Szakértő az Origónak: A vidéki szolgáltatók megélhetését veszélyeztetheti leginkább a kata emelése

A kata tervezett emelése nem egyformán érintheti a fővárosi és a vidéki kisvállalkozásokat: míg a budapesti belvárosban dolgozó szolgáltatók könnyebben érvényesíthetik áraikban a növekvő terheket, addig a kisebb településeken működő vállalkozások számára akár a fennmaradás is kérdésessé válhat. Szalai Piroska közgazdász, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi vezetője az Origónak elmondta, hogy a változás különösen a fodrászokat, a kozmetikusokat, a pályakezdőket és a gyermeknevelés után munkába visszatérő anyákat sújthatja.
A kata emelése a vidéki szolgáltatók megélhetését veszélyeztetheti
Szalai Piroska szerint a fodrászok és a kozmetikusok példáján keresztül különösen jól látható, mekkora hátrányba kerülhetnek a kisebb településeken dolgozó egyéni vállalkozók.
A fővárosi belvárosi szalonokban dolgozó egyéni vállalkozók esetében most is általános a havi 1,5 milliós bevétel, de egy kisvárosban ennek a fele, egy vidéki kistelepülésen pedig a negyede, ötöde az átlagos bevétel”
– fogalmazott a szakértő.
Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a fix összegű adóteher egészen eltérő súllyal nehezedhet a vállalkozásokra.
Egy nagyobb forgalmú budapesti szalonban a tulajdonosnak több lehetősége lehet arra, hogy a költségek növekedését áremeléssel ellensúlyozza. Egy kisebb faluban működő fodrászat azonban jóval szűkebb vásárlóerőre támaszkodhat, így a szolgáltatások drágítása könnyen vendégvesztéshez vezethet.
A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy a kistelepüléseken nemcsak a pályakezdők, hanem a már bejáratott üzlettel rendelkező szolgáltatók is nehéz helyzetbe kerülhetnek. Egy stabil vendégkör önmagában nem jelent biztos védelmet, ha a vállalkozás bevétele nem teszi lehetővé a növekvő terhek kigazdálkodását.
Szalai Piroska példája szerint egy kistelepülésen dolgozó fodrásznak a tervezett változások nyomán 2027-ben évi 300 ezer forinttal, 2028-ban pedig már évi 600 ezer forinttal emelkedhet az adóterhe. Ez a szakértő számítása szerint előbb egy-, majd két havi bevételről való lemondást jelenthet.
Ez igazán jelentős még egy bejáratott üzlet számára is, sokszor nincs lehetőség ekkora áremelésre”
– hangsúlyozta.
A probléma tehát nem pusztán az, hogy a vállalkozóknak többet kell befizetniük az államkasszába. Az is kérdés, hogy a helyi lakosság mennyire képes megfizetni a szolgáltatásokat, és hogy az üzlet tulajdonosa a költségek növekedése után egyáltalán ki tudja-e termelni a saját megélhetéséhez szükséges jövedelmet.
A szakértő szerint a helyzetet tovább ronthatja, ha a vállalkozások rezsiköltségei is emelkednek. Ebben az esetben a kisebb bevételű üzletek egyszerre több oldalról kerülhetnek nyomás alá, miközben a költségek mérséklésére és az árak emelésére is korlátozott lehetőségük marad.
A fiatalok vállalkozásindítása is visszaeshet
Szalai Piroska szerint a változások nemcsak a már működő vállalkozásokra lehetnek hatással, hanem azokra is, akik most kezdenék el saját üzletük felépítését. A pályakezdők számára ugyanis különösen fontos, hogy az első években viszonylag alacsony költségekkel tudjanak működni, amíg kialakul a vendégkörük és kiszámíthatóvá válik a bevételük.
A szakértő úgy látja, hogy a tervezett adóemelés miatt a következő években jóval kevesebben vághatnak bele önálló vállalkozásba, mint az elmúlt évtizedben. Ez különösen azoknál a szakmáknál jelenthet akadályt, amelyekben a kezdéshez üzlethelyiséget kell bérelni, eszközöket kell beszerezni, és időre van szükség a stabil ügyfélkör kialakításához.
A közgazdász szerint a fiatalok önállósodását különösen megnehezítheti, ha a vállalkozás elindításához a család anyagi támogatására is szükség van.
Egy fodrász például könnyebben indulhat el, ha a szülei rendelkeznek egy használható üzlethelyiséggel, vagy képesek finanszírozni a kezdeti költségeket. Akinek azonban nincs ilyen háttere, annak jóval nehezebb lehet saját lábra állnia. Szalai Piroska éppen ezért az induló vállalkozások külön támogatásának szükségességét hangsúlyozta. Szerinte akkor is lehetne megoldást találni, ha ezt nem a kata rendszerén belül valósítanák meg.
Ha a kormány kicsit is kompetensebb lenne, akkor valamilyen módon gondolt volna az induló vállalkozásokra legalább”
– fogalmazott.
A szakértő felvetette, hogy az átalányadózásban is be lehetne vezetni olyan kedvezményeket, amelyek az induló egyéni vállalkozók számára könnyítenék meg az első éveket. Elképzelése szerint ezek a vállalkozók három-öt éven keresztül olyan kedvezményekhez juthatnának, mint amilyeneket a másodállású vállalkozók vehetnek igénybe. Ez különösen azoknak segíthetne, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy a vállalkozásuk mellett egy másik munkaviszonyból biztosítsák a megélhetésüket. Az indulás első időszakában ugyanis a bevételek még bizonytalanok, miközben a működés költségei már jelentkeznek.
A szakértő a helyi szolgáltatások jövője miatt is aggódik. Ha a kisebb vállalkozások bezárnak, és helyettük nem jelennek meg új szereplők, azzal a nagyobb üzletláncok és a nagyobb tőkével rendelkező vállalkozások kerülhetnek előnybe.
Ha bezárnak a magyar szolgáltatók, s nem tudnak újak nyitni, akkor a helyükre lépnek a nagy láncok üzletei, mint amiket most is látunk a nagy üzletközpontokban”
– figyelmeztetett Szalai Piroska.
A kata emelése a feketén végzett munka felé terelhet egyes vállalkozókat
A magasabb adóteher nemcsak a vállalkozások megszűnésének kockázatát növelheti, hanem a gazdaság kifehéredését is hátráltathatja. A szakértőt arról is kérdeztük, hogy a változások nyomán gyakoribbá válhat-e a feketén vagy részben feketén végzett munka.
Természetesen, sajnos! A házhoz járó szolgáltatást végző vállalkozók esetében nem is túl nehéz”
– fogalmazott.
A szakértő példaként egy vidéki fodrászt említett, aki megfelelő szakmai tudással és biztos ügyfélkörrel rendelkezik, de már nem tudja fenntartani a saját üzletét. Ebben az esetben a házhoz járás olyan alternatívát jelenthet számára, amellyel csökkentheti a működési költségeit. A probléma akkor jelentkezik, ha a vállalkozó a növekvő adóterhek miatt a bevétele egy részét nem vallja be.
Szalai Piroska szerint a változások így éppen azokat a kisebb szolgáltatókat sodorhatják a nem hivatalos működés felé, akiknek a vállalkozása a helyi közösség számára is fontos lehet. A kockázatot az is növelheti, ha a vállalkozók úgy érzik, hogy
a legális működés költségeit már nem tudják kigazdálkodni, de a tevékenységüket sem szeretnék teljesen feladni.
A szakértő válasza alapján a kata átalakításának hatásait ezért nem lehet kizárólag az adóbevétel szempontjából vizsgálni: azt is figyelembe kell venni, hogy a változások miként befolyásolják a legális vállalkozások fennmaradását.
A cégeknek számlázók helyzete is kérdéses
A kata tervezett szabályai a munkaerőpiacra is hatással lehetnek, különösen azoknál, akik vállalkozóként dolgoznak, de bevételeik jelentős része egyetlen megrendelőtől származik. Szalai Piroska ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a kata nem jelent általános megoldást a cégeknek számlázó vállalkozók számára. A szabályozás ugyanis korlátozza, hogy ki választhatja ezt az adózási formát, és milyen forrásból származhat a vállalkozó bevétele.
Nem lehet katás az, akinek a bevétele legalább 50 százaléka egyetlen szereplőtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származik. Emellett a tervezet alapján a vállalkozó nem számlázhat annak a cégnek és kapcsolt vállalkozásainak sem, ahol az előző 24 hónapban munkaviszonyban állt. Ezek a megkötések a munkaviszony vállalkozói szerződéssel történő kiváltásának kockázatát is mérsékelhetik, ugyanakkor a valódi önfoglalkoztatók számára is szűkíthetik a választható lehetőségeket.
A foglalkoztatás a valódi önfoglalkoztatók esetében csökkenhet a fekete foglalkoztatás növekedésével”
– mondta Szalai Piroska.
A közgazdász arra is figyelmeztetett, hogy az átalányadózókra jelenleg nem vonatkoznak ugyanezek a korlátozások. A szabályozás későbbi változása azonban még módosíthat ezen a helyzeten.
Meg kell várni a jövő évi adótörvényeket, hogy pontosabban lássunk”
– tette hozzá a szakértő.
A vállalkozók számára így nemcsak az lesz fontos, hogy mekkora adót kell fizetniük, hanem az is, hogy milyen ügyfélkörrel dolgoznak, mennyi a bevételük, és milyen költséghányaddal működnek. A kata vagy az átalányadózás közötti választás ezért továbbra is egyéni mérlegelést igényelhet.