedne, az adó növekedése viszont beszámolója szerint nem aratott osztatlan sikert a szakmában.

Sokakat váratlanul ért a kata megduplázásáról szóló terv

– jegyezte meg Koji László, aki úgy véli, az építőiparban ezzel együtt is nagy tábora lehet majd a megújított katának.

Így látják a kata változtatását a fodrászok és a taxisok

Hatásokkal azonban számolni kell. Koji László rámutatott: manapság a lakosságtól folyamatosan érkezik megrendelés az építőiparnak, ezeket a munkákat pedig sokszor olyan kivitelezők vállalják fel, akik katáznak. Ha az ő adójuk megugrik, valószínű, hogy a tehernövekedést nem egy vállalkozó áthárítja majd a megrendelőre. Vagyis a lakossági munkáknál drágulást is hozhat a kata megemelése. A hírportál megkereste a Magyar Fodrász-Kozmetikus-Körmös Egyesületet is, akik hangsúlyozták:

Hajas László elnök és az egyesület álláspontja szerint az emelés nagyon minimális, és nem befolyásolja majd az árakat.

Ugyanakkor elképzelhetőnek tartják, hogy lesznek olyanok, akik erre hivatkozva árat emelnek. Az egyesület szerint nem valószínű, hogy a nyilvánosságra került adótervek alapján ezek a szolgáltatók más adózási formára váltanának, mert még a közzétett változtatásokkal együtt is a kata lenne a legkedvezőbb.