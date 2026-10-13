Lehúzhatják a rolót a kisvállalkozások a kata emelése miatt, kétségbeesetten keresik a megoldást az érintettek

A kata jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót jelent a főállású kisadózóknak, a Tisza-kormány tervei szerint azonban a következő években duplájára emelkedhet az összeg. Az Egyéni Vállalkozók Csoportjában is elindult a találgatás, vajon milyen sors vár a kisebb bevétellel rendelkező vállalkozókra, és milyen pluszköltségekkel kell majd számolniuk.
A kata emelése miatt a bezárást fontolgatják a kisvállalkozók
A Facebook-csoportban egy név nélküli résztvevő arról kérdezte a tagokat, hogyan látják a kata emelését és annak várható mértékét. A bejegyzés írója főállású kézműves vállalkozóként dolgozik, ám a szezonális működés miatt vannak olyan hónapjai, amikor jóval kevesebb bevételre tesz szert.
Nem tudom mi lenne jó jövőre vállalkozás formának mert 100-150ezer ft csak KATÁra sajnos nálam rengeteg.”
A hozzászólásokból kiderül, hogy nem egyedi problémáról van szó. Többen arról számoltak be, hogy a magasabb adóteher mellett már nem érné meg számukra a vállalkozás fenntartása, miközben a szolgáltatásaik árát sem tudják korlátlanul emelni.
Egy cukrász például hat év vállalkozói munka után fontolgatja a bezárást, ha valóban megemelkedik a fizetendő adó.
Cukrászként mondom, én akkor bezárok 6 év után és inkább feketén csinálom.. nekünk is vannak jó és rossz napok..de se a másnak számlázas nem érdekel, se a tb, se a nyugdíj...a jelen számít..főleg ilyen árak mellett...se emelni nem tudunk már így is hova kérjük el annyi pénzt egy tortára....utána meg csak húznák a szájukat...”
A cukrász hozzászólása arra is rávilágít, hogy a vállalkozók nem feltétlenül tudják a megnövekedett költségeiket áthárítani a vásárlókra. Ha a torták és más kézműves termékek ára tovább emelkedik, az visszafoghatja a keresletet, így a magasabb adóbevétel kitermelése is nehezebbé válhat.
Egy újabb 50 ezer forint is a vállalkozás végét jelentheti
Egy másik, szintén főállású kézműves vállalkozó azt írta, hogy számára már havi 50 ezer forint többletkiadás is vállalhatatlan lenne. A családi körülményei miatt nem tud hagyományos főállást vállalni, vállalkozásának bevételéből pedig sajátos nevelési igényű gyermeke fejlesztését is finanszírozza.
Szintén kézműves vagyok főállásban. Ha emelik, akkor sajnos nekem be kell fejeznem. Nem tudok plusz 50000 Ft-ot kifizetni. Az SNI-s gyerek mellett nem tudok főállást vállalni. Nekem arra a 600000 Ft-ra évente szükségem van a lányom fejlesztésére.”
Egy másik csoporttag arra hívta fel a figyelmet, hogy a vállalkozások bevételi lehetőségei jelentősen eltérnek egymástól, és nem mindenki tudja egyik napról a másikra megemelni az árait.
Nem mindenki tud olyan árakat kérni, hogy lazán fizessen dupla adót. Vannak, akik most építik ki és még idő kell, hogy ne okozzon gondot a többlet kiadás. Aki már régóta viszi az egyszemélyes katás vállalkozását, nála is gond lehet az elszabaduló árak okozta kisebb vásárlóerő. Ilyen időkben, amikor minden bizonytalan, adót emelni nem szabadna”
– fogalmazott.
A kézművesek és a szolgáltatók szerint sem lehet minden vállalkozás egyforma
A csoportban arra is felhívták a figyelmet, hogy az eltérő tevékenységet végző vállalkozók bevételi és költségviszonyai között jelentős különbségek lehetnek.
Nem igazán értem, miért van minden vállalkozás egy kalap alá véve. Azért egy illusztrátor, kézműves, fodrász, burkoló stb... nem egészen egy kategória. Ezzel kellene először kezdeni valamit és kategória szerint szétszedni”
– írta.
A felvetés különösen azoknál lehet fontos, akiknek a munkája szezonális, vagy akiknek a bevétele hónapról hónapra jelentősen ingadozik. Egy kézműves vállalkozásban például a karácsony előtti időszak kiemelkedő forgalma nem feltétlenül ellensúlyozza a gyengébb hónapokat, miközben a tételes adót minden hónapban meg kell fizetni.
A kiszámíthatatlan bevételek problémájáról egy online nyelvtanárként és fordítóként dolgozó vállalkozó is részletesen beszámolt. Nála az oktatási megbízások szezonálisan változnak, a fordítási munkák pedig a kata korábbi szigorítása óta visszaestek, mivel a céges számlázás lehetőségének hiánya miatt több megbízástól elesett. A vállalkozó szerint a céges számlázás visszaállítása javíthatna a helyzetén, a kata jelentős emelése azonban így is komoly terhet jelentene.
Számításai alapján, ha a havi adó 120 ezer forintra nőne, körülbelül 15 órával kellene többet dolgoznia havonta pusztán a többletkiadás kitermeléséért, ráadásul az alapadó összegét és a saját keresetét is elő kellene teremtenie.
A nyelvtanár úgy látja, a többletmunka nem növelhető korlátlanul, ezért egy jelentősebb emelés már a vállalkozás fenntartásának értelmét is megkérdőjelezné. Ugyanakkor bízik abban, hogy végül sávos vagy kompromisszumos megoldás születhet.
A hozzászólások alapján a kisadózók számára nem csupán az a kérdés, hogy emelkedik-e a havi fizetési kötelezettségük, hanem az is, hogy az új szabályok figyelembe veszik-e a mikrovállalkozások eltérő helyzetét. A kata esetleges bővítése új lehetőségeket teremthet egyeseknek, az emelés mértéke azonban mások számára a vállalkozás megszüntetését is jelentheti.