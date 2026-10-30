Szakértő leplezte le a kata-tervezetet: "Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni"

A Tisza-kormány jelentős változtatásokat tervez az adózás terén bevezetni. Többek közt a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) is alaposan átszabja. Már ha a törvénytervezet átmegy – egy szakértő ugyanis rámutatott, hogy abban jelenlegi formájában olyan súlyos hibák, belső önellentmondások vannak, amik akár a jogszabály érvényességét is megkérdőjelezhetik.

Angyal József szakértő rámutatott: komoly önellentmondás van a kata-törvénytervezetben

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Belső önelletmondások a kata-tervezetben

Angyal József okleveles adószakértő az ATV Start műsorában beszélt a kata-tervezet problémáiról. Mint elárulta, a tervezet egyik paragrafusa a tárgyévi minimálbért veszi figyelembe, két bekezdéssel odébb azonban már a megelőző év adataival számolnak.

Ez a legsúlyosabb jogalkotó hiba, amit el lehet követni. Ez úgynevezett koherenciazavar

– mutatott rá Angyal, hozzátéve: a jogalkotók a százalékszámítás általános iskolai szabályait próbálják meg átírni a törvénnyel, miközben a havi kata-adó pontos kiszámítása egy fix matematikai képleten alapul.

A szakértő szerint Baka András köztársasági elnök egész biztosan meg fogja akadályozni a kapkodva összerakott, hibás jogszabály hatálybalépését. Egész konkrétan úgy fogalmazott: