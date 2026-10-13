Lehúzhatják a rolót a kisvállalkozások a kata emelése miatt, kétségbeesetten keresik a megoldást az érintettek

A kata jelenleg havi 50 ezer forintos tételes adót jelent a főállású kisadózóknak, a Tisza-kormány tervei szerint azonban a következő években duplájára emelkedhet az összeg. Az Egyéni Vállalkozók Csoportjában is elindult a találgatás, vajon milyen sors vár a kisebb bevétellel rendelkező vállalkozókra, és milyen pluszköltségekkel kell majd számolniuk.

Több vállalkozó a csőd miatt aggódik a kata 2027-es emelése után (Fotó: unsplash.com)

A kata emelése miatt a bezárást fontolgatják a kisvállalkozók

A Facebook-csoportban egy név nélküli résztvevő arról kérdezte a tagokat, hogyan látják a kata emelését és annak várható mértékét. A bejegyzés írója főállású kézműves vállalkozóként dolgozik, ám a szezonális működés miatt vannak olyan hónapjai, amikor jóval kevesebb bevételre tesz szert.

Nem tudom mi lenne jó jövőre vállalkozás formának mert 100-150ezer ft csak KATÁra sajnos nálam rengeteg.”

A hozzászólásokból kiderül, hogy nem egyedi problémáról van szó. Többen arról számoltak be, hogy a magasabb adóteher mellett már nem érné meg számukra a vállalkozás fenntartása, miközben a szolgáltatásaik árát sem tudják korlátlanul emelni.

Egy cukrász például hat év vállalkozói munka után fontolgatja a bezárást, ha valóban megemelkedik a fizetendő adó.

Cukrászként mondom, én akkor bezárok 6 év után és inkább feketén csinálom.. nekünk is vannak jó és rossz napok..de se a másnak számlázas nem érdekel, se a tb, se a nyugdíj...a jelen számít..főleg ilyen árak mellett...se emelni nem tudunk már így is hova kérjük el annyi pénzt egy tortára....utána meg csak húznák a szájukat...”

A cukrász hozzászólása arra is rávilágít, hogy a vállalkozók nem feltétlenül tudják a megnövekedett költségeiket áthárítani a vásárlókra. Ha a torták és más kézműves termékek ára tovább emelkedik, az visszafoghatja a keresletet, így a magasabb adóbevétel kitermelése is nehezebbé válhat.