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Szakértő leplezte le a kata-tervezetet: "Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni"

Rendkívüli

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KATA-adó

Szakértő leplezte le a kata-tervezetet: "Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni"

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Kínos. Jelen formájában biztos, hogy nem lesz törvény a kata-tervezetből, olyan súlyos hibák vannak benne – mutatott rá egy szakértő.
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KATA-adóköltségvetéstörvénytervezet

A Tisza-kormány jelentős változtatásokat tervez az adózás terén bevezetni. Többek közt a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) is alaposan átszabja. Már ha a törvénytervezet átmegy – egy szakértő ugyanis rámutatott, hogy abban jelenlegi formájában olyan súlyos hibák, belső önellentmondások vannak, amik akár a jogszabály érvényességét is megkérdőjelezhetik.

Angyal József szakértő rámutatott: komoly önellentmondás van a KATA-törvénytervezetben
Angyal József szakértő rámutatott: komoly önellentmondás van a kata-törvénytervezetben
Fotó: YouTube

Belső önelletmondások a kata-tervezetben

Angyal József okleveles adószakértő az ATV Start műsorában beszélt a kata-tervezet problémáiról. Mint elárulta, a tervezet egyik paragrafusa a tárgyévi minimálbért veszi figyelembe, két bekezdéssel odébb azonban már a megelőző év adataival számolnak.

Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni. Ez úgynevezett koherenciazavar

  – mutatott rá Angyal, hozzátéve: a jogalkotók a százalékszámítás általános iskolai szabályait próbálják meg átírni a törvénnyel, miközben a havi kata-adó pontos kiszámítása egy fix matematikai képleten alapul.

A szakértő szerint Baka András köztársasági elnök egész biztosan meg fogja akadályozni a kapkodva összerakott, hibás jogszabály hatálybalépését. Egész konkrétan úgy fogalmazott:

Úgy vágja vissza ezt a kata-törvényt, hogy csak úgy fütyül.

 

 

 

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