Szakértő az Origónak: A vidéki szolgáltatók megélhetését veszélyeztetheti leginkább a kata emelése

A kata tervezett emelése nem egyformán érintheti a fővárosi és a vidéki kisvállalkozásokat: míg a budapesti belvárosban dolgozó szolgáltatók könnyebben érvényesíthetik áraikban a növekvő terheket, addig a kisebb településeken működő vállalkozások számára akár a fennmaradás is kérdésessé válhat. Szalai Piroska közgazdász, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány korábbi vezetője az Origónak elmondta, hogy a változás különösen a fodrászokat, a kozmetikusokat, a pályakezdőket és a gyermeknevelés után munkába visszatérő anyákat sújthatja.

Szalai Piroska szerint eltértően érintheti a vidéki és a fővárosi vállalkozásokat a kata emelése (Fotó: Vémi Zoltán)

A kata emelése a vidéki szolgáltatók megélhetését veszélyeztetheti

Szalai Piroska szerint a fodrászok és a kozmetikusok példáján keresztül különösen jól látható, mekkora hátrányba kerülhetnek a kisebb településeken dolgozó egyéni vállalkozók.

A fővárosi belvárosi szalonokban dolgozó egyéni vállalkozók esetében most is általános a havi 1,5 milliós bevétel, de egy kisvárosban ennek a fele, egy vidéki kistelepülésen pedig a negyede, ötöde az átlagos bevétel”

– fogalmazott a szakértő.

Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a fix összegű adóteher egészen eltérő súllyal nehezedhet a vállalkozásokra.

Egy nagyobb forgalmú budapesti szalonban a tulajdonosnak több lehetősége lehet arra, hogy a költségek növekedését áremeléssel ellensúlyozza. Egy kisebb faluban működő fodrászat azonban jóval szűkebb vásárlóerőre támaszkodhat, így a szolgáltatások drágítása könnyen vendégvesztéshez vezethet.

A közgazdász arra is felhívta a figyelmet, hogy a kistelepüléseken nemcsak a pályakezdők, hanem a már bejáratott üzlettel rendelkező szolgáltatók is nehéz helyzetbe kerülhetnek. Egy stabil vendégkör önmagában nem jelent biztos védelmet, ha a vállalkozás bevétele nem teszi lehetővé a növekvő terhek kigazdálkodását.

Szalai Piroska példája szerint egy kistelepülésen dolgozó fodrásznak a tervezett változások nyomán 2027-ben évi 300 ezer forinttal, 2028-ban pedig már évi 600 ezer forinttal emelkedhet az adóterhe. Ez a szakértő számítása szerint előbb egy-, majd két havi bevételről való lemondást jelenthet.

Ez igazán jelentős még egy bejáratott üzlet számára is, sokszor nincs lehetőség ekkora áremelésre”

– hangsúlyozta.