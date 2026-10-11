„A szépségipar teljesen tönkre fog menni” – ezt üzente a kata átalakítása miatt egy műkörmös Magyar Péternek

„Egyre szélesebb körű az ellenállás a Tisza adóemelési terveivel kapcsolatban. A dupla, 100 ezer forintos kata-adó miatt több vállalkozó becsukhatja a boltot” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Németh Balázs. A fideszes képviselő szerint ezzel tovább nő a munkanélküliség és drágulnak olyan szolgáltatások, mint a fodrász, szabó, műkörmös, masszőr, személyi edző, kutyakozmetikus, vagy a taxi.

Magyar Péter miniszterelnök kedden jelentette be a kata átalakításának tervezetét (Fotó: Mediaworks)

A politikus megosztott bejegyzésében egy üzenetet is, amelyet állítása szerint egy műkörmös vállalkozó írt Magyar Péter miniszterelnöknek.

Én elhiszem, hogy kellett emelni a kata összegén, de nem a duplájára! Mint körmös én nem tudok duplát emelni! A vendégeimnél is van egy lélektani határ, aminél többet biztosan nem fizetnek, inkább nem jönnek majd. Ezt minden vállalkozás megsínyli, a szépségipar teljesen tönkre fog menni. Megint beindul az otthoni sufni tuning, a fekete munka

– fogalmazott a vállalkozó, hozzátéve: ezzel mindenki rosszul jár.

Hasonlóképpen vélekedett korábban lapunknak Szalai Piroska fideszes képviselő, gazdasági szakértő is. Rámutatott: a fővárosi szalonok könnyebben átháríthatják a növekvő költségeket a vendégeikre, a kistelepülések szolgáltatói azonban sokszor már nem engedhetnek meg maguknak további áremelést. Szerinte a kata emelése különösen a vidéki fodrászokat, kozmetikusokat, a pályakezdőket és a kisgyermekes anyákat hozhatja nehéz helyzetbe, miközben a feketefoglalkoztatás kockázata is növekedhet. A teljes interjút itt tudják elolvasni.